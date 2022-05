Gender-Ideologien könnten die westliche Zivilisation für Generationen verändern

von Ian Miles Cheong

Linke pädagogische Bemühungen, die Gender-Ideologie in den Unterricht einzuführen, sind im Großen und Ganzen unter den Radar der Aufmerksamkeit der Eltern geraten, die sich jetzt allmählich der Auswirkungen auf ihre Kinder bewusst werden. Manche nennen es "ideologische Gefangennahme", andere "Grooming", zu Deutsch in etwa "heranziehen".

Kinder werden Travestie-Shows und Pride-Paraden ausgesetzt, die von den örtlichen Schulbehörden organisiert werden, und sind zunehmend Lehrplänen ausgesetzt, die auf Transgenderismus und der LGBT-Ideologie basieren. Die Kinder werden ermutigt, ihr Geschlecht und ihre Sexualität zu hinterfragen. Es wird alles getan, um Erwachsene, die oft selbst mit ihrer eigenen Identität zu kämpfen haben, in ihren persönlichen Entscheidungen zu bestätigen.

Hartnäckige Nachforschungen von Christopher Rufo vom Manhattan Institute und der Autorin von "Irreversible Damage" (Irreversibler Schaden), Abigail Shrier, haben viel dazu beigetragen, das Thema ins Rampenlicht zu rücken. Die unermüdliche Arbeit der Social-Media-Forschergruppe "Libs of TikTok" dokumentiert eine endlose Reihe von Videos bekennender Kindergarten- und Grundschullehrer, die über die "Erziehung" der Kinder unter ihrer Obhut zu Themen des Transgenderismus und der Gender-Theorie schwadronieren. Die Veröffentlichung dieser Videos brachte "Libs of TikTok" mehrere Sperrungen auf Twitter ein. Der woke Mob macht sich zunehmend Sorgen über eine negative Exposition.

In vielen Fällen drücken Schullehrer – die sich selbst als "nicht-binär", "genderqueer" oder "transgender" identifizieren – ein breites Spektrum an Emotionen darüber aus, wie sie von Schülern wahrgenommen werden, als würden Schulkinder nur als Kontrastfigur für den Narzissmus der Erwachsenen dienen, von denen sie unterrichtet werden. Andere prahlen, wie stolz sie auf die Kinder sind, die sich als etwas anderes als "Cisgender" oder Hetero identifizieren – als würde es sie etwas angehen.

Während die Aufgabe von Lehrkräften vielleicht einfach darin bestehen sollte, Mathematik, Englisch oder Geschichte zu unterrichten, verbringen diese Lehrer einen Großteil ihrer Zeit damit, darüber nachzudenken, wie Kinder am besten mit ihrer eigenen Weltanschauung "erzogen" werden können, als sei die Schule nichts anderes als ein Vehikel zur Förderung ihrer eigenen Identitätspolitik.

Wenn Kinder von der Schule nach Hause kommen und darum bitten, mit einer ganzen Reihe neuer Geschlechtspronomen bezeichnet zu werden, und wenn Bücher wie "Genderqueer" – in denen anschauliche Illustrationen von nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen enthalten sind – es in die offiziellen Lehrpläne der Schulen schaffen, kritisieren Eltern die ganze Übung zunehmend als eine Form der sexuellen Konditionierung.

Meinung Die Berufung einer Dragqueen ins Energieministerium ist ein weiterer Akt im Niedergang der USA

"Grooming" – das Heranziehen oder die ideologische Vereinnahmung ist etwas komplizierter, als die Begriffe vermuten lassen. Mehr als nur ein besorgniserregender Vorläufer zur Normalisierung der Pädophilie konditioniert diese Art von "Heranziehen" Kinder dazu, traditionelle Vorstellungen von Heterosexualität, der Kernfamilie und den binären Geschlechterrollen von Mann und Frau zu verwerfen. Starke Vaterfiguren? Vergessen Sie es. Die einzigen Menschen, zu denen Kinder aufblicken sollen, sind geschlechtsverwirrte 20-Jährige mit "sie/er"-Pronomen, die ihnen beibringen, dass ehrliche Arbeit, Leistungsgesellschaft und Elternschaft Formen patriarchalischer, kapitalistischer Unterdrückung sind.

Öffentliche Schulen sind nicht der einzige Ort, an dem ein solches "Heranziehen" stattfindet. Influencer auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTube, ganz zu schweigen von den Mainstream-Medien, spielen alle eine zentrale Rolle bei der Normalisierung von Transgenderismus und nicht-traditionellen Lebensstilen. Die Durchdringung dieser neuen, woken Ideologie hat sogar Institutionen wie Disney erreicht, das gegen die Bemühungen des Gouverneurs von Florida Ron DeSantis protestierte, der gegen das "Grooming" in Klassenzimmern vorgehen will.

Der Gesetzentwurf – von den Mainstream-Medien als "Sag nicht schwul"-Gesetz bezeichnet – war als Vorstoß von DeSantis lediglich darauf ausgelegt, den Eltern ein größeres Mitspracherecht bei dem zu geben, was in den Klassenzimmern gelehrt wird und der Förderung der woken Genderideologie in Floridas Schulen effektiv ein Ende zu setzen, die bereits Kindern im Alter von fünf Jahren aufgedrängt wird. Der Gesetzentwurf besagt im Grunde, dass "der Unterricht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität, durch das Schulpersonal oder durch Dritte, vom Kindergartenalter bis zur 3. Klasse nicht oder nur in einer altersgerechten Weise erfolgen darf". Mit anderen Worten, das Gesetz, das in keinem Teil der Welt existieren müsste, der sich nicht der Postmoderne verschrieben hat, erlaubt es Kindern, Kinder zu bleiben – zumindest für eine Weile.

Mehrere Führungskräfte von Disney haben sich nicht nur gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen, sondern auch den Wunsch geäußert, die Produktionen des Unternehmens "inklusiver" für die LGBTQ+-Community zu machen. Karey Burke, Präsidentin von Disneys General Entertainment Content und stolze "Mutter von zwei queeren Kindern", darunter "ein Transgender-Kind und ein pansexuelles Kind", drückte in einem Gelübde ihre Unterstützung für die "vielen, vielen" Charaktere aus, die sich unter dem Regenbogen versammelt haben, und kündigte an, bis Ende des Jahres mindestens 50 Prozent der Charaktere des Unternehmens mit Mitgliedern "marginalisierter Gruppen" zu besetzen.

Auf derselben Unternehmensveranstaltung sprach die geschäftsführende Produzentin von Disney, Latoya Raveneau, darüber, die "überhaupt nicht geheime schwule Agenda" in Kinderprogramme einzuführen, und fügte hinzu, dass sie mit der vollen Unterstützung des Unternehmens wo immer möglich "Queerness" einführen wird.

Es versteht sich von selbst, dass die konservative Gegenreaktion auf das zunehmende "Grooming" immer stärker wird. Nachdem immer mehr Eltern begannen, sich dagegen auszusprechen, war die Reaktion des Establishments nicht etwa die, nachzugeben, sondern das "Grooming" noch stärker zu fördern. Erst kürzlich hat die Biden-Regierung ihre Unterstützung für "Trans-Kinder" durch die Einführung der Geschlechtsbezeichnung "X" in Ausweisen bewiesen und das Versprechen zum Ausdruck gebracht, Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten zu bekämpfen, mit denen die sogenannte "geschlechtsbejahende Unterstützung" und ideologische Vereinnahmung verboten werden sollen.

Charlee Corra, eine Erbin der Disney-Familie, outete sich öffentlich als Transgender und sprach sich für die Bemühungen des Unternehmens aus, die woke Ideologie durch Botschaften in den Produktionen des Unternehmens voranzutreiben. Der Kampf, so scheint es, hat existenzielle Auswirkungen auf die Zukunft der westlichen Zivilisation. Die Gewinner dieses Kampfes werden bestimmen, wie der Westen in den kommenden Generationen aussehen wird.

Die Politik mal beiseite geschoben, aber es gibt eine Regel, die in früheren Zeiten als selbstverständlich galt: Fremde sollten nicht mit Kindern über Sex sprechen. Die Tatsache, dass Gespräche über Sex von internationalen Unternehmen und staatlichen Institutionen geführt werden, rechtfertigt es nicht, diese Regel zu verwerfen. Wenn überhaupt müssen die Konservativen einen drauflegen, indem sie das "Grooming" als das bezeichnen, was es ist. Scheiß drauf, wie das auf der anderen Seite ankommen mag – die geistige und seelische Entwicklung von Kindern zählt mehr als alles andere.

Ian Miles Cheong ist ein Politik- und Kulturkommentator. Seine Arbeiten wurden in The Rebel, Penthouse, Human Events und The Post Millennial veröffentlicht. Man kann Ian auf Twitter unter @stillgray und auf Telegram @CultureWarRoom folgen.

Übersetzung aus dem Englischen.

Mehr zum Thema - Sind mutterlose Babys aus künstlichen Gebärmüttern die Zukunft, auf die wir zusteuern?