RT und Roskosmos präsentieren: Starbound – Der Weg zu den Sternen

In Zusammenarbeit mit der russischen Weltraumorganisation Roskosmos startet RT ein einzigartiges internationales Projekt – "Starbound". Das erste Mal in der Geschichte werden Menschen aus drei Kontinenten – Südamerika, Eurasien und Afrika – die Möglichkeit haben, den russischen Kosmonauten auf der Internationalen Raumstation live Fragen zu stellen.

Es wird insgesamt fünf Folgen geben, von denen jeweils eine den fünf BRICS-Gründerstaaten gewidmet sein wird – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Show wird am 27. Juni mit der ersten Folge, die Indien gewidmet ist, auf RT ihre Erstausstrahlung haben. SCHALTET EIN! Die Folgen werden unter den folgenden Links zu finden sein: https://rtnewsde.com https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e https://odysee.com/@RTDE:e https://vk.com/rt_de https://rumble.com/c/RTDE

