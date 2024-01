Faktenfuchs: "Verschwörungsgläubiger" Ernst Wolff gefährdet mit Kinderbuch verunsicherte Mütter

Von Bernhard Loyen

Im Dezember 2021 saß ich in der Küche von Ernst Wolff. Unser gemeinsames Problem jener Zeit: Wir wollten uns vollkommen unspektakulär bei einer Tasse Kaffee über berufliche Projekte des nahenden Jahreswechsels und tagesaktuellen Erfahrungen in der Corona-Krise austauschen. Zu dieser Zeit galten die forcierte Maskenpflicht in Berlin, eingeforderte Zugangsbeschränkungen in Form von 2G- oder 3G-Regularien geöffneter Cafés oder anderer gastronomischer Etablissements. Ein junger Mann um die 20 titulierte mich auf dem Weg zur Verabredung als "unfassbar dumm", da ich es tatsächlich wagte, mich in der S-Bahn – nicht provozierend an der Tür stehend – ohne Maske im Waggon aufzuhalten.

Der nicht konforme und gehorsame Bürger stand unter stetiger Beobachtung, durchlief im Alltag den verordneten Vorschriftenparcours von Vorgaben und Verboten.

So saßen wir ganz ruhig und entspannt privat zusammentreffend beisammen. Wolff erzählte mir, wie er regelmäßig seine Tochter entlastet(e). Zusammen mit seiner Enkelin besucht(e) er dann gerne den Berliner Zoo, auch aufgrund der Tatsache, dass sogenannte "Indoor-Angebote" meist mit Maskenpflicht verbunden waren. Seine Enkelin liebt es zudem, vom Opa vorgelesen zu bekommen, und so entwickelte sich die damalige Idee zu einem Kinderbuch. Im April 2022 war es dann so weit. Wolff veröffentlichte "Friedrichs Traum von der Freiheit". Der Thalia-Onlineshop informiert – noch – potenziell Interessierte über den Inhalt:

"Was ist das denn ...? Durch einen Zufall findet Erdmännchen Friedrich eines Tages heraus, dass die Welt nicht mit dem Zaun des Zoogeheges endet, in dem er seit seiner Geburt mit seiner Familie lebt. Aufgeregt erzählt er den anderen von seiner Entdeckung und erlebt eine große Enttäuschung: Sie wollen nichts von der Welt außerhalb des Geheges wissen, sondern lieber weiterhin satt und zufrieden im Zoo leben."

Friedrich ist aber neugierig und möchte mehr herausfinden: "Sein erster Ausbruchsversuch scheitert jämmerlich". Da erfährt er die Hilfe in Gestalt der Krähe Carola. Der Verlagstext ergänzt: "Sie erzählt Friedrich von der bunten und aufregenden Welt außerhalb des Zoos, macht ihm die Flucht schmackhaft und bietet ihm an, ihn in die Freiheit zu fliegen."

Im Januar 2024, rund zwei Jahre später, entdecke ich bei der täglichen Recherche zu potenziellen Artikelthemen einen Beitrag des Bayerischen Rundfunks. Überschrift und Einleitung lauten am 19. Januar:

"Faktenfuchs: Wie Verschwörungsgläubige junge Menschen erreichen – Kinderbücher, Chat-Apps, Inhalte auf sozialen Medien: Verschwörungsideologen versuchen auf vielen Wegen, Kinder und Jugendliche zu gewinnen. Entscheidend ist aber der Einfluss der Eltern. Ein Faktenfuchs."

So weit bekannt, so unspektakulär-manipulativ wie gewohnt. Worum geht es in der neuesten offensichtlichen Räuberpistole, der vermeintlichen Notwendigkeit zum "Faktencheck"? So heißt es wortwörtlich:

"Eine Mutter meldet sich beim BR24 Faktenfuchs. Die elfjährige Tochter sei hin- und hergerissen zwischen ihr und dem geschiedenen Mann – einem Verschwörungsgläubigen, wie die Mutter erzählt. In Gesprächen komme sie nicht an ihn heran. 'Mit mir wird nicht geredet, weil ich das Böse bin', sagt sie im Interview mit BR24. Und das bereite ihr Sorgen: 'Ich will halt nicht, dass meine Tochter mir dann entgleitet im wahrsten Sinne des Wortes.'"

Ein bekanntes willkürliches Bild eines Szenarios, unglaubwürdig in der Darstellung und in Ansätzen rein lächerlich. Es wird noch besser, also schlimmer. Der anstrengende Ex-Mann habe es gewagt, der Tochter ein Buch zu schenken. Der Titel klinge "harmlos", jedoch:

"Geschrieben hat die Geschichte Ernst Wolff. (...) Das Buch 'Friedrichs Traum von der Freiheit', laut Eigenbeschreibung für Kinder ab sieben Jahren, greift keine spezifische Verschwörungstheorie auf. Aber es enthält typische verschwörungsideologische Denkmuster."

Wolffs Name sei der besorgten Mutter ein Begriff. Weiter heißt es fabulierend und fantasierend in der Faktenfuchs-Redaktionswelt der "Verschwörungsmythen":

"Bei KenFM, dem ehemaligen Portal des Verschwörungsideologen Ken Jebsen, verbreitete er Verschwörungstheorien zum 'Great Reset'. Die Mutter weiß, wer der Autor ist, will der Tochter nicht vorlesen. 'Sie hat fast geweint. Es war furchtbar für sie, weil sie hatte sich schon darauf gefreut.' Die Mutter fragt sich: Welchen Einfluss kann ein solches Buch auf ein Kind ausüben?"

Was ist schon der Einfluss plumper Faktenchecks gegen ein sehr schön illustriertes Kinderbuch eines verleumdeten "Verschwörungsideologen"? Was ist einzuwenden gegen das Thema, den Wunsch nach Freiheit, formuliert und inhaltlich verarbeitet in gesellschaftlichen Zeiten und Phasen von Verboten, Zugangsbeschränkungen, individuellen Einschränkungen und permanenten offiziellen Angstszenarien? Freiheit, ein Begriff dem der "anständigere Bürger" Marius Müller-Westernhagen sogar ein ganzes Lied und mehr widmete:

Der Faktenfuchs klärt auch diesbezüglich derartiger Irritationen auf und stellt klar:

"Es handle sich 'im Grunde genommen um eine Vorstellung schrankenloser Freiheit' ohne Rücksichtnahme auf Normen und Werte. (...) Die 'Querdenker' instrumentalisierten Begriffe wie 'Frieden', 'Freiheit' oder 'Souveränität', schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung, und 'werten damit das eigene Handeln auf, weil sich damit mehrheitlich positive Wertungen verbinden'. (...) Ihr Freiheitsverständnis widerspricht dem einer freiheitlichen Demokratie, die eben nicht auf rücksichtslosen Egoismus und uneingeschränkte Handlungsfreiheit, sondern auf ein Miteinander setzt."

Das miese und manipulative Ansinnen des Kinderbuchautors wird den verunsicherten Müttern und leidtragenden Alleinerziehenden auch noch erklärt: "Dabei sei relevant, wer der Autor des Kinderbuchs ist – in diesem Fall Ernst Wolff. Wolffs Anhänger wissen natürlich, wie er Dinge meint. Entsprechend interpretierten sie sein Buch. Welche Moral jemand aus einem Kinderbuch herauszieht, hängt von denjenigen ab, die die Geschichte lesen beziehungsweise vorlesen. In anderen Worten, jeder interpretiert die Geschichte für sich."

Individuelle Interpretationen und Auslegungen des Begriffs Freiheit? In der Welt der Faktenfüchse ist das schlicht ein Skandal, anmaßend und umgehend anzuprangern.

"Die Luft wird dünn. Es gibt zu wenig Sauerstoff zum Atmen. Deshalb können sich Menschen nur noch in luftdichten Gebäuden und Fahrzeugen aufhalten. Man kann die Fenster nicht aufmachen und an jedem Ausgang gibt es Luftschleusen.

Etwa die Hälfte der Menschheit ist verdurstet, ebenso wie ein Großteil der Tiere. (...) Flüchtlinge werden an den Grenzen gewaltsam am Einreisen gehindert. Die Grenzzäune sind gesäumt von den Leichen der Verdursteten. Sie werden zur Abschreckung dort liegen gelassen."

Diese Zeilen sind nicht aus Wolffs Kinderbuch, sie sind aus zwei Kapiteln des "Kinder-Wimmelbuchs" von Andrea Paluch, der Ehefrau von Robert Habeck. Der Titel lautet: "Die besten Weltuntergänge". Der Verlagsklappentext lautet: "Die Welt, wie wir sie kennen, wird untergehen. Und was kommt dann? Das können wir mitentscheiden. Dieses Buch entwirft zwölf Szenarien für unsere Zukunft. Manche sind bedrückend, andere sind beglückend."

Die potenziellen, nicht völlig abwegigen Albträume der Enkelkinder, die diese Horrorszenarien vorgelesen bekommen, sind dem BR-Faktenfuchs keinen Faktencheck wert, weil es das gute Buch einer unauffälligen und ungefährlichen Ministergattin ist. So einfach ist das in der Gegenwart.

Der bescheidene Wunsch nach, sogar schon der individuell definierte Begriff von Freiheit macht Menschen in diesem Land im Jahr 2024 verdächtig, führt sie dem Denunziationsraster zu. Untergangsszenarien und Horrorbilder sind erwünschte und geförderte Texte der Gegenwart. Der Hugendubel-Onlineshop informiert zu diesem vermeintlich ab acht Jahren geeigneten und empfohlenen Buch:

"Wunderschön, schaurig und inspirierend – ein Bilderbuch voller Stoff für Visionen, Diskussionen und Träume."

Der Bürger lernt: Freiheitsträume böse, Horrorträume gut. Wir leben in mehr als bizarren, bedenklichen und gesundheitsschädigenden Zeiten. Der manipulative Angriff auf die Jüngsten der Gesellschaft wird auch durch diesen BR-Faktenfuchs bewusst vollzogen. In Wolffs Buch heißt es:

"Friedrich ist hin- und hergerissen, doch am Schluss siegen seine Neugierde und sein Tatendrang. Zusammen mit Carola hebt er ab, steigt in den Himmel und lässt sich auf das Abenteuer seines Lebens ein ..."

Pflegen Sie daher ihre individuelle Freiheit und die ihrer Kinder und Enkel, solange es noch geht und erlaubt ist. Solange die Politik und kooperierende Medien Ihnen den Weg nicht versperren, denn dann ist es leider zu spät. Auch wenn es hinter der Maske, hinter der geschlossenen Tür weiterhin heißen wird:

"Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten ..."

