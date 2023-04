Warum ein Leben in den USA wahrscheinlich die Lebenserwartung verringert

Die durchschnittliche Lebenserwartung der US-Amerikaner wird immer kürzer. Seien es die sprichwörtlich schlechten Essgewohnheiten oder die endemische Fettleibigkeit – es gibt in der Tat viele Nachteile, wenn man in den USA einfach nur existieren will.

Von Bradley Blankenship

Kürzlich sendete das National Public Radio (NPR) in den USA einen Beitrag mit dem Titel "Frei leben und sterben? Der traurige Zustand der Lebenserwartung in den USA". Im Beitrag wurde die große Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und vergleichbaren Ländern in Bezug auf die Lebenserwartung untersucht.

Während die meisten Länder während der Covid-19-Pandemie einen Einbruch bei der Lebenserwartung erlebten und sich nach der Einführung von Impfstoffen und anderen Behandlungen wieder erholen konnten, ist die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA im Wesentlichen von einer Klippe gefallen und nie wieder aufgetaucht.

Die von NPR veröffentlichte Statistik ist schockierend. Sie zeigt, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA niedriger ist als in Kuba oder im Libanon. Diese Zahlen sind seit vergangenem Dezember bekannt, als die Gesundheitsbehörden bekannt gaben, dass die Lebenserwartung in den USA erneut das zweite Jahr in Folge auf 76 Jahre gesunken war.

Vergangene Woche kamen jedoch weitere schlechte Nachrichten hinzu, als die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bekannt gaben, dass die Müttersterblichkeit im Jahr 2021 einen Höchststand erreicht hat. Und ein weiteres Papier im Journal of the American Medical Association (JAMA) stellte eine steigende Sterblichkeitsrate unter US-Kindern und Jugendlichen fest. Das heißt, man kann den Einfluss von Covid-19 nicht ausschließlich für den Rückgang der Lebenserwartung verantwortlich machen und man müsste davon ausgehen, dass sie wieder hochgeht, sobald die Pandemie endgültig bewältigt ist.

Die Rate der Müttersterblichkeit im Jahr 2021 betrug 32,9 Todesfälle pro 100.000 Lebendgeburten, was mehr als zehnmal höher ist als in einigen anderen Ländern mit hohen Einkommen, darunter Australien, Österreich, Israel, Japan und Spanien, die im Jahr 2020 alle Raten zwischen zwei und drei Todesfällen pro 100.000 aufwiesen.

Steven Woolf, der Hauptautor des JAMA-Papiers und emeritierter Direktor des Center on Society and Health (Zentrum für Gesellschaft und Gesundheit) an der Commonwealth Universität von Virginia, hat es in Bezug auf die erhöhte Sterblichkeitsrate von Kindern ziemlich prägnant formuliert: "Dies ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich einen Anstieg der pädiatrischen Sterblichkeit erlebe – seit ich denken kann, war sie in den Vereinigten Staaten immer rückläufig. Jetzt nimmt sie in einer Größenordnung zu, wie es seit mindestens einem halben Jahrhundert nicht mehr vorgekommen ist."

Das Papier stellte weiter fest, dass dies weit über die Stereotypen von Amerikanern und ihren schlechten Essgewohnheiten oder anderen ungesunden Abhängigkeiten hinausgeht. Es stellte sich heraus, dass "amerikanische Kinder seltener 5 Jahre alt werden als Kinder in anderen Ländern mit hohen Einkommen". Es heißt weiter, dass "sogar Amerikaner mit gesunder Lebensführung, zum Beispiel diejenigen, die nicht fettleibig sind oder nicht rauchen, höhere Krankheitsraten zu haben scheinen als ihre Altersgenossen in anderen Ländern".

Die Forscher katalogisierten das, was sie als "US-Gesundheitsnachteil" bezeichneten, was im Wesentlichen bedeutet, dass die bloße Existenz in den USA schlechter für die Gesundheit ist und man jünger sterben wird als in anderen vergleichbaren Ländern. Angesichts der jüngsten Umweltkatastrophe in East Palestine, Ohio, wo Tonnen von krebserregenden Chemikalien unter freiem Himmel verbrennen und in den Boden sickern konnten, könnte auch dies ein Teil der Erklärung sein. Der Vorfall hat auch Auswirkungen auf eine große Metropolregion und meine Heimatstadt Cincinnati, Ohio.

Darüber hinaus wurde den Einwohnern einer der größten amerikanischen Städte, Philadelphia, geraten, nur abgefülltes Wasser zu trinken, weil am 24. März in Otter Creek in Bristol, in der Nähe von Philadelphia, mehr als 2.100 Liter Veredelungslösung für Latex ausgelaufen sind. Einige der Chemikalien, die bei diesem Unfall freigesetzt wurden, enthalten Acrylsäurebutylester – dieselbe chemische Komponente, die in East Palestine freigesetzt wurde. Und es scheint, dass sich solche Umweltkatastrophen häufen.

Die vielleicht verblüffendste Statistik, zumindest für einen Nicht-Amerikaner, ist, dass in den USA seit 2020 Schussverletzungen die häufigste Todesursache unter Kindern und jungen Erwachsenen sind und sogar jene Todesfälle übertreffen, die sich im Straßenverkehr ereignen, die zuvor die Liste anführten. Fast 20 Prozent aller Todesfälle von Amerikanern im Alter von eins bis 18 Jahren, die in den vergangenen drei Jahren starben, waren auf Schusswaffen zurückzuführen. Im Vergleich zu anderen Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind die USA das einzige Land, in dem Schusswaffen die häufigste Todesursache für Menschen in dieser Altersgruppe sind – keine andere Nation hat diese Todesursache auch nur unter den ersten vier.

Meinung Warum die USA den Kampf gegen die Drogensucht verlieren

Seien es die stereotypischen schlechten Essgewohnheiten und die endemische Fettleibigkeit, die immer häufigeren Umweltkatastrophen oder die Geißel der Waffengewalt – es gibt in der Tat viele Nachteile, wenn man in den USA einfach nur existieren will. Als Konsequenz versuchen immer mehr junge Amerikaner – wie ich selbst bezeugen kann – sich in anderen Ländern niederzulassen, anstatt darauf zu warten, dass der US-Gesetzgeber tatsächlich etwas unternimmt, um die Menschen vor diesen Gefahren zu schützen.

Ob es am Ende die Republikaner sind, die wegen der Opioid-Krise und der damit steigenden Zahl der Drogentoten Alarm schlagen, oder die Demokraten, die sich über die Notwendigkeit strengerer Waffengesetze heiser schreien, um die katastrophalen Zahlen bei der Schusswaffengewalt einzudämmen – was beide Seiten in erster Linie interessiert, ist, politisch gegen die jeweils andere Seite zu punkten. Ihren Wählern tatsächlich zu helfen, bleibt dabei ein Nebengedanke.

Übersetzt aus dem Englischen.

Bradley Blankenship ist ein in Prag lebender amerikanischer Journalist, Kolumnist und politischer Kommentator. Er hat eine Kolumne bei CGTN und ist freiberuflicher Reporter für internationale Nachrichtenagenturen, darunter die Nachrichtenagentur Xinhua. Er twittert auf @BradBlank_

Mehr zum Thema -Lebenserwartung in den USA sinkt auf Tiefstwert in diesem Jahrhundert