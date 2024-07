Indien: Mann beißt Schlange tot

Im indischen Bundesstaat Bihar biss eine Schlange lokalen Medienberichten zufolge einen schlafenden Arbeiter. Dieser rächte sich, indem er mehrfach zurückbiss – und die Schlange damit tötete. Der Arbeiter behauptete, er habe so reagiert, da dies ein "lokaler Brauch" sei.

Quelle: AFP © ASIT KUMAR / AFP

Wie mehrere lokale Medien am Freitag berichteten, gab ein Mann im indischen Bundesstaat Bihar einer Schlange sprichwörtlich eine Kostprobe ihres eigenen Giftes, indem er sie zu Tode biss. Indien: Mann tötet schlafende Ehefrau mit Giftschlange Santosh Lohar, ein Arbeiter, der an einem Eisenbahnprojekt in Rajauli arbeitet, schlief laut lokalen Berichten Anfang der Woche in seinem Basislager, als sich der Vorfall ereignete. Eine Schlange, bei der es sich womöglich um eine Giftschlange handelte, drang in sein Zelt ein und biss ihn. Santosh wachte auf und griff das Reptil an, schlug es mit einer Eisenstange und biss mehrfach zurück. Die Schlange wurde dabei tödlich verletzt und starb auf der Stelle. Der Arbeiter behauptete, dass er so reagiert hatte, weil dies ein "lokaler Brauch" sei: "In meinem Dorf gibt es den Glauben, dass man, wenn einen eine Schlange beißt, zweimal zurückbeißen muss, um das Gift zu neutralisieren", erklärte er. Angesichts der fragwürdigen Zuverlässigkeit dieses Volksheilmittels bezweifelten viele Einheimische jedoch, dass das Reptil überhaupt giftig war. Santosh wurde wegen seiner Schlangenbisswunde ins Krankenhaus eingeliefert und ist dabei, sich zu erholen. Mehr zum Thema ‒ "AfD-Politiker beißt Demonstrant" – wie Bild aus Essen berichtet

