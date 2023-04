"Heute ist Karfreitag" – Göring-Eckardt kreuzigt die Klimakrise

Die Klimageschichte wirkt auf immer mehr Beobachter wie eine Art Sektenglauben. Jetzt hat die Grüne Katrin Göring-Eckardt, langjährige Kirchenfunktionärin, die Klimakrise zum Karfreitag erklärt und ganz nebenbei die humanistischen Teile aus der Ostergeschichte gelöscht.

Quelle: www.globallookpress.com © Jürgen Heinrich via www.imago-im

Von Dagmar Henn Wenn man wissen will, wie weit sich die grüne Sekte von jeder Form von Humanismus entfernt hat, muss man nur den Tweet lesen, den Katrin Göring-Eckardt zum Karfreitag abgesetzt hat: Heute ist #Karfreitag. Christ*innen wissen: Am dritten Tag kommt Ostern. Aber damals muss das Gefühl von Ausweglosigkeit und Ausgeliefertsein, nichts mehr tun zu können, bedrückend gewesen sein. Das können heute viele verstehen und empfinden genau so. #Klimakrise#Artensterben — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) April 7, 2023 Klima und Artensterben sind also das heutige Äquivalent des gekreuzigten Zimmermanns? Erstaunlich, dass dieser Tweet von einer Frau kommt, die selbst ein Theologiestudium abgebrochen hat und mit zwei Theologen verheiratet war. Ging es bei der Ostergeschichte nicht irgendwie um Vergebung, um die zutiefst (und exklusiv) menschliche Frage von Schuld und Sühne? Meinung Der Klimaglaube – ein Wahn, dessen Zeit abläuft Nun, Katrin Göring-Eckardt hat mit dafür gesorgt, Hartz IV innerhalb der Grünen-Partei durchzusetzen. Leistungskürzungen bei Sanktionen nannte sie "Bewegungsangebote". Ihr Mitgefühl mit den Armen ist begrenzt, und für den egalitären Anspruch der Ostergeschichte hat sie kein Verständnis. Ein egalitärer Anspruch, der darauf beruht, dass jeder gleichermaßen Teil an Schuld und Vergebung hat; ein Anspruch, der historisch immer wieder eine mächtige Dynamik entfaltete und auch die Wurzel des säkularen Humanismus bildet. Die Geschichte des sakralen Opfers (die übrigens kein christliches Alleinstellungsmerkmal ist) auf ein "Gefühl von Ausweglosigkeit und Ausgeliefertsein" zu reduzieren, löscht dann noch die Tatsache, dass in der eigentlichen Erzählung der düsterste Moment und der Ursprung der Hoffnung eins sind, der Karfreitag also zwar Anlass zu Trauer und Mitgefühl ist, sollte man diesem Glauben anhängen, aber eben nicht zur Verzweiflung. Aber "Christ*innen wissen: Am dritten Tag kommt Ostern." Nicht einmal das stimmt: Grün ist, wenn man nicht bis drei zählen kann. Ostern kommt drei Tage nach Gründonnerstag.Triduum Sacrum ( "Heilige Drei Tage") beginnt am Abend des Gründonnerstags (letztesAbendmahl), dann folgt Karfreitag (Leiden und Sterben des Herrn) und Osternacht (Auferstehung). Das… pic.twitter.com/azs2sEKLLm — Lyllith Beaumont ?￰゚レワ?￰゚ヌᄆ (@LyllithB) April 7, 2023 Immerhin, sie hat die Hashtags #Klimakrise und #Artensterben untergebracht. Das gibt bestimmt ein Fleißbildchen. Mehr zum Thema - Grünes Schmierentheater: Robert Habeck, Schauspielschüler

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

