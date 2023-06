Schleswig-Holstein: Alle gegen die AfD

CDU, SPD, SSW (der Südschleswigsche Wählerverband), Grüne und FDP haben die Köpfe zusammengesteckt und etwas ausgeheckt. Sie wollen nicht mit der AfD zusammenarbeiten und stimmen sich in Zukunft bei diesem Vorhaben gemeinsam ab. Ein Faustschlag in die Magengrube der Wähler der AfD könnte nicht mehr schmerzen als diese unsägliche Entscheidung.

Quelle: www.globallookpress.com © Mufkinnphotos

Von Tom J. Wellbrock In einem gemeinsamen Positionspapier haben sich CDU, SPD, SSW, Grüne und FDP darauf verständigt, der AfD das Leben maximal zu erschweren. In jenem Papier raten die Vorsitzenden der genannten Parteien bezüglich der Konstituierung von Kommunalparlamenten immer einen gemeinsamen Weg zu gehen. Konkret heißt das, dass bei der Besetzung von Gremien sowie bei Abstimmungen ein gemeinsames Vorgehen besprochen, festgelegt und praktiziert werden soll. Und die Parteichefs gehen noch weiter. Sie empfehlen, keine Mitglieder der AfD in führende Positionen zu wählen. Gemeint sind damit Funktionen wie die des Kreispräsidenten, Bürgervorstehers und Bürgermeisters, einschließlich deren jeweiliger Stellvertreterposten. Selbst die Ämter der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter sollen nicht von AfD-Mitgliedern besetzt werden. Einmischung von oben An der Parteibasen sind jedoch nicht alle begeistert von der Idee und dem Positionspapier. Wohl auch deshalb haben die genannten Parteien wohlweislich angeboten, für rechtliche Fragen zur Verfügung zu stehen (sicher interessant, um einmal genauer in Augenschein genommen zu werden). Allerdings sehen an der Basis Parteimitglieder der unterschiedlichen Parteien ein anderes Problem: Sie empfinden die neue Praxis als Anweisung und somit als Einmischung durch die Vorsitzenden. Fehlt nur noch eine Gruppe, die von diesem Positionspapier betroffen ist: die Wähler. Umfrage: AfD überholt erstmals die SPD Ein Schuss ins Herz der Demokratie

Jeder einzelne Wähler der AfD könnte und sollte dieses Positionspapier als persönlichen Angriff werten. Denn seine Stimme wird mit dieser Entscheidung als wertlos, ja, sogar für überflüssig und falsch erklärt. Es ist also ein kollektiver Schritt gegen den Teil der Bevölkerung in Schleswig-Holstein, der sich bei der letzten Wahl für die AfD entschieden hat. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Die AfD ist eine demokratische Partei, die für jede Stimme, die sie erhalten hat, Wahlkampf betrieben hat, genauso wie alle anderen Parteien auch. Das Verhalten der anderen Parteien muss man auf der einen Seite als infantiles Gebrabbel einordnen. Auf der anderen Seite aber ist es ein Schuss direkt ins Herz der Demokratie und gleichermaßen in das jedes einzelnen Wählers der AfD. Die Eine-Million-Euro-Frage lautet nun: Merken die Akteure nicht, dass sie zutiefst undemokratisch handeln und Teilen der Bevölkerung herablassend ihre Missachtung zeigen? Oder ist es ihnen schlicht vollkommen wurscht? Tom J. Wellbrock ist Journalist, Sprecher, Texter, Podcaster, Moderator und Mitherausgeber des Blogs neulandrebellen.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.