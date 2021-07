Biden unterschreibt Gesetze zur Abgrenzung von Trump-Regierung

Joe Biden will sich von der Politik Donald Trumps abgrenzen und unterschrieb am Mittwoch mehrere Gesetze. Trump kritisierte Biden auf einer öffentlichen Veranstaltung und sagte sinngemäß, es wäre besser gewesen, wenn dieser einfach nichts getan hätte.

Nach vier Jahren Donald Trump will sich Joe Biden klar von dessen Politik abgrenzen. Und das in erster Linie mittels präsidentieller Verordnungen, die viele Maßnahmen Trumps rückgängig machen sollen. So hat er am Mittwoch drei Gesetze unterschrieben, die sogenannte Zahltagsdarlehen zugunsten der Kreditnehmer regulieren, Treibhausgase durch Öl- und Gasförderung einschränken und Regeln aufheben sollen, die der US-Behörde mit dem Auftrag, Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf zu beenden, von der Trump-Administration auferlegt wurden. Biden sagte:

"Wir werden uns in Richtung mehr Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit begeben."

Trump kritisierte die Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf die Sicherung der Grenze zu Mexiko. Bei einem öffentlichen Auftritt sagte er:

"Alles, was Biden hätte tun müssen, war, an den Strand zu gehen. Wenn er einfach nichts gemacht hätte, hätten wir nun die stärkste Grenze, die wir je hatten."

