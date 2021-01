Thomas Fasbender: "Ich sehe sehr wenig eigenständiges Europa und sehr viele Chancen für die USA"

Was wird sich mit Joe Biden ändern, was nicht? Was wird besser, was wird schlechter werden? Der Publizist und Russlandexperte Thomas Fasbender versucht im Interview mit RT DE, darauf Antworten zu finden. Auch zu den möglichen Auswirkungen auf das Projekt Nord Stream 2 äußert er sich.