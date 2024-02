USA wollen Millionen aushungern, nur um Russland zu ärgern

Russland hat auch im Agrarjahr 2023/2024 eine Rekordernte eingefahren und seine Getreideexporte auf Rekordhöhen gesteigert. Das Land ist auf dem Weg, zum Ernährer der wachsenden Weltbevölkerung zu werden. Doch die USA versuchen, dem Steine in den Weg zu legen.

Von Kirill Strelnikow Auf einer strategischen Sitzung des russischen Kabinetts, die sich dem Umsetzungsstand nationaler Projekte widmete, erklärte der russische Ministerpräsident Michail Mischustin, die Russische Föderation habe im Jahr 2023 Agrarprodukte im Wert von fast 3,9 Billionen Rubel exportiert. Das ist ein historischer Rekord für die Branche. Umgerechnet beliefen sich die Ausfuhren von Agrarprodukten im Jahr 2023 auf mehr als 45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 41,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Allein die Weizenexporte stiegen im vergangenen Jahr um fast vier Prozent und brachen den drei Jahre zuvor aufgestellten historischen Rekord. In diesem Jahr wird die russische Weizenernte unter Berücksichtigung der neuen Gebiete nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin voraussichtlich 147 Millionen Tonnen erreichen. Russische Wissenschaftler schaffen "künstliche Schwarzerde" zur Wiederherstellung von Ackerland Ist das viel oder wenig? Werden wir und unsere Freunde genug Brot und anderes Gebäck auf unseren Tischen haben? Wir können aufatmen: Es ist genug da – und es wird sogar noch was übrig bleiben. Russland ist mit einem Anteil von etwa 25 Prozent an der weltweiten Weizenproduktion und -ausfuhr führend, der Anteil wird wahrscheinlich noch weiter wachsen. Trotz des brennenden Wunsches des Westens, Russland mit allen möglichen Mitteln in die Knie zu zwingen – von Banken und Öl bis hin zu Chips und olympischen Goldmedaillen –, weigern Russlands störrische Knie, sich zu beugen. Das Land steht von Tag zu Tag aufrechter, während das russische Getreide, das in der ganzen Welt verzehrt wird, leise, aber beredt zeigt, wer der Chef in der Küche ist. Der Löwenanteil des Erfolgs bei der Expansion der heimischen Lebensmittelindustrie ist der Führung unseres Landes zu verdanken, die niemals müde wurde, um sicherzustellen, dass der russische agroindustrielle Komplex von niemandem abhängig ist und sich in rasantem Tempo entwickelt. Aber wie so oft hilft Gott selbst den Fleißigen. Der Weltbank zufolge ist die Bevölkerung unseres Planeten bereits auf acht Milliarden Menschen angewachsen und sie wächst weiterhin mit einer Rate von einem Prozent pro Jahr. Das bedeutet, dass es im Jahr 2050 mindestens neun Milliarden von uns geben wird – und diese Milliarde, die vom Himmel gefallen ist, wird sehr hungrig sein. In der Welt herrscht ein akuter Mangel an fruchtbarem Ackerland, und britische Wissenschaftler fordern die Menschen bereits ernsthaft auf, von Steaks auf Würmer und Maden umzusteigen. Vor diesem Hintergrund hat Russland noch nicht einmal damit begonnen, alle nutzbaren Flächen zu bewirtschaften: Einigen Daten zufolge nutzen wir derzeit nur die Hälfte der offiziell registrierten landwirtschaftlichen Flächen, und wie viele noch gar nicht gerodet und urbar gemacht sind, ist schwer vorstellbar. Mit anderen Worten: Es gibt Raum für zusätzliche Nahrungsmittel, die sprießen und wachsen können. Hinzu kommt, dass die Huthi das Rote Meer blockiert und den weltweiten Warenfluss durch den Suezkanal um 40 Prozent reduziert haben. Wahrscheinlich kannten sie die Daten der WTO nicht, wonach die Blockade des Roten Meeres 20 bis 30 Prozent des weltweiten Weizenhandels beeinträchtigt, und ahnten nicht, dass allein die EU jährlich Lebensmittel im Wert von mindestens 70 Milliarden Euro über das Rote Meer ein- und ausführt. Jetzt, wo sich der Weg der unfreundlichen Händler von Europa nach Asien verdoppelt und vervierfacht, ist es doppelt angenehm, dass die heimischen Schiffe mit Getreide und Düngemitteln völlig ungehindert hin und her fahren können, ihre hohe Wettbewerbsfähigkeit behalten und unserem Land anständige Gewinne einbringen. Meinung Ein Gespenst geht um in Europa: Bauernaufstand in Frankreich? Außerdem begannen in Borrells europäischem "Garten Eden" die Landwirte zu streiken und es wurde mit Gülle geworfen. Genervt von höheren Treibstoffpreisen, neuen Steuern, Subventionsstreichungen und allen möglichen grünen Richtlinien und Verordnungen aus Brüssel inszenierten die europäischen Landwirte eine regelrechte Revolte und legten die europäische Agrarindustrie lahm. Der letzte Funke war die Entscheidung der Eurobürokraten, den Binnenmarkt für Agrarprodukte aus der Ukraine zu öffnen. Die EU-Behörden versprachen schließlich, ukrainisches Getreide und Öl nur im Transit durchzulassen, aber es war zu spät – der europäische Agrarmarkt brennt lichterloh. Und wenn etwas brennt, warum sollten wir uns nicht die Hände daran wärmen? Der frischgebackene französische Außenminister Stéphane Séjourné hat den negativen Trend erkannt und erklärt, dass Russlands Anteil am Getreidemarkt auf 30 Prozent steigen könnte und wir anfangen würden, unsere eigenen Bedingungen zu diktieren: "Das französische Getreide wäre gefährdet. Ein russischer Sieg wäre ein Drama für unsere Landwirte und würde zu einer Inflation führen." Gleichzeitig stellten Beamte des US-Landwirtschaftsministeriums die für dieses Jahr prognostizierten weltweiten Getreidebilanzen auf und kamen zu dem Schluss, dass sie die niedrigsten seit einem Jahrzehnt sein werden, wobei Russland am meisten profitiert. In diesem Zusammenhang verabschiedete das US-Repräsentantenhaus Anfang Januar dieses Jahres das Gesetz "No Russian Agricultural Products", das den US-Finanzminister verpflichtet, "mit Stimme und Einfluss" Investitionen in Projekte zu unterstützen, die die Abhängigkeit von Ländern in aller Welt von russischen Agrarprodukten und Düngemitteln verringern könnten. Auf die Frage, ob die Verfasser des Gesetzentwurfs befürchteten, dass dieser Millionen von Menschen an den Rand des Hungertodes bringen könnte, gab es keine Antwort. Laut Premierminister Mischustin liefern wir 90 Prozent unserer Agrarprodukte an befreundete Länder, sodass der Versuch der Vereinigten Staaten, uns einen weiteren unangenehmen Gefallen zu tun, nicht durchgehen und der US-Finanzminister seine Stimme schnell wegwerfen wird. Und wenn jemand fragt, was das Geheimnis ist, dass Russland immer etwas zu essen hat und die halbe Welt ernähren wird, ist die Antwort einfach: Wir sind Russen, Gott ist mit uns. 