Russland und Nordkorea wollen Vertrag über strategische Partnerschaft unterzeichnen

Der Kreml erklärte, das Abkommen solle die regionale Stabilität fördern und richte sich nicht gegen Drittländer. Der Vertrag wird mehrere Abkommen zwischen den beiden Ländern ersetzen, die aus der Sowjetära und den frühen 2000er-Jahren stammen.

Quelle: Sputnik

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Entwurf eines Vertrags über eine strategische Partnerschaft mit Nordkorea gebilligt, der bei seinem bevorstehenden Besuch in Pjöngjang unterzeichnet werden soll. Vor Gipfeltreffen mit Kim: Putin versichert Nordkorea uneingeschränkter Unterstützung gegen Westen Der russische Staatschef beginnt heute einen zweitägigen Staatsbesuch in Nordkorea, der ein persönliches Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un sowie Gespräche über ein breites Spektrum von Themen wie Sicherheit, Wirtschaft und die internationale Agenda umfassen wird. Stunden vor Putins geplanter Ankunft in Pjöngjang veröffentlichte Moskau ein Präsidialdekret, in dem es heißt, dass es "den Vorschlag des russischen Außenministeriums zur Unterzeichnung eines umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens zwischen der Russischen Föderation und der Demokratischen Volksrepublik Korea" akzeptiert. Die Unterzeichnung des Abkommens wird "auf höchster Ebene" stattfinden. Der Erlass erlaubt dem russischen Außenministerium auch, "Änderungen am Abkommensentwurf vorzunehmen, die nicht grundsätzlicher Natur sind". Putins außenpolitischer Berater, Juri Uschakow, erklärte am Montag, dass der Vertrag mehrere Abkommen zwischen den beiden Ländern aus der Sowjetära und den frühen 2000er-Jahren ablösen werde. Uschakow erklärte, dass der Vertrag "die Aussichten für die weitere Zusammenarbeit" umreißen und die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang berücksichtigen werde. Putin reist bald nach Nordkorea – USA in Alarmstimmung Das Abkommen, so fügte er hinzu, "wird nicht auf Konfrontation angelegt und nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet sein, sondern darauf abzielen, mehr Stabilität in der nordostasiatischen Region zu gewährleisten". Die Ankündigung erfolgte, nachdem Putin Anfang des Monats erklärt hatte, Russland wolle die Beziehungen zu Nordkorea ausbauen, "ob es jemandem gefällt oder nicht". In einem Artikel für die nordkoreanische Tageszeitung Rodong Sinmun, der am Montag veröffentlicht wurde, sagte er außerdem, dass Moskau und Pjöngjang "alternative Mechanismen für den Handel und die gegenseitige Beilegung von Streitigkeiten entwickeln werden, die nicht vom Westen kontrolliert werden, sich gemeinsam illegitimen einseitigen Beschränkungen widersetzen und die Architektur der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Eurasien gestalten werden." Mehr zum Thema - Südkoreanische Truppen geben an Grenze zu Nordkorea Warnschüsse ab

