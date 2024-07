Blinken: F-16 werden bereits an die Ukraine ausgeliefert

Die lang erwarteten Lieferungen von F-16-Kampfjets an die Ukraine haben begonnen, erklärt US-Außenminister Antony Blinken. Die ersten Maschinen kommen aus Dänemark und den Niederlanden. Sie "werden noch in diesem Sommer am Himmel über der Ukraine fliegen", so Blinken.

Dänemark und die Niederlande haben mit der Lieferung von F-16-Kampfjets in die Ukraine angefangen. Dies kündigte US-Außenminister Anthony Blinken am Rande des NATO-Gipfels in Washington an. Dem Diplomaten zufolge würden die Kampfmaschinen bereits in diesem Sommer zum Einsatz kommen. Blinken wörtlich: "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass in diesem Moment die Verlegung von F-16-Kampfflugzeugen aus Dänemark und den Niederlanden im Gange ist. Diese Flugzeuge werden noch in diesem Sommer am Himmel über der Ukraine fliegen." Ukraine erhält zwei Dutzend F-16-Kampfjets aus den Niederlanden Außerdem nannte der US-Außenminister die Kriterien, die seiner Meinung nach zu einem Erfolg der Ukraine im Konflikt mit Russland führen würden. Diese seien Stärke und Unabhängigkeit, die Integration mit euro-atlantischen Institutionen wie der EU und der NATO sowie die Fähigkeit, "auf eigenen Füßen" zu stehen. Blinken zeigte sich zuversichtlich, dass die Ukraine genügend Unterstützung von Verbündeten erhalte. Washington hatte im vergangenen Sommer die Ausbildung ukrainischer Piloten an den F-16 genehmigt. Die USA hätten zudem nichts gegen die Lieferung der Kampfjets an die Ukraine. Eine Reihe von Ländern kündigte solche Lieferungen an, darunter Dänemark, die Niederlande, Belgien und Norwegen, die insgesamt knapp 100 Kampfmaschinen dieses Typs übergeben wollen. Wie viele F-16 derzeit geliefert werden, präzisierte Blinken nicht. Russland wirft dem Westen vor, mit den Lieferungen von Waffen, auch der F-16-Jets, zur Eskalation des Konfliktes beizutragen. Der Chef des Außenministeriums in Moskau, Sergei Lawrow, sagte, dass ein Modell dieser Kampfflugzeuge atomwaffenfähig sei, was Russland im Blick habe. Mehr zum Thema – NATO-Gipfel: Biden verspricht Kiew volle Unterstützung

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.