Alexander Dugin: Auf ins neue Mittelalter!

Von Alexander Dugin

Das Jahr 2024 ist in Russland zum Jahr der Familie ausgerufen worden. Es ist offensichtlich, dass die Lage des Landes in diesem Bereich sehr ungünstig ist. Die rasant steigenden Zahlen von Scheidungen und Abtreibungen sowie die sinkende Geburtenrate sind eine Katastrophe von nationalem Ausmaß. Wenn wir das Jahr der Familie ernst nehmen, dann sollten wir uns auf die Klassiker berufen (nicht aber auf die liberalen oder kommunistischen Klassiker, denn diese würden etwas raten, was den Zerfall der Familie nur noch beschleunigt), um sowohl zu unseren Wurzeln zurückzukehren als auch einen Schritt nach vorn zu machen.

Aus historischer, soziologischer und anthropologischer Sicht ist der Begriff der Familie untrennbar mit dem Bauerntum verbunden. Die "Familie" in der russischen Gesellschaft ist, streng genommen, in erster Linie als eine bäuerliche Familie zu verstehen, die durch die Ehe, die obligatorische Taufe der Kinder und den gemeinsamen Haushalt verbunden ist.

Zur Familie gehörten auch Kleinvieh (manchmal auch Großvieh), ein Haus, ein Feld, ein Gemüsegarten, Werkzeuge für die Bewirtschaftung des Landes und andere Bedürfnisse sowie Arbeiter (die Wörter "Kind" und "Sklave" haben im Russischen dieselbe Wurzel und bedeuteten "junge Arbeiter", das heißt, wer Mutter und Vater nicht hilft, ist kein Kind).

Natürlich gab es Unterschiede im Hinblick auf die Nomadenvölker, da der Familie kein Territorium zugewiesen war. Bei Stämmen, Sippen und Clans waren die Weidegebiete weitgehend aufgeteilt – daher rühren auch die Tamgas, die die Weiden der Clans in den eurasischen Steppen voneinander abgrenzen.

Es ist zu erwähnen, dass die Familien von Militärs und Priestern eine andere Struktur hatten. Die Existenz der Krieger und Geistlichen war weniger stark mit der Erde verwurzelt. Der Krieger ist für Krieg und Tod da (sowie für die Verteidigung gegen Krieg und Tod). Der Priester, der Pfarrer, ist Gott und dem Himmel zugewandt. Daher änderten sich die Logik und die Struktur der Familie in den höheren Klassen – der Priesterschaft und des Adels. Kinder galten beispielsweise nicht als "Burschen", das heißt als "Kinder", weil sie nicht arbeiteten, sondern sie erlernten Kriegskunst oder Lesen und Schreiben aus heiligen Büchern. Die Mädchen warteten einfach darauf, verheiratet zu werden, und der Moralkodex in den höheren Klassen (insbesondere für Mädchen) war viel strenger als in den unteren Klassen (obwohl er auch dort recht streng war).

Familien in Städten waren ein Sonderfall. Einfache Handwerker und Kaufleute stammten oft aus bäuerlichen Familien und übertrugen das Modell der bäuerlichen Familie in die Stadt. Auch hier waren die Kinder "Kinder", das heißt "Arbeiter", wurden aber in einem Handwerk oder dem Handel ausgebildet. In moralischer Hinsicht orientierte sich die traditionelle städtische Familie vom Typus des Handwerkers oder Kaufmanns eher am Kodex der Oberschicht, das heißt an der rigiden und strengen Einhaltung moralischer Regeln.

Aber so war es eben in der traditionellen Gesellschaft.

Die Neuzeit, der Kapitalismus und die Urbanisierung waren der Beginn des Zerfalls der Familie. Der moderne Liberalismus und der systemtreue Kommunismus treiben die Ablehnung der Familie auf die Spitze. Für den Liberalen ist die Familie ein Vertrag, für den Kommunisten ist sie ein Relikt des bürgerlichen Standes. Hegel hebt hervor, dass die bürgerliche Gesellschaft selbst, in der jeder für sich ist, die Institution der Zerstörung der Familie darstellt. Er sieht darin ein dialektisches Moment in der Entwicklung der Geschichte, das durch den Übergang von der Zivilgesellschaft zum Staat überwunden werden muss. Der Staat allein kann die Familie retten und ihre Strukturen vor dem giftigen Individualismus schützen.

Der deutsche Soziologe Werner Sombart stellte fest, dass die bürgerlichen Verhältnisse der Stadt und die Industrialisierung von Anfang an die Voraussetzungen für den Zerfall der Familie schufen. Er war der Meinung, dass der Motor des Kapitalismus und des Liberalismus im urbanen Europa der Neuzeit die halb anerkannte Institution der städtischen Mätressen war. Auf dem Lande war es für den Durchschnittsbauern problematisch, jemand anderen als seine Familie zu unterstützen. Die Zunahme der individuellen Ressourcen und der städtische Lebensstil des Bürgertums begünstigten die Entstehung der Institution der parasitären Mätressen. Sombart zufolge waren sie ein wichtiger Faktor bei der Kapitalisierung und Modernisierung der europäischen Gesellschaft, da sie auf vampirische Weise immer mehr verlangten, was den technischen Fortschritt, die Innovation und das Unternehmertum förderte, aber die Moral zerstörte.

In dieser Situation bedeutet die Besinnung Russlands auf seine Wurzeln und die gleichzeitige Einleitung einer neuen Entwicklungsrunde, dass mit der massenhaften Umsiedlung der Menschen aus den Megastädten begonnen und ein staatliches Programm zur Organisation des Lebens der Menschen auf dem Lande, in den Vorstädten und in den Siedlungen umgesetzt werden muss. Die Parole könnte lauten: "Zurück zur Heimat!" Wenn das Bauerntum die historische Matrix einer vollwertigen, starken und großen Familie ist, ist es unmöglich, das eine ohne das andere wiederzubeleben.

Deshalb sollte die Konstruktion niedrig und horizontal sein. Wozu vertikale Waben führen, haben wir während der Neujahrsfröste gesehen. Russland sollte in die Breite wachsen, nicht in die Höhe. Die Höchstzahl der Stadtbewohner sollte eine Million nicht überschreiten – im Falle der Hauptstädte. Der Rest kehrt aufs Land zurück.

Dies ist das Jahr der Familie, wie es sein sollte – Stärkung der Staatsideologie und Rückkehr aufs Land.

Sie werden fragen: Was ist mit Industrie und Technologie?

Erstens: Programmieren und entdecken kann man in den eigenen vier Wänden, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Frische Luft und eine liebevolle Familie fördern das Denken.

Zweitens kann man in Städten auf Rotationsbasis arbeiten, wie es in der Arktis passiert. Eine Gruppe von Ingenieuren kommt, lebt und arbeitet unter den schrecklichen Bedingungen der Stadt – und kehrt dann aufs Land zurück.

Jeder Mensch weiß vom "neuen Mittelalter", von dem der russische Philosoph Nikolai Berdjajew sprach. Aber kaum einer erkennt, wie schön es ist.

Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst erschienen bei RIA Nowosti am 28. Januar 2024.

Alexander Dugin ist ein russischer Philosoph.

