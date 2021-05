Nach Hackerangriff auf Pipeline: Auswirkungen könnten länger dauern als gedacht

Die Befürchtung wächst, dass die Außerbetriebnahme der Colonial-Gaspipeline in den Vereinigten Staaten, die aufgrund eines größeren Cyberangriffs den Betrieb einstellen musste, viel länger dauern könnte als ursprünglich erwartet. Einige Analysten warnen nun, dass ein fünftägiger Stillstand zu drastisch höheren Gaspreisen führen könnte. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat bereits den Ausnahmezustand verhängt, um sicherzustellen, dass die kritischen Benzinlieferungen an der US-Ostküste weiterhin fließen. Am Montag gab das Unternehmen Colonial Pipeline ein Update über seine Bemühungen zur Wiederherstellung des Betriebs heraus und erklärte, dass "Segmente unserer Pipeline schrittweise wieder in Betrieb genommen werden" und es das Ziel ist, den Betrieb bis Ende der Woche "im Wesentlichen" wiederherzustellen.

"Colonial Pipeline setzt weiterhin umfangreiche Ressourcen ein, um den Pipelinebetrieb möglichst schnell und sicher wiederherzustellen. Abschnitte unserer Pipeline werden schrittweise wieder in Betrieb genommen, in Übereinstimmung mit den relevanten US-Vorschriften und in enger Abstimmung mit dem US-Energieministerium, das die Maßnahmen der US-Regierung leitet und koordiniert. Die Wiederherstellung unseres Netzwerks für den normalen Betrieb ist ein Prozess, der die sorgfältige Sanierung unserer Systeme erfordert, und das benötigt Zeit. Als Gegenmaßnahme zum Cybersecurity-Angriff auf unser System haben wir proaktiv bestimmte Systeme vom Netz getrennt, um die Gefahr einzudämmen, was den gesamten Pipeline-Betrieb vorübergehend zum Erliegen brachte und einige unserer IT-Systeme beeinträchtigte. Um den Betrieb wiederherzustellen, müssen wir gewährleisten, dass jedes dieser Systeme sicher wieder online genommen werden kann. Während die Situation noch im Fluss ist und sich weiterentwickelt, führt das Colonial-Betriebsteam einen Plan aus, der einen schrittweisen Prozess beinhaltet, der die Wiederherstellung des Betriebs in einem schrittweisen Ansatz ermöglicht. Dieser Plan basiert auf einer Reihe von Faktoren, wobei die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften unsere betrieblichen Entscheidungen bestimmen und das Ziel darin besteht, den Betrieb bis zum Ende der Woche im Wesentlichen wiederherzustellen. Das Unternehmen wird über den Fortgang der Wiederherstellungsarbeiten informieren. Wir prüfen weiterhin die Lagerbestände in den Tanks unserer Anlagen und anderer Anlagen entlang unseres Systems und arbeiten mit unseren Spediteuren zusammen, um diese Produkte zu den Terminals für die lokale Lieferung zu transportieren. Die von der US-Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Erteilung einer vorübergehenden Ausnahmegenehmigung für Kraftfahrzeugspediteure und -fahrer, die raffinierte Produkte über die Ausleuchtzone von Colonial transportieren, sollten dazu beitragen, lokale Versorgungsunterbrechungen zu verringern. Wir danken unseren Regierungspartnern für ihre Unterstützung bei der Lösung dieser Angelegenheit. Unser Hauptziel ist weiterhin die sichere und effiziente Wiederherstellung des Betriebs unseres Pipelinesystems bei gleichzeitiger Minimierung der Unterbrechungen für unsere Kunden und alle, die auf Colonial Pipeline angewiesen sind. Wir schätzen die Geduld der reisenden Öffentlichkeit und die Unterstützung, die wir von der US-Regierung und unseren Kollegen aus der gesamten Branche erhalten haben."

