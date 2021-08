Verstörende Aufnahmen: US-Polizisten erschießen Angreifer auf offener Straße

Polizeibeamte der Stadt Nashville im US-Bundesstaat Tennessee haben einen Mann erschossen, der zuvor auf drei Menschen geschossen und einen schwer verletzt hatte.

Am Dienstagmorgen reagierte die Polizei auf Notrufe wegen einer Schießerei in einem Lagerhaus. Der Verdächtige war auf Überwachungsaufnahmen zu sehen, wie er mit einer Handfeuerwaffe an seinem Arbeitsplatz erschien. Er schoss auf drei Menschen und floh aus dem Gebäude. Eines seiner Opfer, ein 46-jähriger Wachmann, wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Polizei am Tatort eintraf, entdeckten sie an einer nahe gelegenen Kreuzung einen bewaffneten Mann, der der Beschreibung des Verdächtigen entsprach. Die Körperkamera eines Beamten dokumentierte die Auseinandersetzung zwischen den Sicherheitskräften und dem Schützen. Der 22-jährige Verdächtige weigerte sich, seine Waffe fallen zu lassen. Nachdem er damit auf die Beamten gezielt hatte, eröffneten die Polizisten das Feuer. Der Angreifer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Die Behörden leiteten eine Ermittlung des Vorfalls ein.

