Tucker Carlson – wer hat ihn gefeuert und weshalb?

Tucker Carlson hat seine erste Ansprache in seinem neuen Status aufgenommen. Direkte Antworten auf die Frage, was zu seiner "Exkommunikation" bei Fox News geführt hat, gibt es nicht – dafür aber klare Anspielungen auf den Mann, den selbst Joe Biden als "den gefährlichsten Mann der Welt" bezeichnet.

Von Dmitri Bawyrin

"Sollen sie mich dafür feuern, ich werde von meiner Meinung nicht abrücken", sagte der TV-Moderator Tucker Carlson gegenüber Redacted. Einige Tage später wurde er tatsächlich von Fox News, dem wichtigsten Sprachrohr für Republikaner und Konservative der USA, gefeuert.

Formal trennten sich die Parteien, wenn auch abrupt, dennoch einvernehmlich. Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben, was zu allerlei Gerüchten und Spekulationen geführt hat – bis hin zu einer, in der Carlson von internem kompromittierenden Material, einschließlich Anschuldigungen wegen Belästigung, an die Wand gedrückt wird. In Wirklichkeit muss der Moderator einen üppigen goldenen Fallschirm kassiert haben, und Stillschweigen über interne Unstimmigkeiten ist eine traditionelle Bedingung für den Erhalt eines solchen, also schweigt er.

In jedem Fall ist der Abgang ein bedeutender Verlust sowohl für ihn als auch für seinen Arbeitgeber, und wenn es sich tatsächlich um einen freiwilligen handelt, dann aus der Serie vom Schuss in den eigenen Fuß. Denn Carlson hat die größte und einflussreichste Plattform verloren, auf der er hätte auftreten können. Und Fox News verlor eine Milliarde an Kapitalisierung und 50 Prozent an Einschaltquoten – das ist es, was die Tucker Carlson-Show ausmacht.

Die Zeitung Wsgljad hat ausführlich über Carlson und seine Bedeutung für die USA geschrieben. In zwei Worte lässt sich das nicht fassen, weshalb viele russische Journalisten in ihren Berichten über die Entlassung des US-Moderators darauf hinwiesen, er sei ein bekannter Kritiker der Politik von Joe Biden. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass dies der Grund für seine Entlassung war.

In Wirklichkeit ist die Entlassung von Carlson bei Fox News wegen seiner Kritik an Biden so, als würde man Alexander Owetschkin bei den Washington Capitals entlassen, weil er dort Eishockey spielt. Jahrzehntelang hat Carlson nicht einfach nur geschimpft, sondern auf Biden und seinen demokratischen Vorgängern herumgetrampelt. Der Erfolg in dieser Angelegenheit wird bei dem republikanischen Sender Fox News mit viel Geld belohnt, wobei Carlson als der Beste der Besten 30 Millionen Dollar pro Jahr erhielt.

So ist ein weitaus realistischerer Grund für seinen Abgang nicht der Konflikt von Carlson mit Biden, sondern vielmehr der Konflikt mit Donald Trump, der angeblich auch stattgefunden haben soll. Trump ist derzeit der klare Favorit der Republikanischen Partei, und er ist ein äußerst nachtragender Mann.

Lediglich auch die Trump'sche Version der Rache ist Unsinn. Da die negativen Folgen von Carlsons Abgang für Fox News vorhersehbar waren, kann nur Rupert Murdoch, der Eigentümer von Fox News und vielen anderen konservativen Medien in der angelsächsischen Welt, den Abgang persönlich sanktioniert haben. Biden bezeichnet ihn als den gefährlichsten Mann auf dem Planeten – und er weiß, wovon er spricht.

Murdoch ist selbst mit Trump in Differenzen. Vielmehr hat er ausdrücklich darauf gewettet, seinen einstigen Favoriten aus dem Weg zu räumen, und zwar unmittelbar nachdem die Republikaner bei den Kongresswahlen im vergangenen Herbst vor allem aufgrund von Trumps Fehlern ein äußerst trauriges Wahlergebnis erzielt hatten. Doch seither hat sich der rabiate Milliardär erhoben und die Führung innerhalb der Partei wieder bestätigt, nicht zuletzt dank des Strafverfahrens gegen ihn. Und der mittlere Nutznießer dieser Situation ist Biden, dem Trumps Rückkehr in die große Politik bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit als Präsident hilft.

Doch die Auseinandersetzung darüber, wer hier wem mehr hilft, ist ein "Streit um den Schatten eines Esels". Eine Redewendung, die angeblich auf den athenischen Redner Demosthenes zurückgeht: Bei einer seiner Debatten stieß seine Rede auf Langeweile, und er erinnerte sich an einen Streit über die Frage, ob ein Mieter eines Esels als Transportmittel an einem heißen Nachmittag in dessen Schatten entkommen könne. Die Antwort auf diese Frage blieb den Athenern verborgen, denn nachdem Demosthenes ihre Aufmerksamkeit wiedererlangt hatte, bemerkte er bitter: Über den Schatten eines Esels seid ihr bereit zuzuhören, aber über wichtige Probleme seid ihr es nicht.

Es ist unterhaltsam, dass Carlson bei seinem ersten Auftritt nach seinem Abgang bei Fox News wortwörtlich Demosthenes wiederholte: Über Unsinn wird in den USA geredet, aber die wirklich wichtigen Themen sind tabu.

Dieser Auftritt erzielte anderthalbmal so viele Views wie Bidens Rede zur Nominierung für eine weitere Amtszeit. Carlson sagte nichts Konkretes, aber (wie so oft bei ihm) genug, um das Gesamtbild zu erfassen, in diesem Fall das Bild seiner Entlassung.

Die Halunken darin sind einige amerikanische Götter, die aus Amerika einen Einparteienstaat gemacht haben. Doch diese Götter "sind nicht ewig", "ihre Gehirne sind tot", und "die Lügner, die ehrliche Menschen zum Schweigen bringen, werden schwächer".

In diesem chthonischen Erscheinungsbild erkennt man nicht den 80-jährigen Biden, sondern den 92-jährigen Murdoch. Unterschiedliche Quellen schreiben ihm die Absicht zu, die US-amerikanischen Republikaner näher an die Mitte zu rücken – weg von Trump und dem unerträglichen Carlson, der zu viel auf dem Kasten hat und sich mit seiner knallharten Haltung gegenüber Russland erbitterte Feinde in beiden großen Parteien gemacht hat.

In den Zeiten des Kalten Krieges wurden Fachleute in den USA oft gefeuert, weil sie "zu russisch" waren. Dies ist noch nicht der Fall von Owetschkin, wohl aber von Carlson.

In dem Interview, als er sagte: "Sollen sie mich doch feuern, ich werde nicht zurücktreten", meinte er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, "für Putin zu arbeiten". Macht, was ihr wollt, aber ich werde nicht behaupten können, dass Russland seine Nord-Stream-Pipelines selbst in die Luft gejagt hat, das ist Blödsinn.

Bei der Aufzählung der Tabuthemen im "One-party state" steht "Krieg" an erster Stelle. Gemeint ist wohl die Beteiligung der Vereinigten Staaten im Konflikt der Ukraine, was von beiden Parteien unterstützt wird, aber nicht von Carlson.

Seine ablehnende Haltung bezüglich der "amerikanischen Kriegsführung", d. h. der Beteiligung der USA an bewaffneten Konflikten in der ganzen Welt, hebt Tucker deutlich von den traditionellen Republikanern und der Art von Zentrismus ab, den Murdoch durchsetzen will. Auch deshalb wurde Carlsons Abgang im Pentagon feierlich begrüßt, denn seine Kritik liegt jenseits der Grenzen der traditionellen US-Konservativen.

Der überparteiliche Konsens von Washington, zu dem Tucker nicht passte, umfasst sowohl kolossale Militärausgaben, den Kampf der USA um ihren Status als einzige Supermacht als auch die Konfrontation mit Russland in der Ukraine. In diesem Konsens ist Murdochs Position ein Fels, ein Bollwerk, eine unverwundbare Gottheit. Derselbe Tucker Carlson weiß für die Wahrheit einzugestehen, doch den Familiennamen seines Übeltäters muss man hinter den Eskapaden wie "Die Wahrheit wird immer noch siegen" erraten.

Vermutlich wird sie siegen. Und bei Tucker werden die Dinge wohl bestimmt gut ablaufen. Womöglich geht er zu Newsmax, womöglich gründet er seine eigene Plattform, um die Unterstützung einer dritten Kraft – derjenigen, die ebenfalls nicht in den Washingtoner Konsens passen – zu gewährleisten. Sein erster Auftritt in seinem neuen, noch nicht definierten Status könnte auch als politischer Versuch gesehen werden, das "one-party America" zu bekämpfen.

Es sollte nicht vergessen werden, es kam bereits vor, dass eine "dritte Kraft" im US-amerikanischen System viele Male entstand. Unabhängig davon, ob es sich um die Rassisten oder die progressiven Liberalen handelte, schien es immer so, als ob "jetzt die Zeit für eine dritte Kraft gekommen ist", doch ihre Zeit ist nie gekommen. Der Washingtoner Konsens, in dem Murdoch eine weitaus größere Rolle spielt als Biden, hat alle internen Feinde überlebt. Die gesamte Hoffnung ist hauptsächlich darauf gerichtet, dass er in einer Konfrontation mit einem der äußeren Feinde umstürzt.

Zuerst erschienen bei Wsgljad. Übersetzt aus dem Russischen.

