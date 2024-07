Indiens Premierminister Modi besucht kommende Woche Russland

Nächste Woche wird in Russland ein hochrangiger Gast und wichtiger Partner erwartet: Indiens Premierminister Narendra Modi wird am 8. und 9. Juli in Moskau weilen und Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. Der Kreml bezeichnet den Besuch als sehr wichtig.

Quelle: AFP © ALEXANDR DEMYANCHUK / SPUTNIK

Der Kreml hat am Donnerstag bestätigt, dass Indiens Regierungschef Narendra Modi demnächst zu einem offiziellen Besuch in der russischen Hauptstadt Moskau eintreffen wird. Die Visite ist für den 8. und 9. Juli anberaumt. Auf dem Programm steht ein Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Meinung BRICS steht vor einem Wachstumsproblem – Experten erklären Expansionsstopp der Organisation Aus der entsprechenden Mitteilung geht hervor, dass die beiden Politiker Aussichten für eine weitere Entwicklung des "traditionell freundschaftlichen" russisch-indischen Verhältnisses erörtert werden. Zur Sprache sollen außerdem aktuelle Herausforderungen der regionalen und internationalen Agenda kommen. Zuvor hatte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, den geplanten Besuch des indischen Regierungschefs in Moskau als "sehr wichtig" bezeichnet. Er machte darauf aufmerksam, dass Russland und Indien der Staatenvereinigung BRICS angehören und gemeinsam an Integrationsprozessen beteiligt sind. Peskow hob dabei Aspekte wie Handel, Wirtschaft, aber auch regionale und globale Sicherheit hervor. Dies wird Modis erste Auslandsreise nach seinem dritten Amtsantritt in Folge. Zuletzt hatte der indische Regierungschef Russland im September 2019 besucht. Damals nahm er an dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok teil. Bei den Verhandlungen mit Putin wurde ein Aktionsplan zur Intensivierung der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Investitionen beschlossen. Mehr zum Thema - Indien entwickelt Sprengstoff, der doppelt so stark ist wie TNT

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.