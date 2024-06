"Wirksame Abschreckung" – USA testen ballistische Interkontinentalrakete "Minuteman III"

Die USA haben den Abschuss einer ballistischen Interkontinentalrakete zu Testzwecken bekannt gegeben. Während die US-Streitkräfte betonen, der Abschuss habe nichts mit der aktuellen Weltlage zu tun, wächst weiter die Gefahr eines Atomkriegs zwischen Russland und dem Westen.

© Screenshot Video AF Global Strike Command

Die Raumfahrtabteilung der US-Streitkräfte hat einen Übungsstart der Interkontinentalrakete "Minuteman III" durchgeführt. Der Abschuss erfolgte von der Vanderberg Base der US Space Force. "Am Dienstag, den 4. Juni, um 00:56 Uhr (Ortszeit, Anm. d. Red.) hat das Global Strike Command der US-Luftwaffe eine unbewaffnete Minuteman-III-Interkontinentalrakete getestet", heißt es in einer Erklärung, die auf der Website des Stützpunkts veröffentlicht wurde. Oberst Reisner: US-geführter Angriff auf Armawir könnte Atomkrieg auslösen Der Teststart sei demnach "Teil routinemäßiger und regelmäßiger Aktivitäten, die zeigen sollen, dass die nukleare Abschreckung der Vereinigten Staaten sicher, zuverlässig und wirksam ist, um Bedrohungen des 21. Jahrhunderts abzuwehren". Mit dem Test solle zudem das Vertrauen der Verbündeten gestärkt werden. Zugleich betonen die US-Streitkräfte: "Solche Tests gab es schon über 300-mal, und dieser Test ist nicht das Ergebnis aktueller Weltereignisse." Die Minuteman-Interkontinentalraketen bilden den Kern der Atomstreitkräfte der USA. Der heutige Test-Abschuss erfolgt zu einer Zeit, in der Russland Manöver mit taktischen Atomwaffen durchführt und die NATO zu nuklearen Provokationen an Russlands Grenzen übergeht. Jüngst von der Ukraine durchgeführte Angriffe auf russische Frühwarnradarsysteme, die der Erkennung von ballistischen Interkontinentalraketen wie der Minuteman dienen, könnten nach Ansicht vieler Experten in einem Atomkrieg münden. Mehr zum Thema – FSB: NATO übt Atomschläge gegen Russland

