Trennung von Bill und Melinda Gates: Zeit, den Microsoft-Gründer von seinen COVID-Ansagen zu trennen

Bill Gates ist kein Arzt, er wurde in kein Amt gewählt – und jetzt wissen wir, dass er auch unter seinem eigenen Dach keine Ordnung halten kann. Können wir also aufhören, so zu tun, als sei er das Orakel für COVID-19-Impfstoffe – oder dafür, wie man die Welt regiert?