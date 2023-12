"Waage hat sich geneigt": Was können wir vom russisch-ukrainischen Konflikt im Jahr 2024 erwarten?

Während sich die Kämpfe dem dritten Jahr nähern, hat Russland die Oberhand, aber ein unmittelbares Ende des Konflikts ist nicht in Sicht. Entweder es wird eine neue Lösung gefunden, ähnlich wie gegen Ende des Ersten Weltkriegs, oder das Kräfteverhältnis an der Front wird sich weiter verschieben.

Von Dmitri Plotnikow

Die ukrainischen Streitkräfte (ZSU) haben den Sommer über versucht, in der Region Saporoschje vorzurücken. Die Offensive führte zu keinen nennenswerten Positionsveränderungen, aber die ukrainische Seite erlitt erhebliche Verluste und verlor viel Ausrüstung. Die Kiewer Militärführung behauptete daraufhin, dass es sich bei den Manövern lediglich um Vorbereitungen handele und die Hauptoperation noch bevorstehe.

Doch auch die folgenden Monate brachten keinen Erfolg und die militärischen und politischen Eliten der Ukraine suchten – ebenso wie ihre westlichen Unterstützer – nach einem Schuldigen für das Scheitern der viel gepriesenen Gegenoffensive. In der Zwischenzeit haben russische Einheiten einen Angriff auf Awdejewka gestartet und bereits Fortschritte erzielt.

Wassili Kaschin, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für umfassende europäische und internationale Studien an der Nationalen Forschungsuniversität, der Hochschule für Wirtschaftswissenschaften, sprach über die Ergebnisse der Militärkampagne des vergangenen Jahres und die Zukunftsaussichten des Konflikts.

"Die Ukraine hat noch gewisse Ressourcen"

Während des gesamten Herbstes hat die ZSU versucht, ihre Gegenoffensive trotz erheblicher Verluste und mangelnder Fortschritte fortzusetzen. Warum haben sie sich dazu entschlossen?

Wassili Kaschin: Die großangelegte Gegenoffensive wurde eingeschränkt, aber die ukrainische Führung konnte nicht alle Kampfhandlungen vollständig einstellen. Auch die russischen Einheiten haben ihre Offensivtaktik nicht völlig aufgegeben, als sie im Herbst 2022 mit einer Krise konfrontiert waren. Die Gefechte wurden dennoch lokal fortgesetzt.

Denn wenn eine Armee ihre Offensivtaktik vollständig aufgibt, geht die strategische Initiative auf den Feind über, der dann seine Kräfte zwischen verschiedenen Frontabschnitten umverteilt und dort angreift, wo niemand damit rechnet.

Selbst wenn eine Armee zur strategischen Verteidigung übergeht, wird sie also lokalisierte Offensivoperationen durchführen. Das war schon immer so.

Heißt das, dass für die ukrainische Führung die politischen Erwägungen nicht schwerer wiegen als die militärischen?

Kaschin: Nein, die Politik rückt hier in den Hintergrund, das ist eine rein militärische Logik. Der [ukrainische Präsident] Wladimir Selenskij hat bereits klargestellt, dass es einen Übergang zur strategischen Verteidigung geben wird. Er sagte, dass entlang der gesamten Kontaktlinie ein ausgedehntes Befestigungssystem errichtet werden soll.

Er sollte während der Gegenoffensive zumindest einige Erfolge vorweisen, aber inzwischen ist klar, dass er dabei versagt hat.

Kann diese Befestigungslinie mit den derzeitigen Ressourcen der Ukraine aufgebaut werden?

Ich würde sagen, das ist durchaus realistisch, denn es werden keine Materiallieferungen von westlichen Partnern benötigt und alle Arbeiten können von lokalen Kräften durchgeführt werden. Natürlich gibt es Probleme mit den Arbeitskräften – die meisten Vertreter der Arbeiterklasse sind bereits mobilisiert worden. Aber die Ukraine verfügt noch über gewisse Ressourcen.

Wenn die Ukraine die Finanzierung ihrer laufenden Ausgaben sicherstellt, kann sie die Befestigungsanlagen errichten. Der Plan kann nur durch interne organisatorische Probleme durchkreuzt werden.

Generell konnte Kiew während der sogenannten Anti-Terror-Operation im Donbass ein starkes Befestigungssystem aufbauen, mit dem wir es jetzt in Orten wie Awdejewka zu tun haben. Zudem war das Niveau der Militärausgaben im Land zu dieser Zeit viel niedriger.

"Die Eliten beginnen, ihre Unzufriedenheit zu äußern"

Inzwischen sind die Folgen der Gegenoffensive auch jenseits des Schlachtfelds zu spüren. Mehrere ukrainische Politiker – zum Beispiel der ehemalige Selenskij-Berater Alexei Arestowitsch – haben erwähnt, dass sie im Gegenzug für ein Friedensabkommen mit Russland einige Gebiete aufgeben könnten. Hat die gescheiterte Gegenoffensive etwas damit zu tun?

Es ist das Ergebnis der gescheiterten Gegenoffensive und obendrein der Beginn des nächsten politischen Zyklus in der Ukraine. Die Einigkeit, die die verschiedenen politischen Kräfte in den ersten anderthalb Jahren des Konflikts gezeigt haben, war für das politische System der Ukraine völlig unnatürlich.

Wladimir Selenskij nutzte den aktuellen Konflikt, um eine in der postsowjetischen Ukraine beispiellose Machtfülle anzuhäufen: Er erlangte die Kontrolle über die Medien, verteilte Eigentum, nahm bedeutende personelle Veränderungen vor und schränkte die Macht der Opposition ein.

Doch mit der Zeit beginnen die Eliten, ihre Unzufriedenheit zu äußern. Das Problem blieb unter der Oberfläche verborgen, weil man glaubte, der Krieg würde bald enden und ein positives Ergebnis für die Ukraine haben. Doch nun ist klar geworden, dass der Krieg nicht schnell enden und sein Ausgang für das Land bedauerlich sein wird.

Unter diesen Bedingungen steht eine neue Runde intensiver politischer Kämpfe bevor. Wir haben schon früher von diesen Widersprüchen gehört – eigentlich schon seit Beginn des letzten Sommers –, aber die Quellen waren eher isoliert und unzuverlässig. Jetzt aber ist alles offensichtlich geworden.

Von welchen Widersprüchen ist hier die Rede?

Wir erinnern uns vielleicht daran, dass es im Juni letzten Jahres während der Schlacht um Sewerodonezk Gerüchte über einen Konflikt zwischen dem Oberbefehlshaber der ZSU, Waleri Saluschny, und dem Präsidenten der Ukraine gab. Der General wollte seine Truppen aus den ungünstigen Stellungen abziehen, doch Selenskij bestand darauf, bis zum Ende zu kämpfen.

Außerdem wurde berichtet, dass die Abgeordnete der Werchowna Rada [ukrainisches Parlament], Mariana Besuglaja, eine Kritikerin des ukrainischen Führers, vom Präsidenten als eine Art politischer Kommissar nach Sewerodonezk geschickt wurde, um die Situation zu klären. Dies berichtete der nationalistisch gesinnte Journalist Juri Butusow, der [dem fünften Präsidenten der Ukraine] Petro Poroschenko nahestand.

Mit der Zeit traten diese Probleme in den Hintergrund, denn im Herbst [2022] schien es der Ukraine gutzugehen (was sich jedoch als trügerisch herausstellte). Jetzt aber sind all diese Konflikte ans Tageslicht gekommen und wir können sie deutlich sehen.

Die Eliten der Ukraine waren immer gespalten. Aber damals herrschte Optimismus vor, und sie konnten es vertuschen. Jetzt jedoch gibt es keinen Grund mehr für Optimismus, was zu internen Konflikten führt.

Natürlich werden die westlichen Länder versuchen, die Situation unter Kontrolle zu halten, aber sie versuchen auch, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben.

"Die Ukraine ist ein wichtiges Projekt für die USA"

Auch Politiker mit weitreichenden Verbindungen in westliche Länder – wie die Boxlegende Vitali Klitschko – haben sich gegen Selenskij ausgesprochen. Wie kann eine solche interne Opposition beeinflussen, aus welcher Sicht der Westen den ukrainischen Präsidenten betrachtet?

Der Westen hat die Ukraine immer als ein kritisches geopolitisches Projekt gegen Russland betrachtet. Die USA greifen bei jeder internen Krise in der Ukraine direkt ein und handeln dabei ausschließlich nach dem Prinzip der politischen Zweckmäßigkeit. Und es ist ihnen immer gelungen, die Situation zu stabilisieren.

Wir erinnern uns vielleicht noch an den Beginn des Konflikts im Donbass. Damals kam es zu Widersprüchen zwischen dem ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko und dem inzwischen inhaftierten Oligarchen Igor Kolomoiskij, der die Region Dnepropetrowsk als seine Machtbasis betrachtete und sich anschickte, sie in ein eigenes "Fürstentum" zu verwandeln.

Doch dann traf sich der US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, mit Kolomoiskij und stellte einige Bedingungen, die der Oligarch (der im Westen über viel Geld verfügte) nicht ablehnen konnte, und der Konflikt beruhigte sich schnell. Zuvor hatten die USA bereits Konflikte zwischen Anführern des Euromaidan, darunter auch Klitschko, geschlichtet.

Die Ukraine ist für die USA ein wichtiges Projekt und die Amerikaner können nicht zulassen, dass die ukrainischen Behörden in eine Schlägerei verwickelt werden, wie es ihre Gewohnheit ist. Deshalb wird Washington direkt eingreifen, sollte die derzeitige Situation aus dem Ruder laufen.

Die US-Behörden kennen die ukrainische Innenpolitik genau; sie machen sich keine Illusionen über die Menschen, mit denen sie es zu tun haben.

Glauben Sie, dass die USA in der Lage sind, die Situation unter Kontrolle zu halten?

Sicherlich können wir "Schwarzer Schwan"-Ereignisse nicht ausschließen. Es könnte zu Versäumnissen an der Front kommen, zu Konflikten jenseits der Frontlinien und zu internen Problemen in den USA, wo die Präsidentschaftswahlen bevorstehen und der derzeitige Präsident Kiew nur begrenzte Aufmerksamkeit widmen kann. Ich halte es jedoch für wahrscheinlicher, dass die USA die Lage in der Ukraine unter Kontrolle halten werden.

Was die Frage betrifft, ob Selenskijs Image beeinträchtigt werden wird – in den Augen der politischen Entscheidungsträger gibt es kein Image. Die USA wissen sehr wohl, dass alle politischen Persönlichkeiten in der Ukraine entweder korrupt sind oder große Geschäftsinteressen haben. Sie werden in zwei Kategorien eingeteilt: diejenigen, die trotz ihres korrupten Hintergrunds Ergebnisse erzielen können, und diejenigen, die das nicht können. Solange die Ukraine noch funktioniert, werden die USA weiterhin mit denjenigen zusammenarbeiten, die bestimmte Ergebnisse erzielen können.

"Das repressive Regime in der Ukraine ist ziemlich effektiv"

Amerikanische und europäische Publikationen berichten, dass es nicht nur zwischen bestimmten Politikern, sondern auch zwischen der militärischen und der politischen Führung des Landes zu Konflikten kommt. Wozu können diese Unstimmigkeiten führen?

Aus zuverlässigen Quellen wissen wir, dass Selenskij sowohl loyale Generäle in der ZSU hat (wie Alexander Syrskij) als auch solche, die er offensichtlich nicht mag (wie Saluschny).

Der Präsident versucht, direkt mit den Militärbefehlshabern zusammenzuarbeiten, mit denen er sympathisiert, wobei er manchmal den Oberbefehlshaber umgeht. Höchstwahrscheinlich schadet dies dem Prozess der Truppenführung und irgendwann müssen die USA möglicherweise eingreifen und diesen Konflikt lösen.

Der Streit schwelt schon seit Langem. Die Einmischung von Wladimir Selenskij und seinem Gefolge in militärische Angelegenheiten hat stets zu mehr Blutvergießen und vor allem zu mehr Opfern auf ukrainischer Seite geführt (die schwerere Verluste als die russische Seite zu beklagen hatte).

Der ukrainische Präsident gab den Befehl, die Verteidigung der Festungsstädte aufrechtzuerhalten, obwohl die ZSU eingekesselt war, sich in einer aussichtslosen Lage befand und ihre Verbindungswege unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte standen. So war die Lage in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) viele Wochen lang.

Offenbar griff Selenskij auch in andere Kampfhandlungen ein, mit denen er einen politischen Effekt erzielen wollte, was zu großen Verlusten führte.

Wenn Selenskij sich weiterhin in militärische Angelegenheiten einmischt, kann das zweierlei Folgen haben. Erstens wird dies die endgültige Niederlage der Ukraine auf dem Schlachtfeld beschleunigen, und zweitens wird es viele Opfer geben, die hätten vermieden werden können.

Selenskij ist das typische Negativbeispiel für einen politischen Führer, der versucht, sich in militärische Angelegenheiten einzumischen.

Nicht nur die ukrainischen Eliten, sondern auch die ukrainische Gesellschaft ist gespalten. Jüngste Meinungsumfragen zeigen, dass die Gesellschaft in Bezug auf die Friedensverhandlungen praktisch in zwei Hälften gespalten ist. Warum ist das so?

Zunächst einmal sollte ich sagen, dass ich nicht an Umfragen glaube, die in einem Land durchgeführt werden, das sich im Krieg befindet – vor allem nicht in einem Land, in dem die Repressionen gegen alle, die eine andere Meinung vertreten, zunehmen. Die Ukraine hat ein ziemlich strenges System der [sozialen] Kontrolle.

In der gegenwärtigen Situation ist vielen Menschen alles egal und sie wollen, dass der Konflikt so schnell wie möglich beendet wird, was auf einen gewissen Meinungsumschwung und Kriegsmüdigkeit hindeutet. Aber es ist schwer zu sagen, ob sich das auf die Situation an der Front auswirken wird.

Das repressive Regime in der Ukraine ist ziemlich effektiv – die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken werden überwacht, Menschen werden oft zu Gefängnisstrafen für "unangemessene" Beiträge in sozialen Medien und sogar für "Likes" verurteilt. Diese Menschen haben also keine wirkliche Chance, wirksame Lobbygruppen zu bilden. Die Angehörigen von mobilisierten Soldaten melden sich manchmal zu Wort und fordern die Rotation der Truppen, ebenso wie die Angehörigen von Vermissten, aber das sind isolierte Gruppen von Menschen. Bislang gibt es keinen Grund zur Annahme, dass dies zu nennenswerten öffentlichen Protesten führen wird. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Qualität des ukrainischen Militärs und seine Motivation weiter sinken werden.

ZSU-Offiziere sprechen oft über dieses Problem, wenn sie von lokalen Medien interviewt werden. Sie sagen, es gebe keinen Zustrom von Fachkräften, alle Freiwilligen hätten sich bereits der ZSU angeschlossen, und viele von ihnen seien gestorben. Ukrainische Militärkommissare aus mehreren Regionen gaben zu, dass jede neue Mobilisierungswelle schlimmer ist als die vorherige. Die Wehrpflichtigen sind fast zu nichts zu gebrauchen; die Armee kann nur zehn bis dreizehn Prozent der benötigten Leute rekrutieren und es gibt praktisch keine Freiwilligen.

Bald werden die Dinge einen Punkt erreichen, an dem die Kampffähigkeit der ZSU drastisch sinkt, aber es ist schwer vorherzusagen, wann dies eintreten wird.

"Die Militärwissenschaft bietet derzeit keine Lösung für dieses Problem"

Wie lässt sich die Situation an der Front für die Ukraine aus strategischer Sicht charakterisieren?

Bislang befinden wir uns in einer Stellungskriegskrise. Keine der beiden Seiten ist in der Lage, eine Lösung für die rasante Entwicklung der Militärtechnologien zu finden, die im Grunde für diesen Zustand verantwortlich ist. Es handelt sich um den weitverbreiteten Einsatz moderner Aufklärungstechnologien – in erster Linie Drohnen –, die die rückwärtigen Stellungen des Gegners deutlich sichtbar machen und es keiner der beiden Seiten erlauben, heimlich eine nennenswerte Anzahl von Truppen zu versammeln. Darüber hinaus gibt es erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Präzisionsartillerie mit großer Reichweite, verschiedenen Arten von Angriffsdrohnen und Sperrmunition.

Infolgedessen kann keine der beiden Seiten nennenswerte Kräfte in einem einzigen Gebiet konzentrieren und ist gezwungen, ihre Ausrüstungsbestände und Nachschubwege zu streuen. Die Kämpfe finden zwischen kleinen Gruppen in verschiedenen Richtungen statt, und diese kleinen Gruppen versuchen, die Verteidigungslinien des Gegners langsam zu durchbrechen. Die Militärwissenschaft bietet derzeit keine Lösung für dieses Problem.

Die Krise kann auf zwei Arten gelöst werden: Entweder es wird eine neue Lösung gefunden, ähnlich wie gegen Ende des Ersten Weltkriegs, als die Deutschen Infanterieangriffstaktiken entwickelten und die britischen und französischen Armeen begannen, in großem Umfang Panzer einzusetzen. Oder das Kräfteverhältnis an der Front wird sich aufgrund der schweren Verluste der ZSU und des Rückgangs der westlichen Hilfe verschieben, und irgendwann wird die ukrainische Verteidigung auch ohne radikale taktische Neuerungen zu bröckeln beginnen.

Aus diesem Grund plant die ukrainische Führung, aktiv Befestigungsanlagen zu errichten, eine gewisse Anzahl von Zivilisten zu mobilisieren, die nicht an die Front geschickt werden können (selbst in Anbetracht der derzeitigen schwierigen Lage), und versuchen, die Probleme durch den Einsatz von Verteidigungsausrüstung zu kompensieren. In jedem Fall aber wird sich die Situation für die Ukraine in eine ungünstige Richtung entwickeln.

Trotz des festgefahrenen Stellungskriegs zeigen die russischen Streitkräfte einige positive Ergebnisse in Richtung Awdejewka. Wie wird diese Operation weitergehen?

Aufgrund der veränderten Kräfteverhältnisse erwog die russische Führung einen Vorstoß in Richtung Awdejewka, was jedoch während des gesamten Krieges als unerreichbares Ziel galt. Der Versuch Russlands, die Stadt in der frühesten Phase des Konflikts einzunehmen, endete mit einem Misserfolg und schweren Verlusten.

Jetzt sehen wir Fortschritte und es geht schneller voran als bei der Operation in Artjomowsk. Awdejewka galt jedoch immer als ein viel schwierigeres Ziel. Das bedeutet, dass sich das Kräftegleichgewicht bereits verschoben hat.

Awdejewka ist natürlich sehr wichtig, um die strategische Position der russischen Streitkräfte zu verbessern, aber es hat auch eine enorme politische Bedeutung. Wenn Awdejewka eingenommen wird, wird die innenpolitische Situation in der Ukraine – und die Moral der ukrainischen Truppen (die ohnehin schon niedrig ist) – einen schweren Schlag erleiden.

Warum ist der Versuch einer Offensive bei Kupjansk im August/September gescheitert?

Ich werde es wiederholen: Die moderne Militärwissenschaft hat noch keine Lösung gefunden, um alle negativen Faktoren zu überwinden. Unter solchen Bedingungen ist der Fortschritt schleichend und kann vom Feind leicht aufgehalten werden, wenn er über die notwendigen Mittel verfügt.

"Der militärisch-industrielle Komplex Russlands hat seine Arbeit in vollem Umfang aufgenommen"

Welche Seite hat von der Situation auf dem Schlachtfeld im vergangenen Jahr eher profitiert?

Auf jeden Fall die russische Seite. Die territorialen Gewinne in diesem Jahr waren für beide Seiten unbedeutend. Die ZSU machte einige Fortschritte in Richtung Saporoschje, aber es war ein Vorstoß in offenem Gelände. In der Zwischenzeit eroberten die russischen Einheiten einige kritische Punkte, wie die befestigten Städte Soledar und Artjomowsk. Marinka wurde fast eingenommen und die Armee hat in Awdejewka erhebliche Fortschritte gemacht.

Auch bei den Gebietsgewinnen kippt die Waage zugunsten Russlands. Aber territoriale Gewinne sind unwichtig, da es sich um einen Zermürbungskrieg handelt. Wir haben gesehen, dass sich das Kräftegleichgewicht zwischen den beiden Armeen verschoben hat. Der militärisch-industrielle Komplex Russlands begann in vollem Umfang zu arbeiten, was zu Veränderungen auf dem Schlachtfeld führte. Wir sahen den massiven Einsatz neuer Waffentypen, wie zum Beispiel gleitende Fliegerbomben, die die Rolle der russischen Luftwaffe in dem Konflikt veränderten. Während sie früher nur in begrenztem Umfang eingesetzt wurden, werden jetzt täglich Dutzende von schweren Luftbomben abgeworfen.

Auch die Situation bei den unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) verbessert sich. Früher hatte Russland einen Mangel an dieser notwendigen Ausrüstung, aber jetzt ist es dem Feind in bestimmten Aspekten überlegen. Auch der Einsatz moderner Sperrmunition und einiger anderer Systeme, darunter präzisionsgelenkte Munition, hat stark zugenommen. Wir haben auch T-90M-Panzer und neue Typen von leichten gepanzerten Fahrzeugen auf dem Schlachtfeld gesehen.

Auch das Management der russischen Streitkräfte ist wesentlich effizienter geworden. Schwere Zwischenfälle wie im vergangenen Jahr sind auf ein Minimum reduziert worden. Generell können wir die Transformation der russischen Armee und das Wachstum des Verteidigungssektors des Landes beobachten.

Ist in der Ukraine etwas Ähnliches geschehen?

Nein, das ist nicht der Fall. Die ukrainischen Streitkräfte verlieren Ressourcen – vor allem Humanressourcen. Auch die westlichen Militärlieferungen haben ihr Maximum inzwischen überschritten und sind zurückgegangen, nachdem die Partner der Ukraine die Militärproduktion nicht schnell genug steigern konnten.

Außerdem ist die Zeit vorbei, in der es keine anderen großen globalen Krisen gab und die gesamte Hilfe ausschließlich der Ukraine zugutekommen konnte. Jetzt gibt es einen Konflikt in Israel, und die Situation um Taiwan eskaliert, sodass die Ukraine nicht mehr die Art von Hilfe erhalten kann, die sie früher erhalten hat.

"Die Ukraine braucht etwa fünf Milliarden Dollar pro Monat, um einen totalen Zusammenbruch zu vermeiden"

In der Tat sagen ukrainische Offizielle zunehmend, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu einem Rückgang der Waffenlieferungen an die Ukraine geführt hat. Welche Art von Militärhilfe können wir in Zukunft vom Westen erwarten?

Hier gibt es mehrere wichtige Aspekte. In den westlichen Ländern sind die Rüstungslieferungen durch die Produktionskapazitäten und das System zur Regulierung der Rüstungsproduktion, das auch Haushaltsaspekte umfasst, begrenzt. Eine plötzliche Erhöhung der Produktion von Rüstungsgütern (insbesondere von Granaten) sollte auf Kosten der Herstellerfirmen erfolgen. Um diesen Prozess in Gang zu setzen, muss den Unternehmen jedoch eine langfristige Nachfrage zugesichert werden.

Niemand möchte viel Geld in den Ausbau der Rüstungsproduktion investieren, um dann in ein paar Jahren festzustellen, dass der Krieg in der Ukraine vorbei ist und man vor den Gläubigern steht. Um ein nachhaltiges Produktionswachstum zu gewährleisten, muss die Nachfrage langfristig sichergestellt sein.

Außerdem haben sich die westlichen Länder "deindustrialisiert" und in den letzten Jahrzehnten auf die Dienstleistungswirtschaft konzentriert. Es gibt nicht so viele Produktionsarbeiter, neue können nicht schnell ausgebildet werden und es ist nicht so einfach, Leute zu finden, die in diesem Bereich arbeiten wollen.

Dieses Problem wird noch lange anhalten, auf jeden Fall aber im kommenden Jahr. Man wird versuchen, es zu umgehen, indem man die Militärproduktion in den osteuropäischen Ländern und in der Ukraine selbst erhöht. Aber höchstwahrscheinlich wird Russland, das sich auf seine ausgezeichneten Beziehungen zu China, Nordkorea, Iran und einigen anderen Ländern stützt, in der Lage sein, seine eigene Militärproduktion noch schneller zu steigern.

Und wie steht es um die finanzielle Unterstützung der Ukraine?

Selbst nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten konnte das Land ohne externe Finanzierung nicht unabhängig funktionieren. Gegenwärtig benötigt die Ukraine etwa fünf Milliarden Dollar pro Monat, um einen völligen Zusammenbruch zu vermeiden. Bis zu einem gewissen Punkt hat die Ukraine versucht, ihr Haushaltsdefizit durch Geldschöpfung, das heißt durch das Drucken von mehr Geld, auszugleichen, aber diese Maßnahmen waren aufgrund der drohenden Hyperinflation begrenzt.

Derzeit wird die Ukraine von außen finanziert, so wie Afghanistan unter der Herrschaft des ehemaligen Präsidenten Ashraf Ghani, der von den Taliban gestürzt wurde.

Es steht viel auf dem Spiel. Ich wiederhole: Die Ukraine ist ein wichtiges geopolitisches Projekt für den Westen. Deshalb wird sie auch finanziert werden. In der Tat sehen wir, dass innenpolitische Konflikte und die politische Polarisierung in den USA einige Entscheidungen stören und zu Finanzierungslücken führen können. Das mag sehr unangenehm sein, bedeutet aber nicht, dass das ukrainische System einen größeren Zusammenbruch erleiden wird.

Außerdem ist die EU nach wie vor bereit, Mittel bereitzustellen, obwohl die Opposition auch dort aktiv ist. Die Unterstützung für die Ukraine ist teurer als beispielsweise der Krieg im Irak, aber die finanzielle Last wird gleichmäßig auf die Verbündeten verteilt. Daher sind die Kosten für die Finanzierung der Ukraine nicht unüberwindbar.

"Ein neuer Krieg wäre für Russland sehr schwierig und gefährlich"

Was sind die Hauptziele beider Seiten an der Front?

Das Hauptziel der ZSU besteht darin, sich auf einen großen Verteidigungskampf vorzubereiten, um Russland größtmögliche Verluste zuzufügen und dabei möglichst wenig Territorium zu verlieren. Dies würde Kiew und seinen westlichen Unterstützern helfen, ihr primäres politisches Ziel zu erreichen: Russland zu zwingen, einem Waffenstillstand entlang der bestehenden Kontaktlinie zuzustimmen, ohne dass die Ukraine irgendwelche Verpflichtungen eingeht, was zur Aufrüstung der ukrainischen Armee und zum Beitritt Kiews zur NATO führen könnte. Dies würde es dem Westen ermöglichen, die Ukraine weiterhin für seine antirussische Politik zu nutzen und gegebenenfalls in einigen Jahren einen neuen Krieg zu beginnen, was für Russland sehr schwierig und gefährlich wäre.

Für Russland besteht die Hauptaufgabe darin, die Ukraine weiterhin in eine strategische Sackgasse zu drängen und alle riskanten und schwierigen Schritte zu vermeiden, die den derzeitigen günstigen Kurs ändern könnten. Zu den Zielen der russischen Armee gehören offensichtlich die taktische Verbesserung ihrer Positionen an verschiedenen Frontabschnitten, die Untergrabung des wirtschaftlichen Potenzials der Ukraine, die Zufügung von Verlusten und die Erhöhung der eigenen Militärproduktion, um das Kräftegleichgewicht so zu verschieben, dass der Konflikt beendet wird. Ein solches Kräfteverhältnis werden wir wahrscheinlich bis Ende des nächsten Jahres erreichen.

Was können wir von der Winterkampagne erwarten?

Ich denke, es wird keine wesentlichen Veränderungen an der Front geben. Russland wird weiterhin schrittweise Druck auf die ZSU in wichtigen Richtungen ausüben, vor allem in der Nähe von Awdejewka. Ob Russland wie im letzten Winter ukrainische Infrastrukturen angreifen wird, ist noch ungewiss.

Russland hat seit über zwei Monaten keine Marschflugkörper mehr eingesetzt und es wird vermutet, dass die Armee Bestände dieser Waffen anhäuft. Vielleicht gibt es in dieser Hinsicht neue Entwicklungen, aber es ist bereits Dezember, die Temperaturen sind unter den Gefrierpunkt gefallen, und bisher ist nichts passiert.

Dieses Interview wurde zuerst auf Russisch von Lenta.Ru veröffentlicht, übersetzt und vom RT-Team bearbeitet. Übersetzt aus dem Englischen.

Dmitri Plotnikow ist ein politischer Journalist, der sich mit der Geschichte und den aktuellen Ereignissen in den ehemaligen Sowjetstaaten beschäftigt.

