In der Ukraine ist die Kirche nunmehr vogelfrei

Über die Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche durch das derzeitige Regime in Kiew hat RT DE mehrfach berichtet. Nun ist ein völliges Verbot der größten Konfession des Landes in Arbeit. Die Journalistin und Fernsehmoderatorin Anna Schafran meint, dass auch die Wiederherstellung der Religionsfreiheit Ziel der militärischen Spezialoperation sein muss.

Quelle: AP © AP Photo/Efrem Lukatsky

Von Anna Schafran Die Werchownaja Rada der Ukraine hat in erster Lesung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der es ermöglicht, die kanonische Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (UOK) in den von Kiew kontrollierten Gebieten zu verbieten. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass dieses Vorhaben bis zum Ende durchgesetzt werden wird und Millionen von Gemeindemitgliedern sowie Tausende von Priestern in der Ukraine geächtet sein werden. Ukrainisches Parlament stimmt für Verbot der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche Es ist nicht zu übersehen, dass die ukrainischen Abgeordneten nach der Abstimmung eine ungesunde Freude an den Tag legen. Das ist ein wirklich dämonisches Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes – dämonische Besessenheit. Dabei gehörten die meisten dieser Abgeordneten noch vor nicht allzu langer Zeit der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche an. Wie auch die Mehrheit der Einwohner der Ukraine. Aber unter den einfachen Menschen gab es viel mehr Gläubige der Mutterkirche als unter den "Volksvertretern". Was ist der Grund für einen solch tierischen, unmenschlichen Hass der ukrainischen Behörden auf die orthodoxe Kirche? Wobei wir eingestehen müssen, dass es unter den ukrainischen Priestern nicht allzu viele offene und öffentliche Unterstützer der russischen Welt gibt, und alle, die es waren, seit Langem im Gefängnis sind oder unter Hausarrest stehen. Einige Hierarchien der UOK rufen in voller Übereinstimmung mit der aktuellen Kiewer Ideologie dazu auf, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, aber auch das reicht nicht aus, um sich vor Verfolgung und Verfolgung zu schützen. Die Gründe dafür sind ganz einfach. In erster Linie hält die ukrainische Kirche ihre Unabhängigkeit von den Behörden aufrecht. Und das Kiewer Regime kann die Existenz einer unabhängigen Struktur auf seinem Territorium nicht zulassen. Selbst wenn sich diese Struktur in keiner Weise gegen die Behörden stellt. Diktatur ist Diktatur, egal wie sehr sie vorgibt, Demokratie zu sein. Der zweite Grund, der sich logisch aus dem ersten ergibt, ist finanzieller Natur. Wladimir Selenskij und seine Mitstreiter ärgert der Umstand, dass sie keine Kontrolle über den Haushalt der Kirche und die ihr gehörenden Immobilien haben. Die schismatische "Orthodoxe Kirche der Ukraine" (OKU), eine nationalistische Neugründung des Jahres 2019, ist übrigens auch kein rein ukrainisches Projekt – formal steht sie unter der Kontrolle Konstantinopels. Der derzeitige Patriarch von Konstantinopel ist seinerseits auch nicht unabhängig – er tut, was man ihm in Washington befiehlt. Deshalb kann Selenskij kein Wort gegen die OKU sagen, und die Vereinigten Staaten, die normalerweise sehr nervös auf jede religiöse Verfolgung in anderen Ländern der Welt reagieren, sehen die Zerstörung der kanonischen orthodoxen Kirche in der Ukraine mit Wohlwollen. Tucker Carlson: Russland ist viel christlicher als die Ukraine Dies ist eine weitere Bestätigung dafür, dass der kollektive Westen schon im 20. Jahrhundert die Russen und nicht die "Kommunisten" als seinen Feind betrachtete und nun nicht darauf aus ist, "Putin in die Schranken zu weisen", wie Biden sagte, sondern auf die vollständige, totale Zerstörung all dessen, was uns heilig ist. Welche Folgen wird die Entscheidung haben, die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche zu verbieten? Ich glaube, dass es in Kiew keine Massenproteste geben wird: Die Menschen sind eingeschüchtert, sie sind müde, sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Aber auch für das Kiewer Regime wird dies nicht spurlos vorübergehen. Selenskijs Popularität ist nach dem Scheitern der "Gegenoffensive" bereits im Sinkflug, und das Verbot der größten religiösen Organisation des Landes wird seinen Gegnern innerhalb des Staates sicher noch mehr zu schaffen machen. Für Russland ist dies ein weiteres klares Signal, dass die militärische Spezialoperation siegreich beendet werden muss und dass eine der Bedingungen für ein Friedensabkommen (falls es überhaupt jemanden gibt, mit dem ein Abkommen geschlossen werden kann) die Wiederherstellung nicht nur der politischen, kulturellen und sprachlichen, sondern auch der religiösen Freiheiten in der Ukraine sein muss. Übersetzung aus dem Russischen. Mehr zum Thema – Drakonische Strafen – Steckt das ukrainische Justizunrecht jetzt Deutschland an?

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.