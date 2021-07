Biden in Rede am Unabhängigkeitstag: "Impfen ist das Patriotischste, was Sie tun können"

US-Präsident Joe Biden forderte in seiner Rede am 4. Juli die US-Bürger auf, sich impfen zu lassen. Er betonte, dies sei das Patriotischste, was man tun könne, denn es sei der einzige Weg, um die Delta-Variante zu bekämpfen.

