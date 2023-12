Wird die UNO überleben - und was könnte sie ersetzen?

Globale Akteure könnten zu dem Schluss kommen, dass die Organisation zu westlich dominiert ist, und nach einem neuen Arrangement im 21. Jahrhundert schauen. Der derzeitige Zustand der Vereinten Nationen ist ein Spiegelbild der internationalen Beziehungen und Krisen von heute.

Von Andrei Suschenzow Die Welt ist in eine Phase des qualitativen Wandels eingetreten, die die Struktur des internationalen Systems unwiderruflich verändern und eine neue Form internationaler Angelegenheiten herbeiführen wird. In den vergangenen hundert Jahren hat die Menschheit einige wichtige Lehren aus Situationen wie der jetzigen gezogen. Eine davon ist das gemeinsame Verständnis für den Wert des Lebens auf unserem Planeten und die Erkenntnis, dass die Menschheit über katastrophale Zerstörungskräfte verfügt, deren unvorsichtiger Einsatz zum Tod unserer Spezies führen könnte. Meinung Die Erzählung vom "imperialistischen Aggressor" Russland – Was ist da dran? Dieses gemeinsame Interesse vereint die führenden Länder weiterhin in dem Bemühen, einen globalen Atomkrieg zu vermeiden und die allgemeinen Konturen der Stabilität in den internationalen Beziehungen zu bewahren. Dies schließt jedoch regionale und lokale militärische Krisenherde nicht aus. Die UNO und ihr Sicherheitsrat erfüllen jedoch nach wie vor den Hauptzweck, für den sie geschaffen wurden – einen verheerenden Showdown zwischen den Großmächten zu verhindern. In dieser Hinsicht ist die Institution immer noch relevant. Oft führen technische Fragen über den Sitz des Sekretariats dieser Organisationen in den Vereinigten Staaten und den westeuropäischen Staaten zu einer westlich geprägten Sichtweise. Diese Länder können auch den Geist und das Paradigma des Engagements innerhalb des Apparats dominieren. Die UNO wird dadurch anfällig für westliche Manipulationen und ist keine wirklich multilaterale Plattform mehr. In ihr üben führende westliche Länder häufig Druck auf kleine und mittlere Mächte und ihre Vertreter aus, von denen viele ihre materiellen Ressourcen und Ersparnisse in diesen Staaten halten oder ihre Kinder dort ausbilden lassen. Das macht sie anfällig für solche Druckmittel. Der wahre Multilateralismus und die Inklusivität dieser Organisation werden vom Westen allmählich untergraben. Die Vereinten Nationen spiegeln die zivilisatorische Vielfalt der heutigen internationalen Beziehungen immer weniger wider. Es besteht die Gefahr, dass sie aufgrund ihrer erheblichen westlichen Voreingenommenheit weniger effektiv ist als noch vor ein paar Jahrzehnten. Internationales Forum "BRICS+ Fashion Summit" in Moskau lockte Millionen an Gleichzeitig ist der derzeitige Zustand der Vereinten Nationen ein Spiegelbild der internationalen Beziehungen und Krisen von heute. Die Situation wird sich erst dann wieder normalisieren, wenn ein neues globales Gleichgewicht der Kräfte für alle sichtbar wird. Es ist das Fehlen einer klaren Vorstellung davon, wie ein solches Gleichgewicht aussieht, das sowohl den Apparat dieser Organisation als auch viele Länder verunsichert, wie man in der UN-Generalversammlung sehen kann. Sobald ein neues Gleichgewicht gefunden ist, werden die wichtigsten Staaten, die an diesem System beteiligt sind, entscheiden, ob es notwendig ist, die Vereinten Nationen umzugestalten, zu reformieren oder ein anderes Gremium zu schaffen, das an ihre Stelle tritt, um die Beziehungen zwischen ihnen auf vernünftige Weise zu regeln. Die USA versuchen, die Ukraine-Krise als einen globalen Umbruch darzustellen, der den Charakter des gesamten 21. Jahrhunderts gestalten und den Nationen eine manichäische Wahl zwischen Schwarz und Weiß anbieten wird. Die meisten Staaten sehen die Chancen, die die Krise ihnen bietet, und versuchen sich einen Vorteil zu verschaffen. Doch gleichzeitig erkennen viele mächtige Akteure, dass die Schritte, die die USA gegenüber Russland und China unternehmen, sehr leicht auch auf sie angewendet werden könnten – und treffen die rationale Entscheidung, sich den BRICS anzuschließen. Meinung "Könnte der Anfang vom Ende der NATO sein" – Russland hat das Schicksal der Allianz entschieden Die Menschheit stand im 20. Jahrhundert mehrmals kurz vor einem großen Atomkonflikt, aber jedes Mal hat der gesunde Menschenverstand gesiegt. Der Kalte Krieg war insofern nützlich, als er die Hitzköpfe ernüchterte und deutlich machte, dass internationale Sicherheit und Stabilität für alle gleichermaßen von Belang sind und erhebliche Anstrengungen zur Aufrechterhaltung erfordern. Aus diesem Grund haben beide Seiten in der Kubakrise und in mehreren anderen Fällen, in denen Atomwaffen hätten eingesetzt werden können, davor zurückgeschreckt, diese Instrumente zur Erreichung ihrer politischen Ziele einzusetzen. Leider ist diese Praxis und Erfahrung als nützliches Instrument im strategischen Denken vieler westlicher Staaten im Verschwinden begriffen. Wir hören Aussagen, dass es etwa möglich sei, Atomwaffen an die Ukraine zu liefern. Dies lässt uns an der Vernunft und dem Verstand einiger westlicher Staaten zweifeln. Russland war vor anderen Ländern mit der Notwendigkeit konfrontiert, die optimalen Regeln für die Interaktion mit dem Westen festzulegen, die sich von dem unterscheiden, was der Westen selbst allen Staaten der Welt anbietet. Diese Grundsätze wurden von russischen Experten über mehrere Jahrzehnte hinweg ausgearbeitet und sind nun für viele in Asien, Afrika und Lateinamerika von Interesse. Es ist möglich, dass sich im Laufe der Zeit ein breiter internationaler Konsens darüber herausbildet, dass diese Ideen die vernünftigste Grundlage für die Interaktion zwischen Staaten im 21. Jahrhundert sind. Übersetzt aus dem Englischen. Andrei Suschenzow ist Programmdirektor des Waldai-Clubs. Mehr zum Thema – Russlands Ukraine-Operation ermutigt die Welt, den Westen für die Kolonialära zu belangen

