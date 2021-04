Kanadas Gesundheitsministerium warnt vor Einwegmasken mit Graphen

Einweg-Gesichtsmasken mit potenziell toxischen Graphenpartikeln werden in Kanada nun zurückgerufen. Das kanadische Gesundheitsministerium erklärte, Träger könnten den Werkstoff einatmen, was für die Lunge der Menschen gefährlich sein könnte.

Kanadische Gesundheitsbehörden haben eine Warnung vor Gesichtsmasken herausgegeben, die Graphen oder Biographen enthalten. Überdies riefen die Behörden zum Rückruf solcher Masken durch Händler auf. Dem kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada zufolge besteht die Möglichkeit, dass die Inhalation von Graphenpartikeln gesundheitsschädlich ist. In einigen Einrichtungen waren Masken mit Graphenpartikeln offenbar verteilt worden. Das Gesundheitsministerium betonte:

"Wenn die Hersteller dieser Masken keine wesentlichen Beweise für die sichere und wirksame Verwendung von mit Graphen beschichteten Masken vorlegen können, hält Health Canada das Risiko dieser Medizinprodukte für inakzeptabel."

Die Warnung durch das Gesundheitsministerium erfolgt, nachdem auch die Regierung der Provinz Quebec vergangene Woche vor einer Verwendung der Masken gewarnt hatte. Diese waren dort in Schulen und Kindertagesstätten verteilt worden. Voruntersuchungen an Tieren zeigen, dass Graphen laut Health Canada eine potenzielle Lungentoxizität aufweisen könnte. Der Umfang der Gefahr für Menschen ist bisher nicht bekannt und kann "je nach Maskendesign variieren". Health Canada will weiterhin Daten untersuchen und fordert weitere Informationen von Herstellern, um die Gesundheitsrisiken besser einschätzen zu können.

