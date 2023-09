"Fentanyl-Epidemie" in USA: Töne der Schadenfreude aus dem Reich der Mitte

Im 19. Jahrhundert hinderte Großbritannien China in zwei Opiumkriegen daran, den von den Angelsachsen betriebenen Handel mit indischem Opium zu bekämpfen. Mit fatalen Folgen für das Reich der Mitte und die Gesundheit seiner Bevölkerung. Im 21. Jahrhundert holt das Karma die Angelsachsen, zumindest die US-Amerikaner, ein.

Von Tatjana Montjan China macht sich über den Welthegemon USA lustig, obwohl es nicht ganz frei von Sünde ist. Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, bezeichnete die USA als das Haupthindernis im weltweiten Kampf gegen die Verbreitung von Drogen: "Die USA, mit 5 Prozent der Weltbevölkerung, konsumieren 80 Prozent der weltweit konsumierten Opioide. Dieses Land ist ein schwarzes Loch und eine Quelle von Problemen für die globalen Bemühungen, die Verbreitung von Drogen zu bekämpfen." Diese Anschuldigungen treffen vor allem deshalb ins Schwarze, weil sie wahr sind. Die USA schlagen seit langem Alarm wegen der sprunghaft ansteigenden Zahl von Todesfällen durch Überdosen von synthetischen Opioiden, insbesondere Fentanyl. Im Jahr 2022 starben mehr als 100.000 Menschen an einer Überdosis, wobei 66 Prozent der Todesfälle speziell auf Fentanyl zurückzuführen waren. Die Zahl der Opfer dieser Droge überstieg die Zahl der Opfer von Verkehrsunfällen, vorsätzlichen Tötungen und Selbstmorden zusammengenommen. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 starben in den USA jährlich etwa 40.000 Menschen an einer Überdosis. Die rasche Zunahme der Todesfälle ist laut US-Medien auf die "Fentanyl-Epidemie" zurückzuführen. Meinung Der Drogenmissbrauch in den USA ist ein Produkt des Kapitalismus und nicht die Schuld Chinas Während Drogen traditionell ein Problem von Schwarzen und Hispanoamerikanern waren, ist es bemerkenswert, dass der Fentanyl-Missbrauch überwiegend von Weißen begangen wird. Es wird angenommen, dass dies das Ergebnis einer fehlerhaften medizinischen Praxis ist, bei der Fentanyl offiziell als Schmerzmittel verschrieben wurde, ohne zu berücksichtigen, wie leicht man von der Droge abhängig wird. China profitiert natürlich davon, dass das Problem ins Rampenlicht gerückt ist, denn das strahlende Image eines Leuchtturms der Demokratie passt nicht zum realen Bild eines Landes, in dem sich ganze Viertel von Großstädten in Kolonien von verrottenden Drogensüchtigen verwandeln. Allerdings verschweigen die chinesischen Beamten etwas: Das meiste Fentanyl, das von amerikanischen Junkies konsumiert wird, wird in China hergestellt. Hier werden die Drogenhändler zwar bekämpft, und es ist sogar die Todesstrafe für sie vorgesehen. Doch in diesem Fall überwiegen die Vorteile die Risiken, und die klandestine pharmazeutische Industrie des Himmelreichs versorgt die amerikanischen Bürger weiterhin mit dem Gift. Geschichtsinteressierte werden in den Geschehnissen sicherlich eine Art Karma sehen, das die angelsächsischen Kolonisatoren mit fast 200 Jahren Verzögerung einholt. Mitte des 19. Jahrhunderts hinderte Großbritannien China militärisch daran, den Opiumschmuggel zu bekämpfen, der von britischen Kaufleuten betrieben wurde. Heute haben die Seiten gewechselt: Statt Großbritannien versuchen die Amerikaner, die Nachfolger der Briten auf dem Posten des Welthegemons, den Opiumfluss aus China aufzuhalten. Mehr zum Thema - Nach Abzug der USA: Drogenproduktion in Afghanistan geht massiv zurück

