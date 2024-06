Pentagon-Chef spricht mit neuem russischen Verteidigungsminister

Das Telefongespräch fand statt, nachdem eine ukrainische Rakete über einem überfüllten Strand auf der Krim explodiert war. Vier Strandbesucher, darunter zwei Kinder, wurden bei dem ukrainischen Schlag, der mit einem US-Waffensystem ausgeführt wurde, getötet.

Quelle: Gettyimages.ru © Kevin Dietsch

Der russische und der US-amerikanische Verteidigungsminister haben am Dienstag miteinander telefoniert, um über die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Kommunikation trotz der Pattsituation zwischen den beiden Atommächten zu sprechen. Es war das erste direkte Gespräch von Verteidigungsminister Lloyd Austin mit Andrej Belousow, der im vergangenen Monat Sergei Schoigu als russischer Verteidigungsminister abgelöst hat. Moskau: Kiew kann mit Hilfe des Westens "schmutzige Bombe" bauen Austin "betonte die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der Kommunikationslinien inmitten des anhaltenden Krieges Russlands gegen die Ukraine", so Pentagon-Sprecher Pat Ryder in der Zusammenfassung des Gesprächs. Das russische Verteidigungsministerium gab eine kurze Erklärung ab, in der es hieß, Austin und Belousow hätten "Ansichten über die Lage in der Ukraine ausgetauscht". Belousow warnte den Pentagon-Chef vor "den Gefahren einer weiteren Eskalation in Bezug auf die fortgesetzten Lieferungen amerikanischer Waffen an die ukrainischen Streitkräfte." Das Gespräch fand zwei Tage, nachdem vier Strandbesucher, darunter zwei Kinder, bei einem ukrainischen Raketenangriff auf der Krim getötet wurden, statt. Moskau verurteilte den "barbarischen" Angriff Kiews, bei dem auch mehr als 150 Menschen verletzt wurden, und erklärte, die Ukraine habe von den USA gelieferte ATACMS-Langstreckenraketen mit Streumunition eingesetzt. Das Verteidigungsministerium warf den USA außerdem vor, Kiew bei der Auswahl der Ziele für die Raketenangriffe geholfen zu haben. "Wir wissen sehr wohl, wer dahintersteckt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Russisches Außenministerium warnt vor hohem Risiko eines Konflikts zwischen Atommächten Die USA hatten Kiew zuvor die Erlaubnis erteilt, einige der von ihnen gelieferten westlichen Waffen, für Angriffe auf russisches Gebiet zu verwenden, während Moskau eine neue Offensive in der ukrainischen Region Charkow durchführt. Bei einer Rede in Brüssel Anfang des Monats bekräftigte Austin die Unterstützung Washingtons für Kiew. "Machen Sie keinen Fehler: Die Partner der Ukraine in der ganzen Welt stehen hinter ihr", sagte er. Moskau hat jedoch behauptet, dass keine ausländische Hilfe das Endergebnis des Konflikts ändern werde. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

