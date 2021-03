Bei Disney wird nun auch die Muppet-Show mit "Warnhinweisen" versehen

Einige Episoden der Fernsehserie "Muppets" des US-amerikanischen Puppenspielers und Regisseurs Jim Henson, die seit dem 19. Februar bei Disney+ zu sehen ist, wurden nun mit einem Warnhinweis versehen.

Laut dem Magazin Variety wurden insgesamt achtzehn Episoden der Puppentrick-Serie mit einer vorgeschalteten Nachricht versehen, die vor "negativen Darstellungen und/oder falscher Behandlung von Personen oder Kulturen" warnen will. Im Kontext der von Disney initiierten "Stories Matter"-Initiative will sich das Medienunternehmen kritisch mit den Darstellungsweisen seiner Inhalte auseinandersetzen:

"Anstatt diese Inhalte zu entfernen, wollen wir ihre schädlichen Auswirkungen anerkennen, daraus lernen und Gespräche anregen, um gemeinsam eine inklusivere Zukunft zu schaffen."

So heißt es, wie die FAZ berichtet, in einem Statement von Disney. Um welche Passagen es sich genau handelte, ließ das Unternehmen offen.

Verschiedene Nutzer äußerten auf der Plattform Reddit Vermutungen, welche Szenen wohl als problematisch empfunden werden könnten. So gibt es eine Episode mit dem Komiker Spike Milligan mit dem Titel "It's a Small World" vor, in der ein Chinese mit Überbiss und schwarzen Zöpfen dargestellt wird. Eine andere Folge zeigte den Komiker Peter Sellers in "A Gypsy's Violin" als Sinti- oder Roma-Karikatur. Johnny Cash wiederum tritt in der "Muppet Show" vor einer Konföderierten-Flagge auf.

In den USA haben auch andere Anbieter wie HBO Max begonnen, Filme mit derartigen Warnungen zu versehen. Auch in Deutschland kam es bereits zu ähnlichen Hinweisen. So zensierte der WDR jüngst aufgrund von sogenanntem "Blackfacing" einen Ausschnitt einer Karnevalssendung aus dem Jahr 2010.

Mehr zum Thema -"Neues Ethisches Reich" – Wenden sich jetzt schon Russlands Liberale vom Westen ab?