Kasachstan: Franzose stirbt in der Nähe des Weltraumbahnhofs Baikonur – an Dehydrierung

Ein französischer Staatsbürger ist Medienberichten zufolge in der Nähe des Weltraumbahnhofs Baikonur in Kasachstan an Dehydrierung gestorben. Zunächst hieß es, er habe mit einem Begleiter versucht, illegal auf das Gelände zu gelangen.

Quelle: Sputnik © Alexei Filippow

Die beiden Männer seien zu Fuß in Richtung des Kosmodroms in der Steppe unterwegs gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. "Unterwegs wurde dem einen plötzlich schlecht", erklärte ein Gesprächspartner. Da er seinem Kumpel vor Ort nicht helfen konnte, sei er losgegangen, um Hilfe zu holen. "Während er zur Autobahn ging, ein Auto anhielt, die Situation erklärte und Hilfe rief, starb der andere an Dehydrierung." Neuer Rekord: Kosmonaut Kononenko verbringt 1.000 Tage im All Die Strafverfolgungsbehörden teilten der Nachrichtenagentur TASS mit, dass die französischen Staatsbürger nicht versucht hätten, das Gelände des Kosmodroms zu betreten. "Sie machten Fotos von Gebäuden in der Steppe, einem von ihnen wurde plötzlich schlecht. Der zweite Tourist ging zum Kontrollpunkt, um Hilfe zu holen, aber sie kam zu spät", sagte der Gesprächspartner der TASS. Französische Diplomaten haben den Vorfall bisher nicht kommentiert. Nach Angaben des Telegrammkanals Baza handelt es sich um einen 27-jährigen und einen 25-jährigen Franzosen. Demnach wollten sie Baikonur als Touristen erkunden, hätten aber nicht mit der Hitze gerechnet. Die Temperatur in Baikonur betrug am Dienstag 32 Grad Celsius. Die beiden Männer sollen vor einigen Tagen von Paris nach Almaty gereist sein und beschlossen haben, zu Fuß durch die Steppe in das abgesperrte Gebiet zu gelangen. Laut Telegram-Kanälen wurden keine Spuren eines gewaltsamen Todes an der Leiche gefunden, vermutlich hat das Herz des Mannes in der Hitze versagt. Eine Untersuchung ist im Gange. Baikonur ist seit langem ein Anziehungspunkt für Extremtouristen. Wie die russische Raumfahrtbehörde im Mai 2022 mitteilte, wurden dort ein britischer Blogger und seine weißrussische Begleiterin festgenommen, als sie ohne Besuchserlaubnis versuchten, das Gelände zu betreten. Nach einigen Stunden wurden sie wieder freigelassen und später zu einer Geldstrafe verurteilt. Mehr zum Thema - Kernkraftwerk auf dem Mond – Moskau und Peking bauen Zusammenarbeit im Weltall aus

