Los Angeles: Impfpflicht für Schüler ab 12 Jahren

US-Präsident Joe Biden erhöht den Druck auf erwachsenen US-Bürger, die sich noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen haben. Los Angeles geht einen Schritt weiter. Dort rücken Kinder und Jugendliche in den Fokus. Für Schüler ab 12 Jahren soll das Corona-Vakzin im Januar 2022 Pflicht werden.

Für rund 100 Millionen Arbeitnehmer in den USA soll bald eine Form der Impfpflicht gelten. Betroffen sind unter anderem Angestellte des Bundes oder alle Auftragnehmer der Regierung. Das kündigte US-Präsident Joe Biden an. Zudem sollen in Firmen mit mehr als 100 Angestellten entweder alle Mitarbeiter gegen SARS-CoV-2 geimpft sein oder müssen verpflichtet werden, sich mindestens einmal pro Woche auf das Virus testen zu lassen.

Biden forderte zudem alle US-Bundesstaaten dazu auf, die Corona-Impfung für Schulangestellte und Lehrpersonal zur Pflicht zu machen. Der kalifornische Schulbezirk Los Angeles, der zweitgrößte in den USA, will nun einen Schritt weiter gehen und das Vakzin gegen Corona auch für Schüler obligatorisch machen.

Wer keine medizinische oder anderweitig begründete Ausnahmegenehmigung habe, müsse für den Präsenzunterricht ab 10. Januar 2022 vollständig geimpft sein, teilte der Schulbezirk am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die geschäftsführende Behördenchefin Megan Reilly erklärte:

"Die Impfungen gegen COVID-19 sind sicher und wirksam. Von den impfberechtigten Schülern zu verlangen, dass sie geimpft sind, ist der stärkste Weg, um unsere Schulgemeinschaft zu schützen."

Der Impfnachweis müsse anschließend in ein lokales System hochgeladen werden. Mit der besagten Maßnahme setze man "das Engagement fort, um sicherzustellen, dass unsere Schulen für unsere Schüler, Mitarbeiter und Familien so sicher wie möglich sind", erklärte Schulratsmitglied Mónica García laut der Mitteilung.

Den Kindern ab zwölf Jahren wird in den USA der Impfstoff von BioNTech/Pfizer verabreicht, der in den Vereinigten Staaten dafür eine Notfallzulassung erhalten hatte. Daten aus der US-Impfstatistik zufolge sollen 62,5 Prozent in der Bevölkerungsgruppe ab zwölf Jahren bereits als vollgeimpft gelten.

In die Zuständigkeit des Schulbezirks Los Angeles fallen nach dessen Angaben rund 640.000 Kinder und Jugendliche in allen Jahrgangsstufen, vom Kindergarten bis zum Abitur. Für die Angestellten, darunter auch das Lehrpersonal, gilt in dem Bezirk im Westküstenstaat Kalifornien bereits ab Mitte Oktober eine Corona-Impfpflicht.

Der oberste Corona-Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, hatte sich erst jüngst für eine Impfpflicht für Schulkinder ausgesprochen. Das sei eine gute Idee, erklärte er dem US-Sender CNN. Die USA hätten das bereits seit Jahrzehnten bei Polio, Masern, Mumps, Röteln und Hepatitis so gehandhabt.

Mehr zum Thema - Spahn und Wieler wollen die Impfquote "drastisch steigern"