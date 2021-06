US-Umfrage: Fast 30 Prozent der Republikaner glauben, Trump wird als Präsident wiedereingesetzt

Eine neue Umfrage sorgt für Debatten in den USA: Etwa drei von zehn Republikanern glauben, dass Donald Trump als US-Präsident wiedereingesetzt wird. Der ehemalige US-Präsident denkt auch über eine Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten im Jahr 2024 nach.

Die Politico/Morning-Consult-Umfrage, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, hatte festgestellt, dass zwar eine Mehrheit der Republikaner die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung Trumps ablehnt; dennoch gaben 29 Prozent der Befragten an, sie glauben, dass der ehemalige US-Präsident noch in diesem Jahr sein Amt zurückerhalten wird.

Über alle Parteigrenzen hinweg zweifelten 72 Prozent die Möglichkeit an, dass Trump vor Ende des Jahres wieder ins Amt eingesetzt wird. Nur 19 Prozent sagten, es sei "etwas wahrscheinlich" oder "sehr wahrscheinlich", dass Trump ins Amt zurückkehrt.

Die Umfrage, die unter mehr als 1.900 US-Erwachsenen durchgeführt worden war, ergab, dass sowohl eine Mehrheit der Republikaner als auch der Demokraten (75 Prozent) glaubt, dass die Demokratie gefährdet ist.

Die Idee, dass Trump wiedereingesetzt wird, betrachten viele als eine Verschwörungstheorie. Mainstream-Medien legen großen Wert darauf, dies zu betonen, während der ehemalige Präsident weiterhin seine Überzeugung äußert, dass die Präsidentschaftswahl 2020 manipuliert wurde.

In seiner jüngsten Rede in North Carolina bezeichnete Trump die Wahl zwischen ihm und Biden als "die korrupteste Wahl in der Geschichte unseres Landes".

Während viele die Theorie zurückweisen, dass Trump irgendwie wieder in das Amt eingesetzt wird, kursieren Gerüchte über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024. Obwohl er es noch nicht bestätigt hat, hat Trump angedeutet, dass große Ankündigungen bezüglich seiner politischen Zukunft bevorstehen.

"Wie Sie wissen, ist es noch sehr früh. Aber ich denke, die Menschen werden sehr, sehr glücklich sein, wenn ich eine bestimmte Ankündigung mache", sagte er letzten Monat, als er nach einer weiteren Präsidentschaftskandidatur befragt wurde. Ähnlich äußerte er sich in einem auf Rumble veröffentlichten Video des Onlineportals Daily Truth Report. Trump sagte:

"Ich möchte allen für die ungeheuerliche Unterstützung danken. Wir werden den Senat zurückerobern, das Repräsentantenhaus zurückerobern, wir werden das Weiße Haus zurückerobern und zwar früher, als Sie denken. Das wird etwas ganz Besonderes. Aber die Liebe, die Zuneigung und der Respekt, den Sie uns allen entgegengebracht haben, ist wirklich bedeutsam. Die Republikanische Partei ist stärker als jemals zuvor und sie wird noch viel stärker werden. Wir werden die Dinge umkehren, wir werden sie schnell umkehren. Vielen Dank an Sie alle! Die Unterstützung war wirklich unglaublich."

Laut der Politico-Umfrage will eine Mehrheit der Republikaner (59 Prozent), dass Trump eine wichtige Rolle in der Zukunft der Republikanischen Partei spielt.

Mehr zum Thema - Interview mit Fox News: Will Trump bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren?