Putins Rede beim BRICS-Wirtschaftsforum war fair und ausgewogen

Von Andrew Korybko

Präsident Putin hielt am Dienstag auf dem BRICS-Wirtschaftsforum eine faire und ausgewogene Rede, die auf der offiziellen Kreml-Webseite hier in voller Länge nachgelesen werden kann. Er widersetzte sich den Erwartungen der Mainstream-Medien, indem er den Westen nur leicht kritisierte, aber nicht anprangerte. Während einige Multipolar-Befürworter mit seiner moderaten Vision des alternativen Wirtschafts- und Finanzsystems, das die BRICS aufbauen, unzufrieden gewesen sein könnten, da seine Sicht auf die Dinge den von vielen forcierten Hype vermied. Der vorliegende Beitrag wird dies und mehr erläutern.

Die Kritik des russischen Staatschefs am Westen betraf dessen unverantwortliche Finanzpolitik während der Pandemie, illegale Sanktionen und andere einseitige Verstöße gegen "Normen und Regeln, die vor nicht allzu langer Zeit noch unveränderlich schienen." Was seine Beobachtungen über die entstehende Ordnung angeht, so konzentrierte er sich vor allem auf die zunehmende Verwendung nationaler Währungen im Handel und bei Investitionen zwischen den Organisationen, die Rolle der BRICS bei der Förderung der Entwicklung des globalen Südens und die beiden neuen Logistikkorridore Russlands durch Eurasien.

Bevor wir mit der Analyse fortfahren, sind einige Klarstellungen zu den beeindruckenden Statistiken über die BRICS erforderlich, die Präsident Putin in seiner Rede mitgeteilt hat und die im Folgenden zum Nutzen der Leser wiedergegeben werden:

"Die Zahlen sprechen für sich selbst. In den letzten zehn Jahren haben sich die gegenseitigen Investitionen zwischen den BRICS-Ländern versechsfacht. Ihre Gesamtinvestitionen in die Weltwirtschaft haben sich verdoppelt, und ihre Gesamtexporte haben 20 Prozent der weltweiten Exporte erreicht.

Was Russland betrifft, so ist das Handelsvolumen mit unseren BRICS-Partnern um 40,5 Prozent gestiegen und hat einen Rekordwert von über 230 Milliarden US-Dollar erreicht. In der ersten Hälfte dieses Jahres wuchs es um 35,6 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 und machte 134,7 Milliarden US-Dollar aus. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der Anteil der BRICS-Länder mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als drei Milliarden Menschen inzwischen fast 26 Prozent des globalen BIP ausmacht; unsere fünf Länder liegen in Bezug auf die Kaufkraftparität vor den G7-Ländern (die Prognose für 2023 lautet 31,5 Prozent gegenüber 30 Prozent). Der objektive und unumkehrbare Prozess der Entdollarisierung unserer Wirtschaftsbeziehungen gewinnt an Tempo. Wir arbeiten an der Feinabstimmung wirksamer Mechanismen für die gegenseitige Verrechnung und die Währungs- und Finanzkontrolle. Infolgedessen ist der Anteil des US-Dollars an den Export- und Importgeschäften innerhalb der BRICS rückläufig: Im vergangenen Jahr lag er bei nur 28,7 Prozent."

All dies ist wahr, aber es bleibt unerwähnt, dass dies größtenteils auf die übergroße wirtschaftliche und finanzielle Rolle Chinas in jeder der anderen vier BRICS-Volkswirtschaften zurückzuführen ist.

Die Versechsfachung der gegenseitigen Investitionen zwischen den BRICS-Ländern und ihre Verdoppelung der weltweiten Investitionen ist nicht auf Brasilien, Russland, Indien oder Südafrika zurückzuführen. Vielmehr ist dies das direkte Ergebnis der chinesischen Investitionen im Rahmen der Belt & Road Initiative (BRI) in den BRICS-Staaten (außer Indien) und dem Rest der Welt, in den zehn Jahren seit der Vorstellung dieser Reihe globaler Megaprojekte im Jahr 2013. Das Gleiche gilt für die Entdollarisierung, die vor allem auf die zunehmende Verwendung des Yuan im bilateralen Handel mit China zurückzuführen ist.

Sicherlich wird der Rubel in den 18 Monaten seit Beginn der russischen Sonderoperation und der Verhängung von Sanktionen durch den Westen immer häufiger verwendet. Ebenso wie die Rupie, wenn es um die beispiellosen Importe von Energie aus Indien geht, die der jahrzehntelange strategische Partner nun zu einem günstigeren Preis anbietet. Dennoch reicht dieser jüngste Trend allein nicht aus, um die beeindruckende Statistik der Dollarentwertung zu erklären, auf die Präsident Putin in seiner Rede verwies.

Der Leser sollte auch bedenken, dass der 20-prozentige Anteil der BRICS an den weltweiten Exporten, die mehr als drei Milliarden Menschen, 26 Prozent des globalen BIP und die hohe Kaufkraftparität größtenteils auf China zurückzuführen sind. Und in geringerem Maße auf Indien, das heute die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft weltweit ist. Würde man China aus diesen Berechnungen herausnehmen, ganz zu schweigen von Indien, wären die Statistiken der BRICS weit weniger beeindruckend.

Mit diesen Klarstellungen soll weder behauptet werden, dass die BRICS von China dominiert werden, noch dass sie bei ihrem hehren Ziel, das globale Finanzsystem schrittweise zu reformieren, zum Scheitern verurteilt sind. Sondern es soll lediglich auf die führende Rolle hingewiesen werden, die die Volksrepublik bisher bei der Leitung des genannten Prozesses gespielt hat. Die anderen Mitglieder und der Rest des globalen Südens sind bestrebt, mehr zu tun, da sie ein gemeinsames Interesse daran haben, die entstehende multipolare Weltordnung in diesem einzigartigen historischen Moment gleichermaßen zu gestalten.

Die Unipolarität ist unbestreitbar beendet, nachdem es dem Westen nicht gelungen ist, den globalen Süden dazu zu zwingen, seinen Forderungen nach Sanktionen gegen Russland und der Aufrüstung der Ukraine nachzukommen. Aber die Multipolarität muss sich erst noch voll entfalten. Mitten in diesem globalen Systemwandel findet der 15. BRICS-Gipfel statt, weshalb viele so hohe Erwartungen an diese Veranstaltung knüpfen, von denen einige unrealistisch sind und von russischen Beamten hier und hier erläutert wurden. Die Rede von Präsident Putin verdeutlichte, wie sich Russland die Entwicklung vorstellt.

Aus Sicht des Kremls ist es unerlässlich, die logistische Zusammenarbeit mit China und Indien über die Nördliche Seeroute bzw. den Nord-Süd-Transportkorridor (NSTC) auszubauen, da das RIC-Format dieser drei Großmächte de facto den Kern der BRICS bildet. Die letztgenannte Initiative ist von besonderer Bedeutung, da Präsident Putin in ihr auch "Möglichkeiten zur Steigerung des Güterverkehrs zwischen eurasischen und afrikanischen Ländern" sieht.

In diesem Zusammenhang bekräftigte der russische Staatschef auch, dass sein Land ein zuverlässiger Lieferant von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Düngemitteln und Energie für Afrika bleiben wird, was natürlich durch die NSTC und künftige Logistikprojekte auf diesem Kontinent selbst erleichtert wird. Insgesamt lässt sich Präsident Putins Ansatz in Bezug auf die BRICS so zusammenfassen, dass er der logistischen Zusammenarbeit mit dem RIC-Kern der Gruppe Vorrang einräumt, die rohstofforientierte Rolle Russlands bei der Entwicklung Afrikas diversifiziert und einen stärker entdollarisierten Süd-Süd-Handel unterstützt.

Beim letzten Punkt können die BRICS als Ganzes am meisten helfen, wenn die anderen Mitglieder ihr multidimensionales Engagement mit dem globalen Süden (vor allem Afrika) ausbauen und gleichzeitig diesen Ländern durch die Formalisierung der Beziehungen der Gruppe zu ihnen ein größeres Mitspracherecht im entstehenden Finanzsystem einräumen. Indien und Russland sind führend in den Bemühungen um eine sanfte Abkehr von der derzeitigen Sino-Zentriertheit der BRICS in jeder Hinsicht. Während das BRICS+-Konzept des russischen Geowirtschaftsgurus Jaroslaw Lissowolik das zweite Ziel erfüllt.

Alles in allem hat Präsident Putin mit seiner fairen und ausgewogenen Rede auf dem BRICS-Wirtschaftsforum viel dazu beigetragen, die vielen falschen Vorstellungen zu korrigieren, die viele von dieser Gruppe und Russlands Vision von ihrer Zukunft haben. Er bezeichnet sie im Wesentlichen als RIC+ in dem Sinne, dass Russland, Indien und China ihre Bemühungen zur Beschleunigung der finanziellen Multipolaritätsprozesse mit Blick auf die Schaffung einer umfassenden Süd-Süd-Integrationsplattform koordinieren. Es wird noch einige Zeit dauern, aber alles bewegt sich in die richtige Richtung.

Übersetzt aus dem Englischen.

