Internationales Forum "BRICS+ Fashion Summit" in Moskau lockte Millionen an

Das Internationale BRICS-Modeforum, das zum ersten Mal in Moskau stattfand, zog die Aufmerksamkeit von Millionen von Besuchern und hunderten Modeschöpfern aus Dutzenden von Ländern auf sich. In Zukunft könnte es eine Alternative zu den westlichen Fashionshows werden.

Quelle: Sputnik © Kirill Kallinikov

Anfang Dezember fand in Moskau das internationale Forum "BRICS+ Fashion Summit" statt, an dem Designer, Markengründer, Vertreter der Bekleidungsindustrie und Experten aus mehr als 60 Ländern teilnahmen. Jetzt wurde bekannt, dass insgesamt mehr als 3 Millionen Besucher an den Veranstaltungen teilnahmen. Dies geht aus dem Bericht des Moskauer Kulturamtes hervor, in dem es heißt: "Das internationale Forum BRICS+ Fashion Summit, das Designer, Markengründer, Vertreter der Bekleidungsindustrie und Experten aus mehr als 60 Ländern zusammenbrachte, ist in Moskau zu Ende gegangen. 3,5 Millionen Menschen waren Gäste der Veranstaltung und sahen sich die Online-Übertragungen an." Das Hauptprogramm fand in der Sarjadje-Konzerthalle und der Park-Galerie statt, während die Modenschauen in mehreren repräsentativen Gebäudekomplexen von ganz Moskau abgehalten wurden: in einem alten Stadtviertel, direkt vor den sogenannten Patriarchenteichen, im Pasсhkow-Haus gegenüber dem Kreml, in der Russischen Staatsbibliothek und im Staatlichen Historischen Museum. Insgesamt fanden 14 Vorführungen statt, bei denen die Models 325 Kostüme präsentierten, die von 126 Stylisten und Visagisten kreiert wurden. Italienische Unternehmen trotzen Sanktionen: "Lieber Geschäft aufgeben als Russland verlassen" Workshops, Diskussionen und das Festival der Fashion-Kurzfilme World Fashion Shorts standen ebenfalls auf dem Programm. Außerdem gab es eine Ausstellungshalle für Unternehmen, in dem Vertreter der Modeindustrie neue Kollektionen ansehen, Kontakte knüpfen und neue Verträge unterzeichnen konnten. Die Stellvertretende Bürgermeisterin von Moskau Natalja Sergunina sagte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti: "Im Showroom für Unternehmen wurden die Kollektionen von 100 inländischen und 30 ausländischen Marken vorgestellt, darunter solche aus China, Brasilien, Indien, Argentinien, Nigeria und der Türkei. Facheinkäufer lobten das hohe Niveau der Organisation der Veranstaltung. Jetzt wird über Geschäfte im Gesamtwert von 250 Millionen Rubel verhandelt." Mehr als 220 Referenten aus Südostasien, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Afrika und den GUS-Staaten nahmen am geschäftlichen Teil des Gipfeltreffens teil. Und mehr als 20 Geschäfte und Boutiquen, 30 Restaurants und Bars beteiligten sich an der Gala-Veranstaltung Moscow Fashion Night. Mehr zum Thema - Freiheit vom westlichen Diktat: Wie Sanktionen russische Individualität in Mode und Stil fördern

