Politico: Pentagon-Spitze erfreut über Tucker Carlsons Rausschmiss bei Fox News

Im Pentagon herrscht laut Politico Freude über die Trennung von Fox News und Tucker Carlson. Der ehemalige Fox-News-Moderator kritisierte regelmäßig, dass die Kampffähigkeit des US-Militärs im Namen einer ideologisch motivierten Diversitätspolitik untergraben werde.

Quelle: AFP © Chip Somodevilla / Getty Images North America via AFP

Hochrangige Pentagon-Beamte haben den Abgang von Tucker Carlson bei Fox News begrüßt, berichtet die Nachrichtenagentur Politico. Der beliebte Moderator kritisierte in seiner Talkshow regelmäßig die Diversitäts- und Inklusionspolitik des US-Militärs und behauptete, sie gehe auf Kosten der Kampfbereitschaft. Elon Musk: Twitter wurde über US-Nachrichtendienste kontrolliert, inklusive der Privatnachrichten "Wir sind ein besseres Land, wenn er nicht jeden Abend vor Hunderttausenden von Menschen über unser Militär herzieht", sagte ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums, der anonym bleiben wollte. Die Quelle behauptete gegenüber der Nachrichtenagentur weiter, Carlson habe die freie Presse "zum Gespött gemacht" und sich "wiederholt die politischen Entscheidungen des Ministeriums herausgepickt und dazu benutzt, das Verteidigungsministerium als Institution zu zerstören". Ein anderer Beamter kommentierte Carlsons Ausscheiden aus dem konservativen Netzwerk mit den Worten: "Good riddance" (auf Deutsch: "Gott sei Dank sind wir ihn los"). Der ehemalige Prime-Time-Moderator beschuldigte das Pentagon regelmäßig, die Kampffähigkeiten der USA im Namen einer ideologisch motivierten Diversitätspolitik zu untergraben, die auf Druck der Regierung von Präsident Joe Biden durchgesetzt wurde. In einem Beitrag vom März 2021 kritisierte Carlson beispielsweise die Einführung von Fluganzügen für schwangere Fliegerinnen und deutete an, dass Washington – im Gegensatz zu seinem Rivalen Peking – einen völlig falschen Weg eingeschlagen habe. "Während Chinas Militär immer männlicher wird, während es die größte Marine der Welt aufbaut, muss unser Militär, wie Joe Biden sagt, weiblicher werden", sagte Carlson. "Das ist eine Verhöhnung des US-Militärs und seiner Kernaufgabe, nämlich Kriege zu gewinnen." Die Äußerungen lösten eine seltene direkte Rüge des Pentagons aus, der damalige Sprecher John Kirby erklärte: "Was wir auf keinen Fall tun werden, ist, Personalratschläge von einem Talkshow-Moderator oder dem chinesischen Militär anzunehmen." "Wir wissen, dass wir heute die beste Armee der Welt haben, und wir wissen genau, warum das so ist, auch wenn wir uns noch in vielen Bereichen verbessern müssen", betonte Kirby. Auf die Frage von Politico, was er von der angeblichen Freude hochrangiger Pentagon-Beamter über seinen Abgang halte, antwortete Carlson in einer Textnachricht: "Ha! Da bin ich mir sicher." Die Nachricht, dass sich die Wege von Carlson und Fox News trennen, wurde am Montag kurz vor der Ausstrahlung seiner Prime-Time-Show bekannt. Keiner der Beteiligten hat bisher eine Erklärung für die Trennung abgegeben. Mehr zum Thema - US-Sender Fox News trennt sich von Quotengarant Tucker Carlson

