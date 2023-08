Fußball in Athen: Abrechnungsplatz begeisterter Fangruppen

Von Marinko Učur

Wo verläuft die Grenze zwischen leidenschaftlichem Anfeuern auf Fußballplätzen, Ausbrüchen der Hooligan-Gewalt und kriegerischem, destruktivem Verhalten, das mehr als nur Anfeuern ist? Das ist die Frage aller Fragen, auf die niemand eine verlässliche Antwort geben kann.

Dem wurden sich auch die Fans des kroatischen Fußballvereins Dinamo aus Zagreb bewusst, die sich selbst "Bad Blue Boys" nennen und sowohl in Kroatien als auch in Griechenland die sportliche und politische Öffentlichkeit wegen der Ermordung des griechischen Fans Michalis Katsouris auf die Beine stellten, wofür die Gästefans beschuldigt werden. Von diesem Moment an war Athen in Alarmbereitschaft, und der gesamte Polizeiapparat machte sich auf die Suche nach den Schuldigen des Vorfalls. Dutzende Hooligans, Fans des örtlichen Vereins, aber auch insgesamt 102 kroatische Fans wurden festgenommen, nach einem Eilverfahren in zahlreiche Untersuchungsgefängnisse griechischer Inseln verlegt und erwarten dort die Ermittlungsdetails. Zur Erinnerung: Der AEK-Fan Katsouris starb an einer Stichwunde bei Zusammenstößen, die am 7. August vor dem AEK-Stadion vor dem Spiel zwischen der Athener Mannschaft und Dinamo Zagreb in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation stattfanden.

Wenn wir das Endergebnis (4:3) außer Acht lassen, das den athenischen Verein in die nächste Qualifikationsrunde des Wettbewerbs innerhalb der UEFA-Champions-League führte – die Sportöffentlichkeit wird jene Vorfälle, die dem Fußballspiel zwischen AEK Athen und den Gastfußballspielern aus Zagreb vorausgingen, noch lange nicht vergessen. Schon bei der Ankündigung des ersten Aufeinandertreffens der beiden Rivalen in Athen wurde das Spiel als "hochriskant" eingestuft. Es bleibt ein großes Rätsel, wie es sogar 200 kroatischen kriegerischen Hooligans, die für zahlreiche Vorfälle in Stadien in ganz Europa bekannt sind, gelang, in die Hauptstadt Griechenlands zu gelangen, obwohl ihnen klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass es bei diesem Spiel keine Gästefans geben würde.

Wenn bis zu 102 Bürger eines Landes, das Mitglied der Europäischen Union ist, über Nacht in den Gefängnissen eines anderen Landes, ebenfalls Mitglied der EU, landen, ist das eine völlig ungewöhnliche Lage, die Alarm auslöst. Da es sich nicht mehr nur um ein Sport- und Sicherheitsproblem handelt, geht diese Angelegenheit konsequenterweise und zwangsläufig auf die politische Ebene über. Es kommen auch Verschwörungstheorien und Zweifel auf, ob den Kroaten ein faires Verfahren gewährt werde und "ob alle Inhaftierten" potenzielle Täter seien. Eltern und Freunde der Festgenommenen drängen die Regierung von Premierminister Andrej Plenković, etwas zu unternehmen und sich in diesen ungewöhnlichen Fall zu engagieren. Das offizielle Zagreb wählt seine Worte weise und versucht, die griechischen Behörden nicht über die heikle Ermittlungsarbeit zu verärgern, die zur Festnahme der unmittelbaren Täter des Mordes führen soll.

Allerdings herrscht in den kroatischen Medien auch ein leichtes Misstrauen gegenüber der griechischen Justiz und griechische Gefängnisse werden regelmäßig als berüchtigt eingestuft.

Ministerpräsident Plenković reiste unter dem Druck der Forderungen der Eltern der verhafteten Hooligans nach Athen. Er konnte jedoch nicht versprechen – außer in Form offener Hoffnungen – dass es für Griechenland wünschenswert sei, einige Strafsachen der kroatischen Justiz zu überlassen. Was Premierminister Mitsotakis der kroatischen Seite zusagte, war ein faires Verfahren, mit dem Hinweis, dass die griechische Justiz unabhängig sei und die Exekutive sich nicht in den Prozess einmischen wolle.

"Wir haben von den griechischen Behörden die Zusage erhalten, dass die Sicherheit der verhafteten kroatischen Bürger gewährleistet wird, und das ist alles, was wir im Moment sagen können. Die Häftlinge haben keine Einwände gegen die Bedingungen und die Behandlung in griechischen Gefängnissen",

betonte der kroatische Justizminister in Zagreb, Ivan Malenica, während der bekannte Anwalt Anto Nobilo die Möglichkeit, dass mutmaßliche Hooligans auf freiem Fuß in ihrem Land auf ihren Prozess warten könnten, sehr skeptisch sieht: "Im rechtlichen Sinne gibt es eine solche Möglichkeit nicht", erklärte Nobilo und fügte hinzu, "dass staatliche Garantien nur in Verfahren vor dem Haager Tribunal gegeben werden, obwohl es ein Gesetz zur justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten gibt, aber ein solcher Fall wurde bisher in der europäischen Justiz nicht erfasst".

Es sei daher klar, dass die kroatische Regierung in diesem heiklen Moment, während die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien, nichts mehr für ihre inhaftierten Bürger tun könne, außer ihnen eine gewisse logistische und finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Da es nicht nur um das schwere Verbrechen des Mordes geht, sondern auch um eine Reihe weiterer Verbrechen, die Fans aus Kroatien angelastet werden, wird die intensive diplomatische und politische Aktivität zwischen Athen und Zagreb auch in den kommenden Tagen fortgesetzt. In fußballerischer Hinsicht steht die Initiative vor Ort nun auf der Seite der heimischen Justiz, die dem politischen Druck standhalten, den Mörder und die Täter ausfindig machen und vor Gericht stellen soll.

