"How it started – how it's going": Tweet mit Biden und Trudeau ruft Unverständnis hervor

Das Weiße Haus hat eine populäre Wendung "How it started – how it's going" getwittert. Auf den Bildern sieht man Joe Biden und Justin Trudeau vor und während der Pandemie. Der Tweet rief bei einigen Nutzern Unverständnis hervor, doch es gab auch lobende Worte.