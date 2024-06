Böse, böse: Klingbeil, Nazis und die totale Realitätsverweigerung

In Anbetracht der erheblichen Verluste der Ampel-Parteien geht jetzt das große "Analysieren" los. Es grenzt an den Versuch von Wahnsinnigen, ein Buch über die Vernunft zu schreiben.

Von Tom J. Wellbrock Sicher unfreiwillig bringt Katharina Schulze von den Grünen das Problem auf den Punkt: Die Grünen werden sicher genau das tun: Ein paar Tage über Tabellen hocken, den Mund abwischen und dann einfach weitermachen wie bisher. Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es einfach nicht! Die Menschen haben die desaströse Wirtschaftspolitik der Ampel abgewählt. Sie haben gegen den Krieg gewählt. Sie haben gegen das Heizungsgesetz gewählt und sie haben gegen die unfassbare Inkompetenz gewählt. Wenn man bedenkt, dass die Europa-Wahl ohnehin nur Makulatur ist und faktisch die gewählten Parteien machen können, was sie wollen, ohne dass die Wähler auf die entsprechenden Verfahren und Kungeleien Einfluss nehmen könnten, ist die relativ hohe Wahlbeteiligung zwar auf den ersten Blick überraschend. Auf den zweiten Blick aber besteht offenbar ein großes Bedürfnis, den Parteien zu zeigen, was man von ihnen hält. Nach Wahlniederlage der Macron-Partei: Marine Le Pen will an die Macht Schließlich haben die Wähler – abgesehen vom Gang an die Urnen alle vier Jahre – nichts mehr zu sagen, und wenn sie es doch mal tun, sind sie gleich "Demokratiegefährder" oder Ähnliches. Da hat sich also einiges aufgestaut, und das musste offenbar raus, und sei es bei einer Scheinveranstaltung wie der Europa-Wahl. Die Tagesschau schreibt einen kleinen Absatz, der passt: "Ihr Wahlkampf war zwar auch auf Wirtschaftsthemen fokussiert, aber ihre Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann steht vor allem für Verteidigungspolitik. Deren laute Wahlkampftöne schreckten womöglich manche Wähler ab. Dennoch scheint sich die FDP in ihrem Kurs bestärkt zu sehen und wird in der Ampelkoalition nicht unbedingt bequemer werden." Die FDP sieht sich also in ihrem Kurs bestärkt. Durch wen? Von wem? Vom letzten, kläglichen Rest ihrer Wähler? Es muss wohl so sein. Böse, böse Einmal mehr zeigt die SPD in Gestalt von Michael Roth und Lars Klingbeil ihr dümmliches, arrogantes und realitätsverweigerndes Gesicht. Die "Analyse" von Roth geht so: Und so:

Der Kommentator Sebastian ordnet die Sache dann mal eben korrekt ein:



Noch weniger subtil kommt Klingbeil um die Ecke, der die gesamte AfD im Beisein von Alice Weidel als "Nazi-Partei" bezeichnet und auf Nachfrage Weidels sogar noch einmal wiederholt, dass er das genauso meine. Weidels Reaktion: "Das ist gerichtsfest." #SPD-Chef Lars Klingbeil ist in der ntv-Elefantenrunde verbal entgleist und hat die AfD-Chefin Alice Weidel und ihre Partei vor laufender Kamera als „Nazis“ bezeichnet.#Europawahl2024pic.twitter.com/O3xFd6kIfJ — Franz Branntwein™ 🍀 (@FranzBranntwe10) June 9, 2024 Niemand der beteiligten Verantwortungslosen kommt auf die Idee, dass es womöglich die eigene desaströse und national und international menschenverachtende Politik sein könnte, die die Wähler dazu bringt, zur Farce einer Europa-Wahl zu pilgern und den Verantwortungslosen ihre Stimme zu entziehen. Sie werden weitermachen, immer weiter und weiter und weiter. Es ist in Stein gemeißelt, dass sich nichts ändern wird, dass sie sich nicht ändern werden. Und es ist beinahe schon grotesk, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihre Wähler ignorieren bzw. beschimpfen. Denn nichts anderes sind die Vorwürfe, die von den Verantwortungslosen jetzt kommen: Wählerbeschimpfung. Die böse, böse AfD wird schließlich von einer erheblichen Anzahl von Menschen gewählt, die dann naturgemäß ebenfalls böse, böse sein müssen. Ampel regiert gegen die Bürger – Reaktionen auf die Ergebnisse der EU-Wahl in Deutschland Es bleibt abzuwarten, was nach der nächsten Bundestagswahl passieren wird, auch wenn sich die Spannung zu dieser in Grenzen hält. Die Ampel wird von der Union abgelöst, die bildet eine Koalition mit einer der anderen Desaster-Parteien, und dann geht es weiter wie vorher. Vermutlich noch ein bisschen asozialer und noch etwas kriegstreibender, aber im Kern halt so, wie es jetzt auch schon ist. Die Spannung bezieht sich eher auf die AfD, denn bis zur nächsten Bundestagswahl werden die Verantwortungslosen alles dafür tun, diese Partei zu schwächen. Es wird noch viel schmutziger, als es bereits ist, und es werden weitere Grenzen des Anstands, der Demokratie und des Rechts fallen. Europa ist ein Ungetüm, korrupt bis in die Diensttoiletten. Und Deutschland ist ein rechtloses Monster geworden. Das ist wirklich … böse, böse. Tom J. Wellbrock ist Journalist, Sprecher, Texter, Podcaster, Moderator und Mitherausgeber des Blogs neulandrebellen. Mehr zum Thema - Frankreich: Macron löst Parlament auf und kündigt Neuwahlen an

