Ein Schritt weiter auf dem Weg in die NATO: Biden und Selenskij schließen Sicherheitsabkommen

Die bilaterale Vereinbarung sieht die militärische Zusammenarbeit, Lieferung von Verteidigungsausrüstung und Kooperation zwischen den Geheimdiensten der beiden Länder vor. Das Abkommen beinhaltet allerdings keine Entsendung von US-Streitkräften in die Ukraine.

© Valeria Ferraro/Anadolu via Getty Images

US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij haben am Donnerstag am Rande des G7-Treffens ein zehnjähriges bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet, teilt die Nachrichtenagentur Reuters mit. Das Ziel sei es, die Verteidigung der Ukraine zu stärken und Kiews Bestrebungen nach einer NATO-Mitgliedschaft zu unterstützen. "Unser Ziel ist es, die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der Ukraine langfristig zu stärken", kündigte Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskij an. Das Sicherheitsabkommen sehe die Modernisierung der ukrainischen Streitkräfte vor. Außerdem werde das Dokument als ein Schritt in Richtung einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine angesehen. BBC: Geringe Erwartungen an G7-Gipfel wegen "unsicherer politischer Lage in vielen G7-Ländern" In der Vereinbarung heiße es, dass sich im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine oder eines drohenden Angriffs die Spitzenbeamten beider Länder innerhalb von 24 Stunden treffen würden, um über Gegenmaßnahmen und den Bedarf an zusätzlichen Verteidigungsmitteln zu beraten. Die ukrainische Rüstungsindustrie brauche Investitionen, um den NATO-Standards zu entsprechen. Diese Maßnahmen ermöglichten den beiden Staaten, gemeinsame Militärübungen und Ausbildungsprogramme durchzuführen sowie Geheimdienstinformationen auszutauschen. Vor Kurzem änderte Washington seine Politik bezüglich des Einsatzes von US-Waffen auf russischem Boden. Biden erteilte Kiew die Erlaubnis, US-Waffen gegen russische Truppen einzusetzen, die sich im Grenzgebiet nahe der Stadt Charkow versammeln, oder gegen russische Flugzeuge, die Bomben auf das ukrainische Militär abwerfen. Auf der Pressekonferenz machte Biden klar, dass er das Verbot gegen Angriffe auf Russlands Territorium mit Raketen aus US-Produktion nicht aufheben werde. Jake Sullivan, der Nationale US-Sicherheitsberater, kündigte am Donnerstag an, dass das Abkommen keinen Einsatz von US-Streitkräften beinhalten werde. Mehr zum Thema - G7 wollen mithilfe von Zinsen aus russischen Staatsvermögen ein Kreditpaket für Kiew finanzieren

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.