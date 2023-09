Ausweitung des Ukraine-Kriegs nach Deutschland? Dann wird der Tod atomar sein

Von Uli Gellermann

Die grüne Kriegs-Furie Annalena Baerbock hatte noch jüngst um die Ausweitung des Ukraine-Kriegs gebettelt, als sie in einem ARD Tagesthemen-Interview die Lieferung von "Waffen mit Reichweite" an die Ukraine forderte. Als habe man in Washington nur auf diesen Wunsch gewartet, sickert jetzt über die Washington Post und den US-Sender NBC News durch: Die USA wollen der Ukraine bald ATACMS-Raketen zur Verfügung stellen.

Diese Lieferung bedeutet nicht nur die Ausweitung des Krieges, sie bedeutet auch, wie Kenner der deutschen Rüstungsszene wissen, dass damit der Druck auf Deutschland erhöht wird, "Taurus"-Marschflugkörper in die Ukraine zu liefern. Nicht nur, dass deren Reichweite noch höher ist als jene der ATACMS-Raketen, diese Waffe wird in Deutschland bei Schrobenhausen (Bayern) in einem Bunker der Taurus Systems GmbH, einer Tochterfirma des Rüstungskonzerns MBDA, produziert.

Russische Selbstverteidigung

Militärisch macht die Lieferung von "Taurus" nur Sinn, wenn mehrere dieser Marschflugkörper zum Einsatz kommen können; wenn also der Nachschub gesichert ist. Da der Nachschub nur aus Deutschland kommen kann, müssten die Russen, wenn sie den Ukrainern diesen Nachschub abschneiden wollten, die Produktions- und Lieferstränge der "Taurus"-Marschflugkörper angreifen – also Ziele in Deutschland vernichten. Die Ausweitung des Ukraine-Kriegs nach Deutschland wäre damit eine Art russischer Selbstverteidigung. Wer sich erinnern kann und bei Verstand ist, weiß, dass so der Ukraine-Krieg begonnen hat: Die Einkreisung Russlands durch NATO-Stützpunkte und die drohende NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hatte die russische Armee bewogen, einem militärischen Ungleichgewicht und einem drohenden US-NATO-Krieg mit einem Angriff auf die Ukraine zuvorzukommen.

Die Grünen sind Verfassungsfeinde

Eine Mehrheit von 52 Prozent der Deutschen steht einer Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine ablehnend gegenüber, weiß man aus einem ARD-DeutschlandTrend vom August 2023. Dieselbe Umfrage sagt auch, dass unter den Grünen-Anhängern die Zustimmung zur Lieferung der Marschflugkörper am größten ist. Die Grünen sind allerdings in der Sonntagsfrage des ARD-DeutschlandTrends auf den niedrigsten Zustimmungswert seit fünf Jahren gefallen. Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, könnte die Partei nur noch mit 13 Prozent der Wählerstimmen rechnen, wie aus der Erhebung für das ARD-Morgenmagazin hervorgeht. Es wäre an der Zeit, dass der Verfassungsschutz Die Grünen beobachtet: Deren Haltung gegen das Friedensgebot des Grundgesetzes ist eindeutig verfassungsfeindlich.

Krieg erreicht NATO-Gebiet

Die US-NATO stößt in der Ukraine zunehmend an ihre militärischen Grenzen: Die kurzen Nachschub-Wege der russischen Armee verhelfen ihr auf Dauer zum Sieg über die ukrainischen Truppen, obwohl die fleißig mit westlichen Waffen versorgt werden. Die Militär-Analytiker der USA wissen das. Die US-Militärs orientieren deshalb auch nicht auf einen Sieg. Es geht um die Schwächung des russischen Konkurrenten, um seine Abnutzung, um die Minderung seiner Rüstungspotentiale. Allerdings werden bei dieser Strategie zunehmend Waffen geliefert, die auf russischem Gebiet Schaden anrichten und den Krieg über die Ukraine hinaus ausweiten. Das kann die russischen Militärs zu Antworten veranlassen, die den westlichen Waffen-Lieferanten treffen werden: Der Krieg würde NATO-Gebiete erreichen. Da die konventionellen NATO-Armeen einem Angriff mit konventionellen Waffen nicht gewachsen sind, droht eine atomare Stufe des Kriegs.

Die Grünen riskieren das Ende Deutschlands

Der imperiale Gestus der Grünen-Partei und ihres deutschen Gefolges kann so mal eben zu einem atomaren Krieg auf deutschem Boden führen. Das ist den kaltschnäuzigen Grünen egal. Als treue NATO-Gläubige machen sie sich die US-Position zu eigen. Sie riskieren bedenkenlos das Ende Deutschlands. Das ist ihnen gleich. Ihr Größenwahn wird von einem Russen-Hass gefüttert, der sie blind für die Wirklichkeit macht.

Mit freundlicher Genehmigung des Autors. Der Beitrag wurde zuerst am 24. September 2023 auf der Online-Plattform www.rationalgalerie.de veröffentlicht.

Uli Gellermann ist Filmemacher und Journalist. Seine Erfahrungen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern begründen seine Medienkritik. Er ist Betreiber der Internetseite www.rationalgalerie.de.

