Marine Le Pens Partei eine Woche vor Parlamentswahl deutlich vorn

Laut aktuellen Umfragen steuert der Rassemblement National von Marine Le Pen bei den kommenden Parlamentswahlen in Frankreich auf einen deutlichen Sieg zu. Präsident Macrons Liberale sind weit abgeschlagen. Der linke Zusammenschluss Neue Volksfront liegt auf Platz zwei.

Quelle: AFP © Denis Charlet

Eine Woche vor der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich liegt der Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen laut einer Umfrage deutlich in Führung. Der am Samstag veröffentlichten Umfrage für die Zeitung Le Parisien und den Sender Radio France zufolge kommt die nationalkonservative Partei auf 35,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von dem links-grünen Wahlbündnis Neue Volksfront mit 29,5 Prozent. Das liberale Lager um Präsident Emmanuel Macron liegt mit 19,5 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz. An vierter Stelle in der Wählergunst liegen die konservativen Republikaner mit sieben Prozent. G7-Gipfel: Polit-Verlierer unter sich Nach dem Wahltriumph des RN bei der Europawahl am 9. Juni hatte Macron überraschend Neuwahlen zur Nationalversammlung ausgerufen. Die Wahl findet in zwei Runden am 30. Juni und 7. Juli statt. Macron kann nach den Wahlen theoretisch in eigener Entscheidung einen Premierminister ernennen. Er ist aber darauf angewiesen, dass dieser in der Nationalversammlung eine Mehrheit bekommt. Das könnte zu einer Kohabitation führen, in der der Präsident und der Regierungschef unterschiedlichen Lagern angehören. Denkbar ist auch, dass Macron eine Person ohne Parteibuch an die Spitze der Regierung beruft. Derzeit gibt es Befürchtungen, dass sich die drei Blöcke – die Nationalkonservativen, das links-grüne Wahlbündnis und das Regierungslager – dauerhaft gegenseitig blockieren könnten. Mehr zum Thema – Wahllos in Europa – und rechts gewinnt

