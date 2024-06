Medien: NATO bereitet Plan zur Verlegung von US-Truppen nach Europa für Krieg gegen Russland vor

Das nordatlantische Bündnis bereitet einen Plan für die Verlegung von Truppen aus den Vereinigten Staaten nach Europa im Falle eines Krieges mit Russland vor, schreibt die britische Zeitung The Telegraph unter Berufung auf Quellen.

"Die NATO arbeitet an mehreren 'Landkorridoren', um US-amerikanische Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge im Falle eines großen Landkriegs mit Russland in Europa schnell an die Front zu bringen", heißt es in dem Bericht.

Es wird davon ausgegangen, dass die US-Streitkräfte in einem von fünf vorher festgelegten Häfen landen und dann entlang vorbereiteter Logistikrouten verlegt werden, stellten die Gesprächspartner der Publikation klar.

Der Zeitung zufolge plant die NATO, die US-amerikanischen Streitkräfte in den Niederlanden anzulanden, um sie von dort per Bahn durch Deutschland nach Polen zu transportieren. Das Bündnis will auch Häfen in Norwegen, Italien, Griechenland, der Türkei, Schweden, Finnland und den baltischen Ländern einbeziehen.

Innerhalb der geschaffenen Transportkorridore werden sich die Truppen ohne "übliche Einschränkungen" bewegen können, heißt es in dem Material.

Wie Generalleutnant Alexander Sollfrank, Leiter des Gemeinsamen Unterstützungs- und Logistikkommandos (JSEC) der NATO, der Zeitung erklärte, haben die Erfahrungen aus den Kampfeinsätzen in der Ukraine gezeigt, dass große Logistikstützpunkte wie im Irak und in Afghanistan nicht mehr relevant sind, da sie im Falle eines Konflikts schnell zerstört werden. Seiner Meinung nach wurde der neue Plan unter Berücksichtigung solcher Risiken ausgearbeitet und sieht die Schaffung "nachhaltiger" Transportketten vor.

Wladimir Putin betonte in einem Interview mit dem US-amerikanischen Journalisten Tucker Carlson, dass Moskau die NATO-Länder nicht angreifen werde, da dies keinen Sinn habe. Russlands Staatschef stellte fest, dass westliche Politiker ihre Bevölkerungen regelmäßig mit einer fiktiven russischen Bedrohung einschüchtern, um die Aufmerksamkeit von internen Problemen abzulenken.

Aggressive Rhetorik der westlichen Politiker

Im Westen wird in letzter Zeit immer häufiger über ein direktes Eingreifen in den Ukraine-Konflikt gesprochen. So erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, Paris schließe die Entsendung von Truppen in die Kampfzone nicht aus, falls Russland die Frontlinie durchbrechen und Kiew um Hilfe bitten sollte. Er behauptete auch, dass "viele Länder" mit seinem Ansatz über eine mögliche Entsendung von Militär einverstanden seien.

Gleichzeitig wurden Macrons Worte Anfang Mai von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg dementiert. Stoltenberg zufolge wird das Bündnis keine Truppen in die Ukraine entsenden, und Kiew hat auch nicht darum gebeten. Der Generalsekretär betonte, dass er keine "unmittelbare Gefahr" eines russischen Angriffs auf die Verbündeten des Blocks sieht.

Wie der Corriere della Sera schreibt, könnte auf dem NATO-Gipfel im Juli eine Erklärung verabschiedet werden, die die Ablehnung einer direkten Intervention in den Konflikt in der Ukraine vorsieht. Nach Angaben der Zeitung lautet einer der Schlüsselsätze im Entwurf dieses Dokuments: "No boots on the ground (keine Bodentruppen)".

Vor dem Hintergrund der kriegerischen Äußerungen westlicher Politiker haben in Russland im Auftrag Putins Übungen von Raketenverbänden des südlichen Militärbezirks begonnen. Bei diesen Manövern wird der Einsatz nicht-strategischer Atomwaffen geübt.

