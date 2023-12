Erkenntnis 2023: Die Welt braucht Europa nicht

Europa steht immer weniger im Mittelpunkt der Zivilisation, und Europäern fällt es schwer, ihre neue Bedeutungslosigkeit zu akzeptieren. Die Probleme werden jedoch weder dadurch weniger, dass man sie leugnet, noch indem alles mit "russischen Machenschaften" erklärt wird. Eine Meinung von Anna Schafran.

Quelle: Gettyimages.ru © egal

Von Anna Schafran Der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, versucht weiterhin, die Europäer davon zu überzeugen, dass sie die Ukraine auf jeden Fall weiter unterstützen müssen. Er hat jetzt gesagt, dass das europäische Projekt "unwiderruflich beschädigt" werden könnte, wenn Russland im Konflikt in der Ukraine siegt. Da allen vernünftigen Menschen klar ist, dass der Sieg Russlands nur eine Frage der Zeit ist, sagt er damit nur, dass auch das "Verderben" der Europäischen Union nur eine Frage der Zeit ist. Und es stellt sich unweigerlich die Frage: Lassen europäische Beamte das Projekt absichtlich auflaufen oder haben sie beschlossen, zu extremen Maßnahmen zu greifen wie der Oberste Gerichtshof von Colorado, der Donald Trump die Teilnahme an den Vorwahlen wegen "Rebellion" untersagte? Die EU befindet sich seit langem in der tiefsten Krise, lange schon vor 2022, und dies ist nicht die Schuld Russlands. Selbst der Brexit von 2016 war bei weitem nicht die erste Manifestation der europäischen Krankheit. Und natürlich ist es Ironie der Geschichte, dass sich die Ukraine gerade dann in die EU aufmacht, wenn sich diese Organisation in einer Phase des Zerfalls befindet. Meinung In der Ukraine ist die Kirche nunmehr vogelfrei Wie kann der Sieg Russlands der EU so sehr schaden? Erstens, indem er die Enttäuschung der Bürger über die ohnehin nicht sehr beliebten europäischen Beamten noch verstärkt. Vielen ist schon jetzt klar, dass das Geld, das für die Unterstützung der Ukraine ausgegeben wird, weggeworfenes Geld ist. Wenn das derzeitige Regime in Kiew erst einmal gestürzt ist, wird der Verlust unwiederbringlich sein. Zweitens werden die zentrifugalen Tendenzen zunehmen. Je weiter Ungarn voranschreitet, desto weniger versteht es, was es in der EU tut. Polen ist mehr daran interessiert, eine amerikanische Kolonie zu sein als ein einfaches EU-Mitglied. Schweden hat zwei Jahrhunderte Neutralität verschmäht und tritt der NATO bei (obwohl sich der Beitritt verzögert, aber ich nehme an, dass es früher oder später dazu kommen wird). Aber es hat wenig Interesse an einer EU-Mitgliedschaft, und in diesem Land wird regelmäßig über einen möglichen Austritt gesprochen. Im Grunde genommen wird die EU sicherlich nur von den EU-Beamten selbst und den baltischen Staaten, die von den europäischen Haushalten schmarotzen, gebraucht. Letztere ziehen allerdings direkte Abkommen mit den USA und Deutschland vor. Die Gewohnheit, Russland für alle Probleme des Westens verantwortlich zu machen, hat sich als sehr bequem erwiesen. Daher werden europäische Beamte auch weiterhin die unvermeidlichen Probleme der Europäischen Union und einzelner europäischer Länder mit "den Machenschaften des Kremls" erklären. Probleme wird es in jedem Fall geben: Die Weigerung, mit Russland zusammenzuarbeiten, und die Verstärkung der wirtschaftlichen Trennung werden unweigerlich zu einer Zunahme negativer Erscheinungen in der Wirtschaft führen. Außerdem ist es Europa gelungen, sich nicht nur mit Russland, sondern auch mit der arabischen Welt ‒ wegen seiner uneingeschränkten Unterstützung Israels ‒ und auch mit China ‒ im Gefolge der Amerikaner ‒ zu zerstreiten. Natürlich werden sowohl Araber als auch Chinesen die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU nicht zu ihrem eigenen Nachteil abbrechen. Aber die Europäer werden von Jahr zu Jahr weniger Geld haben, um arabische Energie und chinesische Waren zu kaufen. Schwieriger Anspruch: EU möchte eine führende Rolle in Nahost spielen Vor allem, wenn die militaristische Hysterie nicht nachlässt und die EU aktiv Geld für Rüstung ausgibt, um der "unvermeidlichen russischen Aggression" zu begegnen. Europa ist zu sehr daran gewöhnt, sich, wie Borrell einmal sagte, als "blühender Garten" inmitten eines schrecklichen Dschungels zu sehen. Aber der "Dschungel" ist längst autark geworden, er braucht weder die Zustimmung der Europäer zu seinem Handeln noch ihre Unterstützung. Die Welt kann gut ohne Europa existieren und sich entwickeln. Es ist für die Europäer sehr schwierig, diese Tatsache zu verstehen und zu akzeptieren, nachdem sie sich jahrhundertelang als "Vorhut der menschlichen Zivilisation" gefühlt haben. Aber die Alternative ist einfach: Entweder akzeptiert die EU ihre veränderte Rolle (so wie Großbritannien oder Österreich den Verlust des imperialen Status akzeptiert haben), oder der zivilisatorische Zusammenbruch Europas wird mit dem Untergang des Römischen Reiches vergleichbar sein, und eine neue Zivilisation wird auf den Ruinen der derzeitigen europäischen Zivilisation entstehen. Am wahrscheinlichsten ist die islamische, aber auch andere Varianten sind möglich. Übersetzt aus dem Russischen. Mehr zum Thema - Kiesewetter und Generalbundesanwalt: Die Räuber genieren sich nicht mehr

