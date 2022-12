"Sonne ist treibende Kraft hinter Wetter und Klima" – Warum dann die Aufregung ums CO₂?

Bei einer kurzen Unterbrechung der Wettervorschau am Freitag erläutert der ServusTV-Moderator kurz mal das Modell der unterschiedlichen Klimazonen auf der Erde. Dabei stellte er fest, dass primär die Sonne für das Klima auf unserem Planeten verantwortlich ist. Wenn das stimmen würde, wozu dann die Panik um den CO₂-Anstieg?

Quelle: www.globallookpress.com © Marc John / IMAGO

