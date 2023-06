Der Provokation verpflichtet: Die Ukrainische Sondereinheit "SS-Bären"

Im russischen Rostow am Don stehen Angehörige der ukrainischen Einsatzgruppe "SS-Bären" vor Gericht. Ihnen werden Hunderte Morde an Zivilisten und Militärangehörigen im Donbass von 2015 bis 2022 vorgeworfen. Der Kriegsberichterstatter Alexandr Sladkow erklärt die Zusammensetzung und die Ziele der Gruppe.

Quelle: Sputnik © Sergei Piwowarow

Von Alexandr Sladkow Die "SS-Bären" sind ganz bemerkenswerte Militante, ihre Gruppe nahm einen besonderen Platz in der Hierarchie der Agenten des ukrainischen Inlandsgeheimdiensts SBU ein. Kollegen von RT berichteten über den Beginn des Gerichtsprozesses gegen Asow-Angehörige, die von den russischen Streitkräften beim Sturm von Mariupol gefangen genommen wurden. Ich sprach mit jedem Mitglied dieser Gruppe in der Donezker Untersuchungshaftanstalt. Mit ihrem Anführer, Rufname Medwed [deutsch: Bär], fuhr ich ins Werk Asow-Stahl, um nach ihrem Bunker zu suchen. Ich war erstaunt über die Tätowierungen von Bandera und Hitler auf seinen Schultern. Es waren keine amateurhaften Tattoos, sondern quasi ein Kunstwerk – mit Liebe gemacht, wie man zu sagen pflegt. Beginnen wir damit, dass die "SS-Bären" nicht angeworben wurden, sondern freiwillige Spezialisten waren. Um es klarer zu machen – zwei Tage vor der großen Kapitulation von Asow-Stahl unterzeichneten die "Bären", um sich irgendwie in der Masse aufzulösen und der Vergeltung zu entkommen, einen Vertrag mit Asow. Das heißt, es war besser für sie, zu Asow-Kämpfern, den Hauptbösewichtern, zu werden, als "SS-Bären" zu bleiben! Die Gruppe bestand aus dem Kommandanten, einem Mediziner, einem Scharfschützen, einem Fernmeldemann, einer Mörserbesatzung und einem Drohnenspezialisten. Es waren Menschen, die auf keiner Liste standen, doch überall passieren durften und an jeden Frontabschnitt lange vor der speziellen Militäroperation gelassen wurden. Und hier kommt das Interessanteste. Sie waren keine Allrounder, keine Spezialisten für alles. Die "SS-Bären" hatten nur eine Aufgabe, nämlich Provokation. Ich erkläre es an einem Beispiel. DVR, LVR und die Ukraine hatten in der Vergangenheit mehrere Waffenstillstände vereinbart – zum Schulbeginn, zu Neujahr, zu Ostern usw. usf. Und immer wurden sie von der Ukraine gebrochen. Das schreibe ich in vollem Bewusstsein meiner Verantwortung. Im Donbass rief dies zigfachen Hass hervor. Es herrscht Waffenstillstand, doch der zivile Grenzübergang in Jelenowka wird von ukrainischem Gebiet aus beschossen, Frauen und ältere Männer sterben. Es herrscht Waffenstillstand, doch auf Jassinowataja fliegen Granaten, und alte Menschen sterben. Es herrscht Waffenstillstand, doch von ukrainischer Seite schießt ein Scharfschütze und tötet Soldaten der Donbassrepubliken an der Frontlinie. Allein der Scharfschütze gestand vor der Kamera 60 tödliche Treffer. Gerade das waren die "SS-Bären", die im Auftrag des SBU an unterschiedlichen Frontabschnitten erschienen und auf Militärangehörige des Donbass schossen, um Gegenfeuer zu provozieren. So begannen Schusswechsel, und die Schuld wurde den Donbassrepubliken zugeschoben. Sie wurden aufgespürt, unter Tausenden gefangener ukrainischer Soldaten herausgelesen. Die Gruppe versuchte, sich zu verstecken, sich aufzulösen. Doch in Rostow wurde sie auf der Anklagebank zusammengeführt. Übersetzt aus dem Russischen. Alexandr Sladkow ist ein langjähriger Kriegsberichterstatter im Dienste der russischen staatlichen Rundfunkanstalt WGTRK. Er schreibt zudem Kommentare, die er unter anderem bei RT sowie auf seinem persönlichen Telegram-Kanal veröffentlicht. Mehr zum Thema – Mariupol: Kämpfer des Asow-Regiments gesteht die Tötung einer Familie mit Kind

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.