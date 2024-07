Biden sieht sich als "Typ, der Putin gestoppt hat"

Joe Biden glaubt, dass er derjenige sei, der Wladimir Putin gestoppt habe. So antwortete der US-Präsident auf die Frage eines Journalisten, ob er "in den nächsten vier Jahren effektiv arbeiten" könne. Biden zeigte sich auch zuversichtlich, dass er Donald Trump besiegen kann.

US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview mit ABC News behauptet, er sei "der Typ, der Putin gestoppt hat". So antwortete der US-amerikanische Regierungschef auf eine Frage des Journalisten George Stephanopoulos, ob er "in den nächsten vier Jahren effektiv arbeiten" könne:

"Ich bin der Typ, der die NATO vereint hat. Niemand dachte, ich könnte sie erweitern. Ich bin der Typ, der Putin gestoppt hat. Niemand dachte, dass dies möglich wäre. [...] Ich bin der Typ, der 50 Länder – nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas – vereint hat, um der Ukraine zu helfen."

Biden sprach sich wiederholt gegen seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin aus. In einem Interview mit ABC News im Juni hatte er auf die Frage nach Putins Äußerungen, dass die Lieferung von Langstreckenwaffen an die Ukraine durch westliche Länder für Angriffe auf russisches Territorium als "direkte Beteiligung am Krieg" mit Russland betrachtet werden sollte, erklärt:

"Ich kenne ihn seit über 40 Jahren. Er stört mich schon seit 40 Jahren. Er ist ein unehrenhafter Mann."

Wieso er Putin seit 40 Jahren kennt, erläuterte Biden nicht. Auf die Frage, "wer besser für Russland sei, Biden oder Trump", sagte Putin seinerseits, Biden "ist ein erfahrener, berechenbarer Mensch, er ist ein Politiker der alten Formation". Der russische Präsident versicherte:

"Wir werden mit jedem US-Leiter zusammenarbeiten, dem das US-Volk vertraut."

Stephanopoulos fragte Biden zudem, ob er geistig und körperlich in der Lage sei, das Land für eine weitere Amtszeit zu führen. "Ich hätte nicht kandidiert, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es so ist", antwortete der US-Präsident. Biden sagte, er sei wieder im Rennen, weil er glaube, dass er besser als jeder andere verstehe, "was getan werden muss, um das Land auf eine ganz neue Ebene zu bringen". Auf die Frage, ob er jetzt in der Lage sei, Donald Trump zu besiegen, antwortete Biden: "Ja, ja, ja."

