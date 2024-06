Das Geheimnis von Assange – So überwand er unmögliche Hürden

Ein bestimmter persönlicher Austausch mit dem WikiLeaks-Mitbegründer während seines Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft in London sprach Bände über seine Denkweise. Hier enthüllt Rachel Marsden Assanges Geheimnis.

Von Rachel Marsden

"Lass dich niemals von den Bastarden zermalmen", sagte Julian Assange zu mir, nachdem ich etwas veröffentlicht hatte, das den üblichen Zorn der kriegstreiberischen Neokonservativen hervorrief. "Aushalten."

In diesem Moment wurde mir klar, dass Julian derjenige war, der das unüberwindliche Los, von den mächtigsten Leuten in der mächtigsten Regierung der Welt als Feind Nummer eins ausgemacht zu werden, tatsächlich überleben konnte. Er war immer sachlich, konzentrierte sich auf das Wesentliche und kämpfte für eine bessere, friedlichere Welt.

Bevor es fast unmöglich wurde, mit ihm zu kommunizieren, taten wir dies regelmäßig online. Dabei ging es immer um die Arbeit. Als Journalisten sind wir ständig auf der Suche nach historischen Zusammenhängen, um jedes akute Ereignis vollständig zu erfassen, denn nichts geschieht im luftleeren Raum oder einfach aus heiterem Himmel ohne Vorlauf. Und genau hier waren WikiLeaks und seine Datenbank mit diplomatischen Beziehungen, E-Mails und anderen Rohdaten eine Goldgrube.

Praktisch jedes Ereignis ‒ von den vom Westen unterstützten Kriegen in Syrien und Libyen bis hin zu Hillary Clintons Sieg über Bernie Sanders bei den Vorwahlen der Demokraten im Jahr 2016 ‒ war nun leicht zu verstehen als das Ergebnis von Hintertürchen-Absprachen, die im Austausch zwischen den relevanten Parteien offengelegt und in den durchsuchbaren WikiLeaks-Datenbanken veröffentlicht wurden. Und unser Medienpublikum wurde dadurch klüger.

Julians Vision von Journalismus als Wissenschaft, die sich auf Rohdaten stützt, ist ideal für Transparenz und ein Albtraum für diejenigen, die im Verborgenen leben und darauf angewiesen sind, dass der Durchschnittsbürger nichts von Dingen erfährt, die er höchstwahrscheinlich ablehnen würde. Wenn der journalistische Ehrgeiz auf Staatsgeheimnisse trifft, die viel zu oft missbräuchlich klassifiziert werden, um Missstände zu vertuschen, bringt dies die Bemühungen um öffentliche Rechenschaftspflicht auf Kollisionskurs mit der Regierung selbst, wobei der Journalist in der Mitte gefangen ist. Bis WikiLeaks in der Ära der unabhängigen Online-Publikationen Mitte der 2000er Jahre aufkam, konnten Regierungsbeamte zumindest Druck auf die Chefetage der großen Zeitungen ausüben, um sie unter Berufung auf die nationale Sicherheit zu entlassen. Bei Assange hatten sie keinerlei Kontrolle, außer den langen, schwingenden Knüppel des amerikanischen Gesetzes zu schwingen.

Trotz seiner Bemühungen, mit Zeitungen wie The Guardian zusammenzuarbeiten und die Risiken für sich selbst zu minimieren, schien dies zu wenig und zu spät zu sein. Assange wurde bereits als Bedrohung angesehen, nachdem er 2007 Rohmaterial von amerikanischen Streitkräften in Bagdad veröffentlicht hatte, die von einem Hubschrauber aus das Feuer auf Reuters-Journalisten eröffneten, und wurde schließlich von Washington mit 18 Anklagen im Zusammenhang mit Spionage und einer möglichen 175-jährigen Haftstrafe belegt. Es ist nicht so, dass Assanges Veröffentlichungen Geheimdienstquellen schaden. Der Richter bei seiner Anhörung unterstrich sogar das Eingeständnis der US-Regierung, dass es kein "persönliches Opfer" von Assanges Handlungen gab.

Am Ende wurde er freigelassen. Aber ohne die endlosen Spendengelder, die Unterstützung von Aktivisten, sein Anwaltsteam und die ständige Aufmerksamkeit der Medien und Prominenten wäre er wahrscheinlich nicht freigekommen. Washington hatte Mühe, das britische Gericht, das den US-Antrag auf Auslieferung von Assange bearbeitete, davon zu überzeugen, dass seine Grundrechte geschützt würden und ihm nicht die Todesstrafe drohte ‒ als ausländischem Staatsbürger, um dessen Rechte sich Washington nicht schert. Außerdem war es ziemlich schwer zu beweisen, dass sie sein Wohlergehen in ihrem Gewahrsam schützen würden, als Yahoo News im Jahr 2021 enthüllte, dass der ehemalige CIA-Direktor unter Präsident Donald Trump, Mike Pompeo, darum gebeten hatte, einige Optionen für die Entführung oder Ermordung von Assange auszuarbeiten. Aber wie viele Menschen haben sich schon dem langen Arm der amerikanischen Justiz gestellt und verloren? Fragen Sie nur die französischen Führungskräfte der Energiesparte des französischen multinationalen Unternehmens Alstom, die inhaftiert, vor Gericht gestellt und verurteilt wurden, als das Justizministerium sie im Rahmen des ausländischen Korruptionsgesetzes (Foreign Corrupt Practices Act) ins Visier nahm und die US-Regierung sie aufforderte, als Informanten für das FBI in ihrem Unternehmen tätig zu werden, nur damit der führende US-Rüstungskonzern General Electric das Unternehmen schließlich aufkaufen und sich Frankreichs Nuklear-Know-how aneignen konnte. Wie viele andere haben nicht die eiserne Entschlossenheit und das juristische Team von Julian oder irgendwelche französischen Atomkraftgeheimnisse, die sie Onkel Sam anbieten können? Die Tatsache, dass eine drohende Gefängnisstrafe von 175 Jahren nun einfach verschwunden ist, und dass sie sich letztendlich nicht nach den Buchstaben des Gesetzes verteidigen konnten, obwohl sie über genügend juristischen Willen und Ressourcen verfügten, sollte den durchschnittlichen Amerikaner dazu bringen, nach einer Systemreform zu rufen.

Der Präzedenzfall, den der Fall Assange geschaffen hat, indem ein Journalist wegen "Verschwörung zur Erlangung und Weitergabe von Informationen zur nationalen Verteidigung" schuldig gesprochen wurde, ist geradezu erschreckend. Und ironisch. Denn wenn andere Regierungen amerikanische Journalisten beschuldigen, das Gleiche zu tun, qualifiziert Washington die Anschuldigungen routinemäßig als falsch oder erfunden. Mit dem Plädoyer für Assange bestätigt die US-Regierung genau das Argument, das gegen amerikanische Journalisten im Ausland verwendet wird. Dabei wurde in den US-Gerichtsdokumenten nicht einmal behauptet, dass Assange für einen ausländischen Geheimdienst gearbeitet hat ‒ anders als beispielsweise im Fall des amerikanischen Wall-Street-Journalisten Evan Gershkovich, der jetzt in Russland unter dem Vorwurf angeklagt ist, für die CIA gearbeitet zu haben, um während des Krieges unter dem Deckmantel des Journalismus an geheime Informationen aus der Rüstungsproduktion zu gelangen. Wie können US-Politiker nun behaupten, dass eine von einem anderen Land in einem noch ungeheuerlicheren Fall angewandte Regel ungültig ist, wenn sie selbst gerade bewiesen haben, dass sie begeisterte Fans davon sind?

"Von mindestens 2009 bis mindestens 2011 hat der Angeklagte ... wissentlich und unrechtmäßig mit Chelsea Manning konspiriert, um die folgenden Straftaten gegen die Vereinigten Staaten zu begehen ... die Beschaffung und den Erhalt von Dokumenten zur nationalen Verteidigung und deren vorsätzliche Weitergabe." Im Journalismus nennt man das ‒ Journalismus. Mit einer Quelle zu kommunizieren, sie um weitere Details oder Klärung oder mehr Beweise zu bitten und diese dann zu veröffentlichen, damit sie von Leuten konsumiert werden können, die das nicht sehen sollen, weil es über ihrer Gehaltsklasse liegt, ist buchstäblich die Definition des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalismus für das Gemeinwohl. Fragen Sie einfach das Team, das ihn für die Berichterstattung über die Enthüllungen des NSA-Whistleblowers Edward Snowden erhalten hat.

Dieser Präzedenzfall wird eine abschreckende Wirkung auf unabhängige Journalisten haben, die nicht den Rückhalt einer mächtigen Publikation haben, die sich für sie einsetzt, wenn sie wegen der Veröffentlichung von Fakten, die Onkel Sam für zu unbequem hält, ins Visier genommen werden. Aber wären einflussreiche Publikationen heutzutage überhaupt noch bereit, sich mit dem Establishment anzulegen? Oder würden sie eher dazu neigen, eine solche Geschichte zu unterdrücken?

Und es sind nicht nur die USA, die sich Sorgen machen. Nach einer Beschwerde der französischen Regierung bei den Anti-Terror-Behörden wurden französische Enthüllungsjournalisten der Nichtregierungsorganisation Disclose im Jahr 2019 vom französischen Inlandsgeheimdienst (DGSI) verhaftet und eingeschüchtert, nachdem sie öffentlich die Beteiligung Frankreichs an dem tödlichen Bürgerkrieg zur Ausrottung der Zivilbevölkerung im Jemen unter Verwendung französischer Waffen, die an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verkauft wurden, beschrieben hatten.

Anstatt diese westlichen Regierungen in die Pflicht zu nehmen, ihren eigenen Bürgern gegenüber transparent und ehrlich zu sein, wenn es um die Verwendung von Steuergeldern für einen Krieg geht, den sie wahrscheinlich gar nicht wollen und der größtenteils nur Sonderinteressen zugutekommt, müssen nun zunehmend Journalisten dafür sorgen, dass sie sich gegen die unvermeidlichen juristischen Gegenmaßnahmen wehren können, wenn sie es wagen, dies überhaupt aufzudecken.

Es sollte zu denken geben, dass die US-Regierung diesen sehr klaren, prägnanten und verabscheuungswürdigen Präzedenzfall für wertvoll genug hielt, um ihn letztlich im Gegenzug für die Freiheit von Assange als Geisel einzutauschen.

Übersetzt aus dem Englischen.

Rachel Marsden ist eine Kolumnistin, politische Strategin und Moderatorin eines unabhängig produzierten französischsprachigen Programms, das auf Sputnik France ausgestrahlt wird. Ihre Webseite findet man unter rachelmarsden.com.

