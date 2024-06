AFP: Mehr als 1.000 Pilger bei Hadsch in Mekka ums Leben gekommen

Bei der diesjährigen Pilgerfahrt Hadsch sind mehr als 1.000 Menschen in Mekka ums Leben gekommen. Laut Einschätzungen der Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) stünden die Todesfälle mit der extremen Hitzewelle in der Heiligen Stadt im Westen Saudi-Arabiens in Verbindung. Die Temperaturen während des Hadsch erreichten fast 52 Grad Celsius.

Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Jeder freie, volljährige und gesunde Muslim, ob Mann oder Frau, ist verpflichtet, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern, wenn er es sich leisten kann. Dieses Jahr kamen rund 1,8 Millionen Muslime nach Saudi-Arabien, um vom 14. bis zum 19. Juni die Pilgerfahrt durchführen zu können.

Tausende von Pilgern versuchen jedes Jahr, illegal am Hadsch teilzunehmen, ohne die dafür notwendige Genehmigung bekommen zu haben. Die Erlaubnis ist kostenpflichtig und wird von den Behörden in Saudi-Arabien nach Quoten erteilt. Unter anderem gewährt die Genehmigung den Zugang zu Einrichtungen mit Klimaanlagen. Anfang Juni teilte Saudi-Arabien mit, dass seine Sicherheitskräfte mehr als 300.000 illegalen Pilgern die Einreise nach Mekka verweigert hätten. Der Großteil der in diesem Jahr beim Hadsch Verstorbenen seien laut der AFP gerade illegale Wallfahrer.

Am Donnerstag sei der Tod von 658 Staatsbürgern Ägyptens bekannt geworden, 630 von ihnen seien nach Mekka ohne Genehmigung gekommen, gab ein Diplomat eines arabischen Landes gegenüber der Nachrichtenagentur an. Außerdem bestätigten Pakistan, Indonesien, Iran, Senegal, Sudan, Jordanien, Indien, Malaysia, Tunesien – und auch Russland – Todesopfer unter ihren Staatsbürgern.

Am Vortag berichtete die TASS unter Berufung auf einen Vertreter des russischen Konsulats in Dschidda, dass fünf Russen – zwei Männer und drei Frauen – in Mekka ums Leben gekommen seien. Einer der Männer habe an chronischen Krankheiten gelitten wie Herzfehler und Zuckerkrankheit, die wegen extremer Hitze und körperlicher Erschöpfung akut geworden seien.

Saudi-Arabien erklärte, dass allein am vergangenen Sonntag mehr als 2.700 Pilger wegen Hitzschlags in Krankenhäuser eingeliefert worden seien. Nähere Angaben zu den Toten machte das Land bisher keine.

Beim Hadsch kommt es häufig zu Vorfällen mit Todesopfern. Im Jahr 2015 kamen infolge einer Massenpanik bei der rituellen Steinigung des Teufels nahe Mekka mehr als 2.000 Menschen ums Leben. Zehn Tage vor dem Beginn des Hadsch, ebenfalls 2015, fiel ein Baukran auf die Al-Harām-Moschee, in deren Hof sich die Kaaba befindet. 111 Menschen kamen ums Leben, 331 wurden verletzt.

