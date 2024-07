Moskau: Unterstützer der Friedensinitiativen sollten zuerst Kiew und seine "Sponsoren" aufsuchen

Russland ist zu Verhandlungen im Ukraine-Konflikt bereit, erklärte der Vizeaußenminister Sergei Rjabkow in einem Interview. Moskau sei jedoch der Ansicht, dass sich diejenigen, die Friedensinitiativen vorschlagen, zunächst an Kiew und seine "Herren" im Westen wenden sollten.

Quelle: Sputnik © Natalja Seliwjorstowa

In einem Interview mit der Zeitschrift Das internationale Leben schilderte der stellvertretende Außenminister Russlands, Sergei Rjabkow, Moskaus Sicht auf Friedensgespräche und Vermittlungsversuche im Ukraine-Konflikt. Es sei offensichtlich, dass Russland die Bemühungen begrüße, die Beilegung des Konflikts voranzutreiben, betonte er. Die russische Seite habe fortlaufend darüber gesprochen, nachdem direkte Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew im Jahr 2022 aufgrund der destruktiven Einmischung westlicher Länder und vor allem Großbritanniens gescheitert seien. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin habe keinen Zweifel daran gelassen, dass Moskau bereit ist, entsprechende Aktivitäten zu entfalten und Verhandlungen durchzuführen. Russland überlegt, die diplomatischen Beziehungen zum Westen herabzustufen Dabei sollten diejenigen, die sich als Vermittler oder Unterstützer in Verhandlungen sehen, Verständnis dafür haben, dass Kiew durch ihre Bemühungen seine "destruktive Position" zur Ablehnung von Gesprächen mit Moskau konterkariert, betonte der Diplomat. Außerdem sollten die Friedensinitiativen dazu führen, dass auf jegliche Versuche verzichtet wird, Moskau etwas aufzuzwingen, insbesondere in Form eines Ultimatums, stellte Rjabkow klar. Dies sei es, worauf die USA und weitere westliche Staaten in letzter Zeit setzten, sagte er unter anderem mit Blick auf die jüngste Ukraine-Konferenz in der Schweiz. Nach Ansicht des russischen Vizeaußenministers sind die Friedensinitiativen notwendig und nützlich, aber ihre Unterstützer müssen sich an das Kiewer Regime und seine "Herren", "Sponsoren" und "Puppenspieler" wenden, "von denen abhängt, welche Linie die derzeitige Führung der Ukraine verfolgen wird". Hierzu sagte Rjabkow: "Bisher sehen wir eine Politik der weltweiten Förderung der provokativsten, destruktivsten und im Großen und Ganzen zerstörenden Ansätze, sowohl aus politischer als auch aus materieller Sicht. Die Eskalation der Spannungen ist zum A und O, zur Linie des von den USA angeführten kollektiven Westens geworden, in Bezug auf das, was in der und rund um die Ukraine geschieht." Mehr zum Thema - Schnappatmung in Brüssel: Viktor Orbán in Moskau eingetroffen

