Hisbollah erwartet in absehbarer Zeit keinen Krieg mit Israel

Die libanesische Hisbollah rechnet in naher Zukunft nicht mit einem Krieg mit Israel, obwohl es immer wieder zum Schusswechsel in Grenzgebieten kommt. Das erklärte der stellvertretende Generalsekretär der Bewegung Scheich Naim Qassem in einem Interview.

Quelle: AP © Hussein Malla

Trotz des andauernden gegenseitigen Beschusses in den Grenzgebieten erwartet die libanesische schiitische Bewegung Hisbollah keinen Krieg mit Israel. Dies gab Scheich Naim Qassem, der stellvertretende Generalsekretär der Hisbollah, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti bekannt. Man sei aber auf jede Entwicklung vorbereitet, betonte er. Hierzu sagte der zweitmächtigste Führer der Hisbollah wörtlich: "Es gibt keine Szenarien für eine Eskalation des Krieges in naher Zukunft. Aber die libanesische Hisbollah ist auf die schlimmsten Entwicklungen vorbereitet." Nach möglichem Waffenstillstand im Gazastreifen: Hisbollah will Kämpfe mit Israel einstellen Damit beantwortete Qassem die Journalistenfrage, ob er mit einer Ausweitung der Feindseligkeiten rechne. Ihm zufolge schlägt die Hisbollah jedes Mal zurück, wenn die israelische Armee Zivilisten unter Beschuss nimmt. So kündigte die Bewegung am Donnerstag an, dass sie mehr als 200 Raketen auf mehrere Hauptquartiere der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) im Norden Israels abgefeuert habe. Zuvor hatte Politico unter Bezugnahme auf US-Geheimdienste berichtet, dass es in den kommenden Wochen zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hisbollah kommen könnte, wenn die israelische Seite und die palästinensische Hamas keine Waffenstillstandsvereinbarung im Gazastreifen erzielen. Die IDF gaben Mitte Juni bekannt, dass Pläne für eine Offensive im Libanon bereits genehmigt worden seien. Der israelische Außenminister Israel Katz drohte daraufhin der Hisbollah mit ihrer Zerstörung in einem "umfassenden Krieg". Katz erklärte zudem, dass Israel kurz vor der Entscheidung stehe, die Regeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern. Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah kündigte wiederum am 19. Juni an, dass die Bewegung im Norden Israels einmarschieren könnte, wenn sich die Konfrontation weiter verschärfe. Mehr zum Thema – Wie sich der Libanon auf einen Krieg mit Israel vorbereitet, den er nicht will

