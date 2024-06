Kiewer Beamter: Ukrainer wandern in von Russland kontrollierte Gebiete aus

Der ukrainische Leiter des ukrainisch kontrollierten Teils des Gebietes Saporoschje berichtet von einem zunehmenden unkontrollierten Abwandern von Ukrainern in die durch Russland befreiten Teile der Region. Ihm zufolge sei dies seit drei Monaten zu beobachten. Junge Menschen und Geschäftsleute verlassen das Regionalzentrum – die Stadt Saporoschje.

Quelle: Gettyimages.ru © Chris McGrath

Ukrainer migrieren in befreite Gebiete, die nun von Russland kontrolliert werden, und der Zustrom nehme zu, berichtete der von den ukrainischen Behörden ernannte Leiter der Regionalverwaltung von Saporoschje Iwan Fjodorow.



In einem Interview mit der ukrainischen Zeitschrift Telegraf wurde Fjodorow gefragt, wie viele Menschen in die Gebiete außerhalb der Kontrolle Kiews zurückkehren. Der ukrainische Beamte führte dazu aus: "Wir sehen, dass der Zustrom von Menschen vor drei Monaten zugenommen hat. Es ist unmöglich, das zu steuern. Aber wir haben den Finger am Puls der Zeit." Seiner Meinung nach könne dies durchaus als ein Versäumnis der ukrainischen Behörden angesehen werden. Er fügte hinzu, dass den verfügbaren soziologischen Daten zufolge vor allem junge Menschen und Geschäftsleute die Stadt Saporoschje verlassen, die sich derzeit unter der Kontrolle durch die ukrainischen Streitkräfte befindet. Russischer Vormarsch: Ukrainische Behörden äußern sich zu Evakuierung aus Gebiet Charkow Saporoschje ist eine Region im Gebiet des unteren Dnjepr, die im September 2022 nach einem Referendum Teil Russlands wurde. Mehr als 70 Prozent der Region stehen unter russischer Kontrolle, während die restlichen Teile, einschließlich des Regionalzentrums, der Stadt Saporoschje, von ukrainischen Truppen gehalten werden. Kiew erkennt die Ergebnisse des Referendums nicht an und bombardiert das ehemals eigene Gebiet noch immer. Seit März 2023 ist die Stadt Melitopol vorübergehend das Verwaltungszentrum des Gebiets. Mehr zum Thema – Evakuierung angelaufen: Der Westen plant die Verlegung der ukrainischen Hauptstadt nach Lwow

