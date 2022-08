"Ich mache mir Sorgen, dass wir zu einer gedankengesteuerten Dystopie werden – so wie China!"

Das Sozialkredit-Punktesystem in China ist ein Graus. Dass dieses uns auch bald bevorsteht, weiß John aus erster Hand und klärt diesbezüglich die ahnungslose Jane auf.

Quelle: www.globallookpress.com

Von Caitlin Johnstone John: Ich mache mir Sorgen um China. Jane: Ach ja? Worüber denn? John: Viel mehr mache ich mir Sorgen über das Beispiel, das sie abgeben und darüber, dass westliche Regierungen anfangen könnten, deren technokratischen Stil der Unterdrückung umzusetzen, um uns alle in einen Haufen gehirngewaschener, homogener Gehorsamsmaschinen zu verwandeln. Jane: Was lässt Dich glauben, dass die Chinesen alle einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und homogen sind? John: Oh mein Gott, schaust Du keine Nachrichten? Hast Du noch nie von ihrem Sozialkredit-Punktesystem gehört, von der staatlichen Zensur und der Propaganda, der diese Menschen ausgesetzt sind? Die Kommunistische Partei gewährt ihnen buchstäblich keinen Zugang zu westlichen Social-Media-Plattformen, weil unser freies Denken und unsere demokratischen Werte die Überwachung der Konformität der Bevölkerung beeinträchtigen könnten. Hast Du nie davon gehört? Es kommt ständig in den Nachrichten. Meinung Caitlin Johnstone: China ist besser als die USA – außer bei der Propaganda Jane: Ständig? John: Oh ja, die ganze Zeit – wie eine einzige große Nachricht quer durch das politische Spektrum: Fox News, CNN, die Washington Post. Auch auf alternativen Medien wie Infowars und Epoch Times – selbst linke YouTuber wie Vaush reden die ganze Zeit darüber, wie schlimm es in China ist. Jane: Während Du also von allen westlichen Medien, die Du konsumierst, dieselben Dinge gesagt bekommst, machst Du Dir Sorgen über die Durchsetzung der Gedankenkonformität in … China? John: Ja, na sicher. Jane: Und deshalb machst Du Dir Sorgen, dass uns irgendwann in der Zukunft diese Art von Gehirnwäsche und Homogenität von mächtigen Leuten im Westen aufgezwungen wird? John: Ich meine, wenn die Kommunistische Partei Chinas uns das nicht vorher antun wird. Wusstest Du, dass sie versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Jane: Tun sie das? John: Oh ja! Die Chinesen wollen die Welt übernehmen und uns allen in ihr Sozialkredit-Punktesystem zwingen, damit wir alle das Gleiche denken. Wieso weißt Du das nicht? Schaust Du nie fern? Jane: Aber woher weißt Du, dass es wahr ist? John: Dass sie uns erobern und uns ein Sozialkredit-Punktesystem aufzwingen wollen? Komm schon! Öffne Deine Augen! Hast Du gesehen, wie sie ihre eigene Bevölkerung behandeln? Während wir hier sprechen, vernichten sie die Uiguren – Millionen und Abermillionen von ihnen in Vernichtungslagern im Stil der Nazis! Außerdem haben sie das Covid-Virus absichtlich freigesetzt, um uns zu schaden, nachdem sie es in einem Labor gezüchtet hatten. Sie übernehmen Hollywood und infiltrieren unsere politischen und akademischen Institutionen und sie haben so gut wie den gesamten afrikanischen Kontinent kolonialisiert! Natürlich will die Kommunistische Partei uns beherrschen! Hast Du nie Tucker Carlson zugehört? Sie sind wirklich zutiefst böse und wir müssen etwas tun, um sie aufzuhalten. Meinung Warum die Uiguren in China wieder in den Schlagzeilen sind Jane: Klingt, als hättest Du diese China-Sache durchschaut. Du hast recht, das klingt wirklich beängstigend. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, in einer gedankengesteuerten Dystopie zu leben, in der die Herrscher jeden einer Gehirnwäsche unterziehen und dafür sorgen, dass alle die gleiche Meinung über die Dinge haben. John: Ja, endlich verstehst Du es! Ich bin froh, dass Du endlich dahinter siehst. Ehrlich gesagt bist Du die erste Person, die ich kenne, die all diese Dinge über China nicht schon wusste. Jane: Darauf würde ich wetten. John: Glaubst Du also, dass es passieren wird? Glaubst Du, unsere Regierungen werden ein Sozialkredit-Punktesystem einführen, um uns alle dazu zu bringen, Lügen und Propaganda zu glauben, so wie bei den Chinesen? Jane: Weißt Du, ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin aus Melbourne, Australien. Ihre Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, erwägen Sie bitte, ihn zu teilen. Mann kann Caitlin Johnstone auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, eine Ausgabe ihres monatliche erscheinenden E-zine erwerben oder etwas Geld in ihre digitale Trinkgeld-Büchsen auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wer mehr lesen möchte, kann auch ihre Bücher kaufen. Caitlin Johnstone erteilt jeder, ausgenommen Plattformen mit rassistischen Inhalten, die Erlaubnis, Teile dieser Arbeit – oder alles andere, was sie geschrieben hat – auf beliebige Weise kostenlos erneut zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer Caitlin Johnstone ist, wo sie steht und was sie mit ihrer Plattform beabsichtigt, klicke man hier. Alle Arbeiten entstehen zusammen mit Ihrem amerikanischen Ehemann Tim Foley. Ihre Website findet sich hier. Mehr zum Thema - Die moderne Kriegstreiberei der USA macht selbst Henry Kissinger Angst

